Vì sao nóng vội càng dễ thất bại?

Người xưa có câu “dục tốc bất đạt” - câu nói ngắn gọn ấy không chỉ là một lời nhắc về cách làm việc, mà còn chứa đựng một bài học sâu sắc về cách sống.

Trong cuộc sống, ai cũng từng có lúc muốn mọi chuyện xảy ra thật nhanh. Muốn công việc sớm thành công, muốn một mối quan hệ lập tức có câu trả lời, muốn những cố gắng hôm nay nhanh chóng đem lại kết quả ngày mai. Nhưng đôi khi, chính sự nóng vội lại khiến con người đi xa hơn khỏi điều mình mong muốn.

Người xưa có câu “dục tốc bất đạt” - câu nói ngắn gọn ấy không chỉ là một lời nhắc về cách làm việc, mà còn chứa đựng một bài học sâu sắc về cách sống, có những điều trong đời cần thời gian để trưởng thành và không phải cứ đi nhanh là sẽ đến đích sớm.

Nóng vội khiến ta dễ nhìn sai điều quan trọng

Khi quá mong muốn một kết quả, con người thường chỉ nhìn vào đích đến mà quên mất con đường.

Một người muốn thành công nhanh có thể dễ dàng lựa chọn cách làm tắt. Một người muốn giàu nhanh có thể bất chấp rủi ro. Một người muốn được yêu thương có thể vội vàng níu giữ một mối quan hệ chưa đủ nền tảng. Thậm chí, trong những chuyện rất nhỏ, vì muốn hoàn thành nhanh, chúng ta cũng có thể bỏ qua những bước tưởng như không quan trọng nhưng lại quyết định chất lượng cuối cùng.

Nóng vội làm cho tâm trí mất đi sự bình tĩnh. Khi ấy, thay vì suy nghĩ thấu đáo, con người dễ hành động theo cảm xúc nhất thời. Một quyết định được đưa ra trong vài phút đôi khi phải mất nhiều năm để sửa chữa.

Có lẽ vì vậy mà nhiều triết lý sống từ xưa đến nay đều đề cao sự điềm tĩnh. Người biết chậm lại không có nghĩa là người kém năng động. Ngược lại, đôi khi biết dừng đúng lúc mới là biểu hiện của sự tỉnh táo.

Người xưa có câu “dục tốc bất đạt” – muốn nhanh thì thường không đạt được. Ảnh minh họa

Chậm lại không đồng nghĩa với đứng yên

Nhiều người sợ chậm vì cho rằng chậm là thua người khác. Trong một xã hội luôn đề cao tốc độ, chúng ta dễ bị cuốn vào những cuộc so sánh: Người khác đã thành công, mình vẫn đang bắt đầu; Người khác đã có nhà, có xe, có vị trí, mình vẫn đang loay hoay tìm hướng đi.

Nhưng mỗi người có một hành trình khác nhau.

Có những thành quả đến sớm nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Có những người mất nhiều năm âm thầm học hỏi, thất bại, đứng dậy rồi mới có được thành công mà người ngoài nhìn vào tưởng như chỉ đến sau một đêm.

Bởi vậy, thay vì hỏi “Tại sao mình chưa bằng người khác?”, có lẽ nên hỏi: “Hôm nay mình đã tiến thêm được một bước nào chưa?”

Một bước nhỏ nhưng đúng hướng vẫn đáng quý hơn một bước dài nhưng sai đường.

Sống chậm ở đây cũng không phải là trì hoãn hay thiếu quyết đoán. Đó là biết suy nghĩ trước khi hành động, biết chuẩn bị trước khi bắt đầu và biết chấp nhận rằng một số kết quả cần thời gian.

Người nóng vội thường muốn kiểm soát cả những điều ngoài khả năng

Có một nguyên nhân khiến con người dễ nóng vội đó là chúng ta muốn mọi thứ diễn ra theo ý mình. Muốn người khác hiểu mình ngay. Muốn công việc thuận lợi ngay. Muốn những cố gắng lập tức được ghi nhận. Muốn cuộc sống không có những ngày chờ đợi.

Nhưng cuộc đời vốn không vận hành theo mong muốn của một cá nhân.

Có những việc chúng ta có thể làm, nhưng kết quả lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Có những người chúng ta có thể chân thành đối đãi, nhưng không thể bắt họ đáp lại tình cảm. Có những cơ hội chúng ta có thể chuẩn bị để đón nhận, nhưng không thể bắt nó xuất hiện đúng lúc mình muốn.

Hiểu được giới hạn ấy, con người sẽ bớt nóng giận, bớt thất vọng và bớt tự làm khổ mình.

Đôi khi, thất bại cũng là một phần của sự trưởng thành

“Dục tốc bất đạt” không có nghĩa rằng cứ chậm là chắc chắn thành công. Cuộc sống không đơn giản như vậy. Có những người rất kiên trì nhưng vẫn thất bại, có những kế hoạch được chuẩn bị kỹ càng nhưng vẫn không đạt kết quả như mong muốn.

Tuy nhiên, sự bình tĩnh giúp con người có khả năng đứng dậy sau thất bại tốt hơn.

Khi không quá ám ảnh với việc phải thành công ngay, ta có thể nhìn thất bại như một bài học. Một lần làm sai giúp ta hiểu điều gì cần sửa. Một lần bị từ chối giúp ta trưởng thành hơn trong cách ứng xử. Một giai đoạn khó khăn có thể dạy ta biết trân trọng những điều bình dị mà trước đây từng xem là hiển nhiên.

Đường đời không phải cuộc chạy nước rút. Đó là một hành trình dài mà mỗi người vừa đi vừa học cách hiểu chính mình.

Vì thế, nếu hôm nay mọi thứ chưa diễn ra như mong muốn, có lẽ không cần quá vội vàng.

Hãy làm tốt việc của mình, kiên nhẫn với những điều cần thời gian và đừng vì nhìn thấy người khác đi nhanh mà hoài nghi con đường mình đang đi.

Bởi đôi khi, điều chúng ta cần không phải là nhanh hơn một chút, mà là đủ tỉnh táo để không đi nhầm đường.