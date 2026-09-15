Cần Thơ: 11 nhà thầu tranh gói xây lắp Trường mầm non Hoa Cúc, tiết kiệm 24,8%

Dữ liệu đấu thầu ghi nhận Công ty Phương Thịnh trúng gói thầu hơn 4,1 tỷ tại phường Tân An, TP Cần Thơ, đạt mức tiết kiệm hơn 1 tỷ sau khi vượt qua 10 đối thủ

Gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Trường mầm non Hoa Cúc (phường Tân An, TP Cần Thơ) vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng. Kết quả ghi nhận mức độ cạnh tranh cao với 11 đơn vị tham dự; giá trúng thầu giảm hơn 1 tỷ đồng so với giá dự toán gói thầu được phê duyệt.

Cuộc cạnh tranh giữa 11 nhà thầu

Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Trường mầm non Hoa Cúc có mã số thông báo mời thầu (TBMT) IB2600330350-01, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân An làm chủ đầu tư.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2600180721 được phê duyệt theo Quyết định số 138/QĐ-KTHTĐT ngày 18/06/2026. Đến ngày 10/07/2026, chủ đầu tư ban hành Quyết định số 259/QĐ-KTHTĐT phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu (HSMT) nhằm điều chỉnh khối lượng hạng mục tôn lợp mái che tường, xác định giá gói thầu sau điều chỉnh là 4.110.582.000 đồng.

Gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 90 ngày. Thời điểm mở thầu ngày 17/07/2026 ghi nhận 11 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu (HSDT).

Ngày 08/09/2026, đại diện chủ đầu tư đã ký ban hành Quyết định số 453/QĐ-KTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Phương Thịnh (địa chỉ: Số 651, Đường 30/4, Phường Tân An, TP Cần Thơ) với giá trúng thầu 3.091.225.618 đồng. So với giá gói thầu 4.110.582.000 đồng, giá trị giảm tuyệt đối đạt 1.019.356.382 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 24,80%.

Nguồn: MSC

Kết quả đánh giá và xếp hạng hồ sơ dự thầu

Theo Báo cáo đánh giá HSDT số 19.8/BCĐT-PTCONS ngày 19/08/2026 do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại PTCONS lập, toàn bộ 11/11 nhà thầu tham dự đều đạt yêu cầu tại các bước kiểm tra tính hợp lệ, đánh giá năng lực, kinh nghiệm và đề xuất kỹ thuật. Thứ tự xếp hạng được xác định căn cứ vào giá dự thầu sau giảm giá:

Xếp hạng 1 (Trúng thầu): Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Phương Thịnh; giá dự thầu và giá sau giảm giá là 3.091.225.618 đồng (không giảm giá).

Xếp hạng 2: Công ty TNHH Quang Minh (MST: 6300047190); giá dự thầu 4.079.179.001 đồng, áp dụng thư giảm giá 22,76%, giá sau giảm giá là 3.150.757.860 đồng.

Xếp hạng 3: Công ty TNHH PCCC Thành Phát (MST: 2200797989); giá dự thầu 3.224.351.880 đồng, giảm giá 2%, giá sau giảm giá là 3.159.864.842 đồng.

Xếp hạng 4: Liên danh Trường mầm non Hoa Cúc (mã định danh: vn2200750846); giá dự thầu và giá sau giảm giá là 3.292.286.437 đồng.

Xếp hạng 5: Công ty Cổ phần Xây dựng QTL (MST: 1801447105); giá dự thầu 4.225.310.034 đồng, giảm giá 22,08%, giá sau giảm giá là 3.292.361.578 đồng.

Xếp hạng 6: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sao Việt (MST: 1800681367); giá dự thầu 4.110.159.490 đồng, giảm giá 19,5%, giá sau giảm giá là 3.308.678.389 đồng.

Xếp hạng 7: Công ty TNHH Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng An Gia Phát (MST: 1801704592); giá dự thầu và giá sau giảm giá là 3.337.866.234 đồng (tiến độ đề xuất 89 ngày).

Xếp hạng 8: Công ty TNHH Xây dựng Hữu Nghị (MST: 1800420125); giá dự thầu và giá sau giảm giá là 3.386.430.392 đồng.

Xếp hạng 9: Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Hoàng Vinh Phát (MST: 1801309539); giá dự thầu 4.100.345.303 đồng, giảm giá 16%, giá sau giảm giá là 3.444.290.054 đồng.

Xếp hạng 10: Công ty CP Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng Tân Phú Thịnh (MST: 1800687217); giá dự thầu 3.659.698.579 đồng, giảm giá 4,23%, giá sau giảm giá là 3.504.893.329 đồng.

Xếp hạng 11: Công ty Cổ phần Xây dựng Hoa Việt (MST: 1801157117); giá dự thầu và giá sau giảm giá là 3.517.906.073 đồng.

Báo cáo đánh giá nêu rõ, tổ chuyên gia đã đánh giá nội dung nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công căn cứ vào cam kết trong HSDT. Sau khi Công ty Phương Thịnh xếp hạng thứ nhất, chủ đầu tư đã có Văn bản số 3030/KTHTĐT ngày 28/07/2026 yêu cầu làm rõ tài liệu; nhà thầu đã phản hồi bằng Văn bản số 2907/PT.2026 ngày 29/07/2026. Hai bên tiến hành đối chiếu tài liệu ngày 28/08/2026 và thương thảo, hoàn thiện hợp đồng ngày 07/09/2026. Công tác thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Công nghệ Hoàng Nam Thổ thực hiện theo Báo cáo số 151/HNT.2026 ngày 07/09/2026.

Nguồn: MSC

Góc nhìn pháp lý và công tác quản lý triển khai

Đánh giá về trình tự thủ tục, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: Căn cứ quy định tại Điều 24 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung), Điều 81 và Điều 98 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc chủ đầu tư áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng đối với gói thầu xây lắp công trình đơn giản, đã có thiết kế bản vẽ thi công được duyệt và giá trị dưới 5 tỷ đồng là đúng quy định pháp luật. Quy trình đánh giá thực hiện theo Mẫu số 14A ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC; việc đánh giá nhân sự, thiết bị dựa trên cam kết và thẩm tra cụ thể đối với nhà thầu xếp hạng thứ nhất tuân thủ khoản 2 Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Dưới góc độ chuyên môn thực tế, Chuyên gia đấu thầu Lê Hân nhận định: Việc gói thầu thu hút 11 nhà thầu tham dự và đạt mức giảm giá 24,80% thể hiện tính cạnh tranh công khai, mang lại hiệu quả giảm chi phí ngân sách theo định hướng tại Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính.

Bên cạnh yếu tố tiết kiệm ngân sách, đối với hợp đồng trọn gói thực hiện trong thời hạn 90 ngày, nhà thầu phải chủ động phương án quản trị chi phí và chịu rủi ro biến động giá vật liệu theo Điều 64 Luật Đấu thầu. Đồng thời, chủ đầu tư và đơn vị giám sát cần tăng cường giám sát thực địa theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Điều 35 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, bảo đảm việc kiểm soát nguồn gốc vật tư, nhân lực, thiết bị và tiến độ thi công đạt đúng yêu cầu thiết kế, chất lượng kỹ thuật của công trình giáo dục mầm non.

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