Bộ GD&ĐT nhận trách nhiệm về tình trạng thiếu sách giáo khoa ra sao?

Bộ GD&ĐT nhận trách nhiệm về thiếu sách giáo khoa, dồn lực khắc phục và rà soát lại chương trình trong sách giáo khoa về những phản ánh của dư luận.

Tại Hội nghị Giao ban báo chí ngày 15/9/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã chính thức báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa (SGK) phục vụ năm học 2026 - 2027, trong đó thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm của ngành trước tình trạng thiếu sách cục bộ tại một số địa phương.

Nhìn nhận thẳng thắn trách nhiệm và bài học trong công tác dự báo

Giải trình về nguyên nhân, Bộ GD&ĐT cho biết sự thiếu hụt này xuất phát từ cả yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Về khách quan, năm học 2026 - 2027 là lần đầu tiên cả nước dùng chung một bộ SGK theo Nghị quyết 71-NQ/TW. Việc triển khai đồng thời với chính sách hỗ trợ sách của địa phương, cộng hưởng cùng đợt sắp xếp đơn vị hành chính và quy hoạch lại mạng lưới trường lớp đã khiến nhu cầu SGK biến động lớn trong thời gian quá ngắn, gây áp lực nặng nề lên tiến độ in ấn và phân phối.

Về mặt chủ quan, Bộ GD&ĐT nhận trách nhiệm toàn diện khi công tác dự báo, tổng hợp và phân tích nhu cầu chưa theo kịp thực tế; việc đánh giá năng lực sản xuất, quản trị của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) chưa đầy đủ, khiến các giải pháp điều phối nguồn sách thiếu linh hoạt. Bên cạnh đó, sự phối hợp, cập nhật nhu cầu phát sinh tại một số địa phương còn thụ động, tạo ra khoảng cách lớn giữa nhu cầu thực tế và kế hoạch cung ứng.

Phụ huynh mua sách giáo khoa trước thềm năm học mới 2026 - 2027. Ảnh tienphong.vn

Khẳng định trách nhiệm thuộc về Bộ GD&ĐT, NXBGDVN cùng các địa phương, Bộ coi đây là bài học đắt giá cần nghiêm túc chấn chỉnh trong công tác dự báo, kết nối dữ liệu và điều phối nguồn cung để không tái diễn ở các năm học sau.

Cấp tốc xử lý nguồn cung và rà soát lại chương trình học

Trước mắt, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GD&ĐT đang tập trung mọi nguồn lực để xử lý dứt điểm số sách còn thiếu. NXBGDVN được giao nhiệm vụ cấp tốc điều chuyển sách giữa các vùng miền, tiếp tục in bổ sung và ưu tiên cung ứng ngay cho các trường học, học sinh còn thiếu. Trong thời gian chờ bản in, SGK điện tử sẽ được cung cấp miễn phí tại địa chỉ taphuan.nxbgd.vn/tap-huan, kết hợp tận dụng nguồn sách thư viện và sách cũ để không làm gián đoạn việc học.

Về lâu dài, Bộ sẽ đề xuất cơ chế quản lý SGK như một sản phẩm, dịch vụ công đặc thù, quản trị toàn bộ chuỗi cung ứng trên nền tảng dữ liệu thống nhất nhằm bảo đảm sự chủ động, ổn định ngay từ đầu mỗi năm học.

Lắng nghe dư luận để điều chỉnh sách giáo khoa thận trọng và khoa học

Trước những ý kiến dư luận về nội dung sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT cho biết thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW và các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bộ GDĐT đang dự thảo kế hoạch rà soát, điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông và SGK theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm; tăng cường giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới.

Bộ thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin từ thực tiễn; tiếp nhận ý kiến của chuyên gia, cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cơ quan báo chí; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát những nội dung, ngữ liệu trong SGK được phản ánh là chưa phù hợp.

Quan điểm của Bộ là lắng nghe, cầu thị nhưng phải khoa học, thận trọng và có trách nhiệm. Mọi nội dung được xem xét điều chỉnh phải được đánh giá trên cơ sở khoa học, chuyên môn, quy định của pháp luật và yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông; bảo đảm tính chuẩn mực, giáo dục, kế thừa và ổn định. Đối với những nội dung được xác định qua rà soát là chưa phù hợp, Bộ sẽ chỉ đạo nghiên cứu, xử lý theo đúng quy trình và thẩm quyền.

Việc rà soát, điều chỉnh được thực hiện tổng thể, có lộ trình, bảo đảm chất lượng giáo dục, không làm gián đoạn hoặc gây xáo trộn không cần thiết đối với hoạt động dạy và học.