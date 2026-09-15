Lâm Đồng: Công ty Tiến Đức được chỉ định gói thầu điện chiếu sáng ở Đức Trọng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng vừa hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu cho công trình hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh nông thôn với mức giảm trừ chi phí đúng 5% so với giá gói thầu.

Triển khai dự án chiếu sáng nông thôn và kết quả thương thảo giảm giá

Công trình Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng thôn P'ré được UBND xã Đức Trọng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 05/08/2026, do Phó Chủ tịch UBND xã Đỗ Trung Nghĩa ký duyệt. Dự án có tổng mức đầu tư 2.200.000.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 12/08/2026 của UBND xã Đức Trọng. Đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật là Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng A.S.T Tây Nguyên; đơn vị thẩm tra là Công ty TNHH Yên Sơn.

Ngày 24/08/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đức Trọng Nguyễn Tuấn Anh đã ký Quyết định số 91/QĐ-DVTH phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ công trình. Trong đó, phần công việc chính là Gói thầu số 03 - Thi công xây dựng công trình có giá gói thầu được duyệt là 1.951.471.000 đồng, thời gian thực hiện 90 ngày, hợp đồng trọn gói và áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Đến ngày 04/09/2026, Giám đốc Nguyễn Tuấn Anh chính thức ký Quyết định số 97/QĐ-DVTH phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 03 cho Công ty TNHH Tiến Đức với giá trúng thầu 1.853.897.089 đồng. So với giá gói thầu 1.951.471.000 đồng, công tác thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đã giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền 97.573.911 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 5%.

Quyết định số 97/QĐ-DVTH. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu và đánh giá của chuyên gia

Công ty TNHH Tiến Đức, có địa chỉ trụ sở tại Lô E37 KQH Phạm Hồng Thái, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tính đến thời điểm ngày 10/9/2026, hồ sơ năng lực cho thấy đơn vị này đã tham gia 100 gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trúng 56 gói thầu với tổng giá trị khoảng 341.397.901.763 đồng, chủ yếu tại tỉnh Lâm Đồng.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM, quy trình chỉ định thầu rút gọn theo khoản 3 Điều 80 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP cho phép chủ đầu tư gửi dự thảo hợp đồng trực tiếp đến nhà thầu có đủ năng lực.

Dưới góc nhìn quản lý kinh tế, chuyên gia kinh tế Nguyễn Quốc Vũ đánh giá cao kết quả giảm giá này. Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và điểm b Mục 1 Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính, cơ quan quản lý đã yêu cầu các chủ đầu tư phải chủ động thương thảo mức tiết kiệm phù hợp khi thực hiện chỉ định thầu.