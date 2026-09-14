Gói thầu Trường TH Thiện Hưng B hơn 26,8 tỷ: Một liên danh trúng thầu sát giá

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 05/9/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Thiện Hưng (TP Đồng Nai) Lê Văn Dũng đã ký Quyết định số 294/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu Thi công xây dựng công trình và mua sắm, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng Trường Tiểu học Thiện Hưng B, xã Thiện Hưng.

Dự án này được Chủ tịch UBND xã Thiện Hưng Nguyễn Minh Phong ký quyết định phê duyệt số 1258/QĐ-UBND với tổng mức đầu tư 33,85 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách thành phố hỗ trợ nhằm bảo đảm cơ sở vật chất giảng dạy tại địa phương.

Đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng duy nhất một liên danh nộp hồ sơ

Theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 258/QĐ-TTDVTH và hồ sơ mời thầu số IB2600441491, gói thầu xây lắp kết hợp mua sắm thiết bị có giá gói thầu được duyệt là 26.861.810.418 đồng. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, thực hiện loại hợp đồng trọn gói trong thời gian 240 ngày. Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đồng Nai; đơn vị thẩm định là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ 2 tháng 5.

Biên bản mở thầu ngày 29/08/2026, gói thầu ghi nhận duy nhất Liên danh Công ty Tiến Thành BP – Hưng Gia Bình Phước – Hoàng Hải Phát (gồm 3 thành viên: Công ty TNHH Tiến Thành BP, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Thương mại Hưng Gia Bình Phước và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hoàng Hải Phát).

Tại Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 294/QĐ-TTDVTH, Giám đốc Lê Văn Dũng đã phê duyệt trúng thầu cho liên danh trên với giá trúng thầu là 26.714.846.000 đồng. So với giá gói thầu 26.861.810.418 đồng, tiết kiệm 146.964.418 đồng, tương ứng 0,55%.

Quyết định số 294/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy các thành viên trong liên danh trúng thầu đều là những đơn vị có trụ sở tại TP Đồng Nai.

Cụ thể, Công ty TNHH Tiến Thành BP (mã số thuế 3800779172) trụ sở tại phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai. Tính đến thời điểm ngày 13/9/2026, nhà thầu này đã tham gia 38 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trúng 28 gói với tổng giá trị trúng thầu hơn 534,42 tỷ đồng.

Thành viên thứ hai là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Thương mại Hưng Gia Bình Phước (mã số thuế 3801301678) trụ sở tại phường Bình Phước, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp này từng tham gia 7 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tính đến thời điểm ngày 13/9/2026 và trúng cả 7 gói với tổng giá trị hơn 87,61 tỷ đồng. Riêng tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Thiện Hưng, doanh nghiệp này từng tham gia và trúng 2 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu hơn 55 tỷ đồng.

Thành viên còn lại là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hoàng Hải Phát (mã số thuế 3603633664) trụ sở tại xã Trị An, TP Đồng Nai cũng đã tham gia 29 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 25 gói với tổng giá trị hơn 232,58 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 34/BCĐG-DN của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đồng Nai (Tổ trưởng Lương Đình Tố), tổ chuyên gia ghi nhận hồ sơ dự thầu đạt 88,4/100 điểm kỹ thuật. Tuy nhiên, tại Mục III.4 về việc đối chiếu tài liệu, tổ chuyên gia đã lưu ý trường hợp thành viên Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Thương mại Hưng Gia Bình Phước tự kê khai cập nhật số liệu báo cáo tài chính năm 2025 trên hệ thống (không phải trích xuất tự động từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp). Tổ chuyên gia đã kiến nghị chủ đầu tư phải kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ các chứng từ gốc về thuế và tài chính trước khi tiến hành ký kết hợp đồng.

Góc nhìn pháp lý về tính cạnh tranh và hiệu quả chi tiêu nguồn vốn

Bình luận về quy trình đấu thầu các dự án trường học quy mô hàng chục tỷ đồng, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết Khoản 8 Điều 6 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) cùng Nghị định 214/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP) đặt yêu cầu bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế làm thước đo hàng đầu. Khi gói thầu có quy mô vốn lớn áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu với mức tiết kiệm khiêm tốn, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu chủ đầu tư cần được thực hiện nghiêm túc theo quy định tại khoản 12 Điều 78 Luật Đấu thầu hiện hành.

Đặc biệt, ngày 03/04/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg chấn chỉnh hoạt động đấu thầu, yêu cầu người có thẩm quyền tăng cường giám sát thường xuyên, ngăn chặn tình trạng thông đồng hoặc tiêu chí hạn chế cạnh tranh trong hồ sơ mời thầu. Tiếp đó, ngày 05/05/2026, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 5557/BTC-QLĐT hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công. Văn bản của Bộ Tài chính nhấn mạnh chủ đầu tư cần rà soát kỹ công tác lập dự toán, tối ưu hóa giải pháp kỹ thuật và tăng cường thương thảo giá nhằm cắt giảm chi phí, mang lại hiệu quả tiết kiệm thực chất cho ngân sách nhà nước.