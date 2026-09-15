Gói thầu cây xanh gần 5 tỷ ở Tân Biên: Nhà thầu giá thấp hơn 1,54 tỷ bị loại?

Gói thầu cây xanh 4,8 tỷ đồng ở Tân Biên có chênh lệch giá lớn. Nhà thầu giá thấp bị loại, trong khi báo cáo E-HSDT có điểm chưa thống nhất về nhân sự chủ chốt

Ban Quản lý dự án xã Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2 - Duy trì cây xanh đô thị, thuộc dự toán thực hiện dịch vụ công ích đô thị giai đoạn 2026 - 2027. Đáng chú ý, kết quả ghi nhận đơn vị trúng thầu có giá dự thầu cao hơn nhà thầu bị loại tại bước đánh giá nhân sự hơn 1,54 tỷ đồng.

Cách biệt hơn 1,54 tỷ đồng tại thời điểm mở thầu

Gói thầu số 2 - Duy trì cây xanh đô thị (mã thông báo mời thầu: IB2600389923) có giá dự toán được phê duyệt là 4.803.646.410 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách xã (sự nghiệp kiến thiết thị chính). Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Các thủ tục lựa chọn nhà thầu được thực hiện căn cứ Quyết định số 933/QĐ-BQLDAX ngày 16/07/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Quyết định số 1007/QĐ-BQLDA ngày 22/07/2026 phê duyệt hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) do Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Tân Biên Lê Hoàng Vũ ký ban hành.

Theo biên bản mở thầu lập lúc 10h30 ngày 31/07/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, có 02 nhà thầu tham dự:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Nam Thiên: Giá dự thầu 3.125.541.214 đồng (thấp hơn giá gói thầu 1.678.105.195 đồng, tương ứng tỷ lệ giảm giá 34,93%).

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Phú Gia: Giá dự thầu 4.669.412.332 đồng (thấp hơn giá gói thầu 134.234.078 đồng, tương ứng tỷ lệ giảm giá 2,79%).

Mức chênh lệch tài chính ghi nhận tại thời điểm mở thầu giữa hai đơn vị là 1.543.871.118 đồng.

Nguồn: MSC

Bị loại do không cung cấp tài liệu làm rõ nhân sự lần 2

Công tác đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam đảm nhiệm theo Hợp đồng tư vấn (Tổ chuyên gia gồm ông Dương Hồng Sơn - Tổ trưởng và bà Mai Huỳnh Thanh Nguyệt - Thành viên theo Quyết định số 191/QĐ-CTY ngày 19/07/2026).

Báo cáo đánh giá số 292/BC-CTY lập ngày 21/08/2026 ghi nhận cả hai nhà thầu đều vượt qua bước kiểm tra tính hợp lệ. Tuy nhiên, tại khâu đánh giá năng lực và kinh nghiệm, vị trí nhân sự Chỉ huy trưởng của cả hai đơn vị đều phát sinh yêu cầu làm rõ:

Ngày 06/08/2026, Bên mời thầu phát hành Công văn số 159/CV-CTY yêu cầu Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Phú Gia làm rõ kinh nghiệm Chỉ huy trưởng. Đơn vị đã phản hồi, bổ sung tài liệu vào ngày 07/08/2026 và được đánh giá đạt.

Cùng ngày 06/08/2026, Công văn số 158/CV-CTY được gửi tới Công ty Cổ phần Dịch vụ Nam Thiên. Sau khi nhà thầu nộp hồ sơ ngày 10/08/2026, đến ngày 15/08/2026, Tổ chuyên gia phát hành tiếp Công văn số 174/CV-CTY yêu cầu làm rõ lần 2 nhằm chứng minh kinh nghiệm Chỉ huy trưởng theo yêu cầu của E-HSMT. Hết thời hạn quy định (ngày 20/08/2026), Nam Thiên không nộp tài liệu bổ sung trên hệ thống.

Căn cứ quy định đánh giá E-HSDT, Tổ chuyên gia kết luận Công ty Cổ phần Dịch vụ Nam Thiên không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, dừng cuộc thầu và không được chuyển sang các bước đánh giá tiếp theo. Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Phú Gia là đơn vị duy nhất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và được xét duyệt tài chính.

