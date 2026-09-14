Tây Ninh: Gói thầu giao thông hơn 5,3 tỷ tại xã Trà Vong về tay Đoàn Thắng Phú

Gói thầu số 4 tại xã Trà Vong được chào hàng cạnh tranh qua mạng nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu, tiết kiệm hơn 36,7 triệu

Ban Quản lý dự án xã Trà Vong (tỉnh Tây Ninh) vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nâng cấp hạ tầng giao thông trên địa bàn. Dù phát hành hồ sơ mời thầu rộng rãi qua mạng theo hình thức chào hàng cạnh tranh, gói thầu ghi nhận duy nhất một doanh nghiệp nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu.

Diễn biến lựa chọn nhà thầu tại gói thầu hơn 5,3 tỷ đồng

Dự án được triển khai là Gói thầu số 4: Thi công xây dựng thuộc Dự án Đường MC-1, MC-3, MC-5 ấp Thanh Hòa (Mã KHLCNT: PL2600236137; Mã gói thầu: BP2600585403), phát hành Thông báo mời thầu qua mạng số IB2600440664-00 ngày 11/08/2026.

Công trình có mục tiêu nâng cấp mặt đường láng nhựa với tổng chiều dài toàn tuyến 1.026,99m, làm mới hệ thống thoát nước và lắp đặt cọc tiêu, biển báo theo quy chuẩn kỹ thuật tại xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh.

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-BQLDA ngày 28/07/2026 do Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Trà Vong phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 4 có giá gói thầu là 5.336.672.863 đồng (bao gồm chi phí xây dựng 5.324.366.263 đồng, chi phí đảm bảo an toàn giao thông 12.306.600 đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 8%).

Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu kết hợp với nguồn ngân sách xã. Gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thi công 150 ngày.

Biên bản mở thầu ghi nhận thời điểm đóng/mở thầu lúc 08:00 ngày 20/08/2026 và hoàn thành lúc 08:05 cùng ngày. Gói thầu chỉ có duy nhất Công ty TNHH MTV Đoàn Thắng Phú nộp hồ sơ dự thầu với bảo đảm dự thầu trị giá 70.000.000 đồng.

Tại biên bản mở thầu, giá dự thầu ban đầu của Công ty TNHH MTV Đoàn Thắng Phú là 5.361.598.818 đồng (cao hơn giá gói thầu 24.925.955 đồng). Tuy nhiên, nhà thầu đính kèm thư giảm giá với tỷ lệ 1,15% (tương ứng giảm 61.658.386,407 đồng). Sau giảm giá, giá dự thầu còn lại 5.299.940.431,593 đồng.

Ngày 04/09/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Trà Vong Phạm Thanh Danh ký Quyết định số 46/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty TNHH MTV Đoàn Thắng Phú trúng thầu với giá 5.299.940.431 đồng; thời gian thực hiện gói thầu và hợp đồng là 150 ngày. So với giá gói thầu được duyệt, giá trị giảm chênh lệch đạt 36.732.432 đồng, tương ứng 0,69%.

Nguồn: MSC

Năng lực trúng thầu của Công ty TNHH MTV Đoàn Thắng Phú

Công ty TNHH MTV Đoàn Thắng Phú (MST: 3901194846) có trụ sở tại số 80, đường Trưng Nữ Vương, Khu phố 1, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh; thành lập ngày 14/11/2014, do ông Vũ Văn Hoàn làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Dữ liệu đấu thầu ghi nhận tính đến đầu tháng 9/2026, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 107 gói thầu trên cả nước; trong đó trúng 76 gói, trượt 30 gói và 1 gói bị hủy.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) đạt 379.525.863.615 đồng. Cụ thể với vai trò độc lập: 273.613.137.589 đồng, với vai trò liên danh: 105.912.726.026 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 97,71%.

Riêng trong tháng 7 và tháng 8/2026, doanh nghiệp này được công bố trúng nhiều gói thầu xây lắp tại địa phương:

Ngày 10/08/2026: Trúng gói thầu Thi công xây lắp do Ban Quản lý dự án Phường Long Hoa làm chủ đầu tư với giá 5.319.058.769 đồng.

Ngày 16/07/2026: Trúng gói thầu Thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế Xã Thạnh Bình với giá 3.699.535.524 đồng.

Ngày 08/07/2026: Trúng gói thầu Thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế Xã Tân Thành với giá 13.527.586.868 đồng.

Ngày 07/07/2026: Trúng gói thầu Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án Xã Tân Châu với giá 5.647.595.761 đồng.

Yêu cầu bảo đảm cạnh tranh theo quy định hiện hành

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, khung khổ pháp lý hiện hành bao gồm Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC đã quy định cụ thể các tiêu chuẩn trong công tác lập hồ sơ mời thầu và lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu xác định mục tiêu của hoạt động đấu thầu là bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Đồng thời, khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu và khoản 2 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP cũng nêu rõ: hồ sơ mời thầu không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Do đó, các chỉ dấu như việc chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự cùng tỷ lệ giảm giá thấp so với giá gói thầu là những yếu tố phản ánh trực tiếp mức độ cạnh tranh và hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại dự án đầu tư công.

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