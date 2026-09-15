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Sống Khỏe

Lỗ nhỏ bẩm sinh trước tai gây viêm nhiễm và áp xe ở cô gái 17 tuổi

Lỗ nhỏ bằng đầu tăm trước tai tưởng vô hại nhưng liên tục sưng đau, chảy mủ, khiến cô gái 17 tuổi nhiều lần phải điều trị áp xe.

Thúy Nga

Tai liên tục viêm nhiễm do lỗ nhỏ trước tai

Chỉ một lỗ nhỏ bằng đầu tăm ở vùng trước tai nhưng nhiều năm liên tục khiến cô gái 17 tuổi phải điều trị viêm nhiễm. Em N. từng nhiều lần xuất hiện tình trạng sưng đỏ, đau nhức vùng trước tai. Lỗ nhỏ này chảy dịch, sau đó chảy mủ có mùi hôi.

Có những đợt viêm tiến triển thành áp xe, người bệnh phải đến cơ sở y tế rạch dẫn lưu mủ. Sau nhiều lần điều trị nhưng tình trạng viêm vẫn tái diễn, gia đình đưa em đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa thăm khám.

Qua kiểm tra, bác sĩ xác định người bệnh bị rò luân nhĩ hai bên.

BS.CKI Lê Ngọc I, bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng, Khoa Liên chuyên khoa, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa cho biết, Rò luân nhĩ là một dị tật bẩm sinh, thường biểu hiện bằng một lỗ nhỏ ở vùng da trước vành tai, tại khu vực gốc luân nhĩ. Từ lỗ này có một đường rò đi sâu vào bên trong, bám vào vùng sụn.

Bản thân đường rò có thể tồn tại nhiều năm mà không gây triệu chứng. Tuy nhiên, khi vi khuẩn xâm nhập, vùng rò có thể bị viêm, sưng đau, chảy dịch hoặc hình thành áp xe.

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Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Đường rò nhiều nhánh, nằm sát sụn

Với trường hợp rò luân nhĩ đã viêm nhiễm, áp xe tái phát nhiều lần, phẫu thuật lấy trọn đường rò là một trong những phương pháp điều trị nhằm loại bỏ tổ chức bệnh lý và hạn chế nguy cơ tái phát.

Sau khi đánh giá tình trạng sức khỏe, người bệnh được gây mê để phẫu thuật. Bác sĩ bơm xanh methylen qua lỗ rò nhằm xác định hướng đi của đường rò, sau đó rạch da, bóc tách và loại bỏ toàn bộ đường rò.

BS.CKI Lê Ngọc I, khoa Tai Mũi Họng, Khoa Liên chuyên khoa, cho biết trường hợp này từng viêm nhiễm và áp xe nhiều lần ở bên trái. Tình trạng viêm khiến đường rò bị xơ hóa, không còn đi theo một đường thẳng mà chia thành nhiều nhánh nhỏ, nằm sát sụn vành tai.

Đây là yếu tố khiến phẫu thuật khó hơn. Bác sĩ phải bóc tách cẩn thận, xác định và lấy trọn các nhánh của đường rò để hạn chế nguy cơ còn sót đường rò và tái phát.

Sau gần 1 giờ phẫu thuật, đường rò được lấy bỏ hoàn toàn. Người bệnh tiếp tục được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu tại Khoa Liên chuyên khoa. Vết mổ khô, tình trạng hồi phục tốt và người bệnh được xuất viện sau 3 ngày điều trị.

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Ê-kíp phẫu thuật cho người bệnh - Ảnh BVCC

Không tự chọc, nặn lỗ rò

BS.CKI Lê Ngọc I cho biết, rò luân nhĩ có thể tồn tại từ nhỏ mà không gây bất kỳ triệu chứng nào. Tuy nhiên, khi xuất hiện sưng đỏ, đau vùng trước tai, chảy dịch, chảy mủ hoặc áp xe tái phát, người bệnh cần được thăm khám.

Đặc biệt, không nên tự nặn, chọc hoặc cố lấy dịch, mủ tại lỗ rò. Việc tác động vào vùng tổn thương có thể làm tổn thương mô xung quanh và khiến tình trạng viêm nhiễm nặng hơn.

Với những trường hợp đã nhiều lần viêm hoặc áp xe, việc thăm khám giúp bác sĩ đánh giá đường rò, mức độ viêm nhiễm và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

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#Rò luân nhĩ #Dị tật bẩm sinh tai #Viêm nhiễm tai #Phẫu thuật tai #Chăm sóc hậu phẫu

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