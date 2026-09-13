Lối sống không lành mạnh đẩy nam giới trẻ vào suy sinh dục, cần chú ý sớm

Nam thanh niên 28 tuổi bị suy sinh dục do thói quen ăn uống không lành mạnh và ít vận động, cho thấy tầm quan trọng của việc chủ động khám chữa sớm.

Suốt gần một năm, anh T.H.Đ. (28 tuổi, Hà Nội) liên tục sống trong trạng thái mệt mỏi, chức năng sinh lý suy giảm. Tình trạng này kéo dài khiến chất lượng cuộc sống lẫn tinh thần của anh ảnh hưởng nghiêm trọng, buộc anh phải tìm đến Phòng khám Đa khoa Medlatec Thanh Xuân thăm khám.

Hệ lụy từ lối sống thiếu lành mạnh

Khai thác tiền sử sinh hoạt, các bác sĩ ghi nhận anh Đ. có thói quen tiêu thụ nhiều nước ngọt, lười vận động. Với chiều cao 1m69 nhưng nặng tới hơn 110 kg, chỉ số BMI của anh đạt 39,03 kg/m², xếp vào nhóm béo phì độ II.

Dù khám lâm sàng ban đầu chưa phát hiện bất thường rõ rệt, bác sĩ vẫn chỉ định thực hiện các xét nghiệm nội tiết, sinh hóa, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng để tìm nguyên nhân gốc rễ.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ testosterone của bệnh nhân giảm còn 8,27 nmol/L (ngưỡng bình thường: 8,64–29,0 nmol/L), trong khi chỉ số prolactin tăng lên 504 µU/mL (ngưỡng bình thường: 98–456 µU/mL). Đáng chú ý, bệnh nhân còn kèm theo tăng men gan và acid uric máu tăng cao ở mức 647,7 µmol/L (bình thường: 220–450 µmol/L). Kết quả siêu âm ổ bụng ghi nhận tình trạng gan nhiễm mỡ độ II và nang thận trái.

Testosterone - nội tiết tố đóng vai trò quan trọng đối với nam giới. Ảnh AI/Nguồn medlatec.vn

Tổng hợp các triệu chứng, bác sĩ chẩn đoán anh Đ. bị suy sinh dục chức năng. Bệnh nhân được chỉ định điều trị ngoại trú, kết hợp tư vấn thay đổi lối sống nghiêm ngặt: cắt giảm đồ uống có đường, tăng cường thể dục và kiểm soát cân nặng.

Sau 2 tháng kiên trì theo phác đồ, các chỉ số nội tiết và chuyển hóa của anh Đ. đã dần ổn định. Nhờ giảm được 2 kg, tinh thần anh cải thiện rõ rệt, lấy lại sự tự tin và khôi phục chức năng sinh lý bình thường.

Chủ động thăm khám khi có dấu hiệu bất thường

Theo BSCKII. Trần Hải Nam (Phòng khám Đa khoa Medlatec Thanh Xuân), suy sinh dục là tình trạng suy giảm chức năng trục hạ đồi - tuyến yên - tuyến sinh dục. Tình trạng này khiến cơ thể giảm sản xuất testosterone, từ đó kéo theo hàng loạt rối loạn về sinh lý, sinh sản và chuyển hóa.

Testosterone đóng vai trò then chốt đối với chức năng tình dục, hệ cơ xương và các quá trình chuyển hóa. Khi hormone này sụt giảm kéo dài, người bệnh sẽ đối mặt với nhiều hệ lụy:

Xét nghiệm thấy nồng độ testosterone của bệnh nhân giảm so với bình thường. Ảnh Medlatec

Về tâm thần, người bệnh có thể gặp tình trạng mệt mỏi, giảm ham muốn tình dục, dễ cáu gắt, giảm khả năng nhận thức hoặc xuất hiện các biểu hiện trầm cảm. Về thể chất, suy giảm testosterone có thể liên quan đến rối loạn cương, giảm khối lượng cơ, tăng khối lượng mỡ, giảm mọc râu, da khô, giảm sản xuất tinh trùng và ảnh hưởng đến sức khỏe xương, trong đó có nguy cơ giảm mật độ xương, loãng xương. Một số trường hợp có thể xuất hiện thiếu máu hoặc tăng kích thước tuyến vú.

BSCKII. Trần Hải Nam khuyến cáo, suy sinh dục có thể gặp ở nhiều độ tuổi. Ở nam giới trẻ, các yếu tố như Béo phì, ít vận động, rối loạn chuyển hóa, một số bệnh lý nội tiết hoặc thuốc điều trị có thể góp phần ảnh hưởng đến nồng độ testosterone và chức năng sinh dục. Vì vậy, khi xuất hiện các triệu chứng kéo dài, người bệnh cần được đánh giá nguyên nhân thay vì chủ quan cho rằng đây chỉ là vấn đề tâm lý hoặc do tuổi tác.