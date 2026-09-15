Đồng Nai: Gói thầu hơn 22 tỷ tại Xuân Đông, một liên danh trúng sát giá

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Xuân Đông (TP Đồng Nai) Lê Thành Nhân vừa ký ban hành Quyết định số 273/QĐ-TTDVTH ngày 10/9/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 (Xây lắp): Thi công xây dựng đường giao thông, hệ thống thoát nước, đảm bảo an toàn giao thông và nhà tạm để ở điều hành thi công thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa đường ấp 10 đi ấp 11.

Dự án này có tổng mức đầu tư 24.992.188.000 đồng, do Chủ tịch UBND xã Xuân Đông phê duyệt tại Quyết định số 1256/QĐ-UBND nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và phục vụ nhu cầu dân sinh tại địa phương.

Tiết kiệm 0,26% tại gói thầu hơn 22 tỷ đồng

Gói thầu số 01 có giá dự toán được phê duyệt là 22.226.996.000 đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách xã. Dù được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (số E-TBMT: IB2600458800), dữ liệu mở thầu ngày 04/09/2026 cho thấy chỉ có duy nhất Liên danh Công ty TNHH TT Xuyên Việt và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng - Cấp thoát nước và Môi trường Waseen nộp hồ sơ dự thầu và trúng với giá 22.169.166.000 đồng theo Quyết định số 273/QĐ-TTDVTH. Đáng chú ý, so với giá gói thầu ban đầu, tiết kiệm 57.830.000 đồng, tương ứng khoảng 0,26%. Thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói được ấn định là 180 ngày kể từ ngày khởi công.

Trước đó, Báo cáo đánh giá E-HSDT số 0709/2026/BCĐG-TA do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Trường An lập ngày 07/09/2026 và Báo cáo thẩm định số 0909/BCTĐ-BT của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Benten đều ghi nhận hồ sơ của liên danh đạt tuyệt đối các tiêu chí và đề xuất phê duyệt trúng thầu.

Quyết định số 273/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Năng lực các thành viên trong liên danh

Hồ sơ năng lực cho thấy hai thành viên trong liên danh trúng thầu gồm Công ty TNHH TT Xuyên Việt (mã số thuế 3603067715) địa chỉ trụ sở tại Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai. Tính đến thời điểm ngày 13/9/2026, nhà thầu này đã tham gia 33 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trúng tới 28 gói, với tỷ lệ trúng thầu cao tại TP Đồng Nai (27 gói).

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng - Cấp thoát nước và Môi trường Waseen (mã số thuế 0304661202), có trụ sở tại Phường Gò Vấp, TP HCM. Waseen là nhà thầu dày dạn kinh nghiệm với việc từng tham gia 255 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tính đến thời điểm ngày 13/9/2026, trong đó trúng 104 gói với tổng giá trị hơn 1.038 tỷ đồng trên nhiều tỉnh, thành.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên hai đơn vị này bắt tay liên danh để nhận gói thầu xây lắp. Vào tháng 07/2026, liên danh TT Xuyên Việt - Waseen cũng từng được công bố trúng Gói thầu số 05 (xây lắp) trị giá khoảng 7,76 tỷ đồng tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Tân Triều, TP Đồng Nai.

Trách nhiệm bảo đảm hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh

Bàn luận dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM nhận định: Pháp luật về đấu thầu hiện hành không cấm việc xét duyệt và công nhận trúng thầu khi chỉ có một nhà thầu tham dự, miễn là đáp ứng đầy đủ yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, bản chất cốt lõi của công tác lựa chọn nhà thầu là bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Khi một gói thầu quy mô hơn 22 tỷ đồng tổ chức rộng rãi nhưng chỉ duy nhất một liên danh dự thầu và mức giảm giá chỉ đạt 0,26%, dư luận hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi về tính phổ biến của hồ sơ mời thầu cũng như hiệu quả tối ưu hóa dòng vốn đầu tư công tại cơ sở.

Cùng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh: Tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026, Thủ tướng Chính phủ cùng Bộ Tài chính đã quán triệt rất rõ yêu cầu siết chặt kỷ cương, triệt để tiết kiệm chi phí trong đấu thầu dự án đầu tư công. Các chủ đầu tư cần nâng cao tinh thần trách nhiệm giải trình và năng lực lập dự toán, khảo sát thị trường để tránh tình trạng đấu thầu mang tính hình thức, hiệu quả kinh tế mang lại cho ngân sách chưa tương xứng.