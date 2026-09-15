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Bạn đọc - Phản biện

Lâm Đồng: Công ty Tiến Đức được chỉ định gói thầu điện chiếu sáng ở Đức Trọng

Chỉ định thầu gói xây lắp gần 2 tỷ đồng cho Công ty Tiến Đức, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đức Trọng thương thảo thành công mức giảm giá đúng 5%.

Đông Anh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng vừa hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu cho công trình hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh nông thôn với mức giảm trừ chi phí đúng 5% so với giá gói thầu.

Triển khai dự án chiếu sáng nông thôn và kết quả thương thảo giảm giá

Công trình Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng thôn P'ré được UBND xã Đức Trọng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 05/08/2026, do Phó Chủ tịch UBND xã Đỗ Trung Nghĩa ký duyệt. Dự án có tổng mức đầu tư 2.200.000.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 12/08/2026 của UBND xã Đức Trọng. Đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật là Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng A.S.T Tây Nguyên; đơn vị thẩm tra là Công ty TNHH Yên Sơn.

Ngày 24/08/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đức Trọng Nguyễn Tuấn Anh đã ký Quyết định số 91/QĐ-DVTH phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ công trình. Trong đó, phần công việc chính là Gói thầu số 03 - Thi công xây dựng công trình có giá gói thầu được duyệt là 1.951.471.000 đồng, thời gian thực hiện 90 ngày, hợp đồng trọn gói và áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Đến ngày 04/09/2026, Giám đốc Nguyễn Tuấn Anh chính thức ký Quyết định số 97/QĐ-DVTH phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 03 cho Công ty TNHH Tiến Đức với giá trúng thầu 1.853.897.089 đồng. So với giá gói thầu 1.951.471.000 đồng, công tác thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đã giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền 97.573.911 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 5%.

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Quyết định số 97/QĐ-DVTH. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu và đánh giá của chuyên gia

Công ty TNHH Tiến Đức, có địa chỉ trụ sở tại Lô E37 KQH Phạm Hồng Thái, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tính đến thời điểm ngày 10/9/2026, hồ sơ năng lực cho thấy đơn vị này đã tham gia 100 gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trúng 56 gói thầu với tổng giá trị khoảng 341.397.901.763 đồng, chủ yếu tại tỉnh Lâm Đồng.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM, quy trình chỉ định thầu rút gọn theo khoản 3 Điều 80 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP cho phép chủ đầu tư gửi dự thảo hợp đồng trực tiếp đến nhà thầu có đủ năng lực.

Dưới góc nhìn quản lý kinh tế, chuyên gia kinh tế Nguyễn Quốc Vũ đánh giá cao kết quả giảm giá này. Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và điểm b Mục 1 Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính, cơ quan quản lý đã yêu cầu các chủ đầu tư phải chủ động thương thảo mức tiết kiệm phù hợp khi thực hiện chỉ định thầu.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT

Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.

Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.

Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.

Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

#Chỉ định thầu #Xây dựng điện chiếu sáng #Lâm Đồng #Hạ tầng nông thôn #Quy trình đấu thầu

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