Phê duyệt trúng thầu với giá gần 4,7 tỷ đồng

Sau khi Ban Quản lý dự án xã Tân Biên hoàn tất Báo cáo thẩm định số 914/BCTĐ-TTĐ ngày 04/09/2026, ngày 08/09/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Tân Biên Lê Hoàng Vũ đã ký Quyết định số 1879/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Theo quyết định, Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Phú Gia trúng thầu với giá 4.669.412.000 đồng (làm tròn). Hình thức hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 365 ngày. So với giá dự toán 4.803.646.410 đồng, giá trúng thầu giảm 134.234.410 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,79%.

Nguồn: MSC

Dữ liệu tham gia đấu thầu của đơn vị trúng thầu

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Phú Gia (MST: 3901283750) thành lập ngày 08/07/2019, trụ sở chính tại tỉnh Tây Ninh; người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Quý – Giám đốc.

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tính đến tháng 09/2026:

Đơn vị đã tham gia 153 gói thầu trên cả nước; trong đó trúng 59 gói, trượt 85 gói, 2 gói chưa có kết quả và 7 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt 213.831.063.356 đồng (vai trò độc lập: 66.045.683.046,35 đồng; vai trò liên danh: 147.785.380.310 đồng).

Riêng tại tỉnh Tây Ninh, doanh nghiệp đã tham gia 72 gói thầu, trúng 39 gói với tổng giá trị hơn 114,98 tỷ đồng.

Gần đây, doanh nghiệp này được công bố trúng nhiều gói thầu lĩnh vực công ích đô thị:

Gói thầu duy trì cây xanh do Phòng Kinh tế xã Bến Cầu (Tây Ninh) mời thầu, trúng ngày 29/07/2026 với giá 2.940.790.763 đồng.

Gói thầu duy trì vệ sinh đường phố do Phòng Kinh tế xã Tân Biên (Tây Ninh) mời thầu, trúng với vai trò liên danh phụ ngày 23/06/2026, giá trị 3.206.174.000 đồng.

Gói thầu duy trì cây xanh do Phòng Kinh tế xã Tân Châu (Tây Ninh) mời thầu, trúng ngày 13/05/2026 với giá 3.918.780.772 đồng.

Gói thầu số 05 tại phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng), trúng ngày 25/08/2026 với giá 2.134.419.894 đồng.

Gói thầu số 06 tại xã Hàm Thạnh (tỉnh Lâm Đồng), trúng ngày 22/08/2026 với giá 5.200.617.908 đồng.

Khía cạnh pháp lý và nguyên tắc hiệu quả kinh tế

Bình luận về các tình huống phát sinh trong đánh giá hồ sơ dự thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích:

"Một trong những mục tiêu căn bản của Luật Đấu thầu là bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Trong các cuộc thầu rộng rãi qua mạng, việc đánh giá hồ sơ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình của E-HSMT. Tuy nhiên, hành vi tham gia dự thầu rồi từ chối hoặc không phối hợp làm rõ hồ sơ cũng được pháp luật kiểm soát chặt chẽ.

Cụ thể, điểm c khoản 3 Điều 16 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) quy định rõ: Hành vi nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu nhưng cố ý không cung cấp tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm khi được yêu cầu làm rõ nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu là hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đấu thầu."

Dưới góc độ tối ưu hóa nguồn lực công, chuyên gia đấu thầu Lê Hân cho rằng:

"Ở các gói thầu dịch vụ công ích sử dụng vốn sự nghiệp, việc tiết kiệm ngân sách luôn là tiêu chí được ưu tiên hàng đầu theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 về triệt để thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí.

Khi xuất hiện tình huống chênh lệch giá dự thầu lớn nhưng phương án có giá thấp hơn bị loại ở bước nhân sự do không giải trình, chủ đầu tư và bên mời thầu cần xem xét, rà soát chặt chẽ toàn bộ quy trình chấm thầu để bảo đảm cuộc thầu diễn ra thực chất, tuân thủ đúng pháp luật và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước."

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.