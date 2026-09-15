Khi nào đường ống dẫn dầu của Ả Rập Xê Út hoạt động trở lại?

Một đường ống dẫn dầu huyết mạch của Ả Rập Xê Út sẽ gần như ngừng hoạt động trong nhiều tuần để sửa chữa sau khi bị tấn công.

Đường ống dẫn dầu Đông-Tây được xây dựng vào những năm 1980 trong bối cảnh lo ngại rằng Tehran sẽ làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq, theo AP.

Ả Rập Xê Út dựa vào đường ống dẫn dầu Đông-Tây, dài 1.200 km, để vận chuyển dầu thô từ các cảng Vùng Vịnh đến cảng Yanbu trên Biển Đỏ. Từ đó, dầu thô được chuyển lên tàu chở dầu để xuất khẩu, đi về phía Bắc đến Châu Âu qua kênh đào Suez hoặc về phía Nam qua eo biển Bab el-Mandeb, đến châu Á.

Tuy nhiên, chính quyền Ả Rập Xê Út quyết định tạm thời đóng cửa đường ống dẫn dầu huyết mạch này sau khi nó bị tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày 10/9.

Việc sửa chữa đường ống dẫn dầu có thể mất nhiều tuần

AP dẫn lời hai quan chức được thông báo về vấn đề này cho biết,

việc khắc phục thiệt hại tại đường ống dẫn dầu Đông - Tây sau vụ tấn công có thể mất nhiều tuần.

"Việc sửa chữa, bao gồm cả ở một trạm bơm lớn, có thể mất từ 3 đến 5 tuần", vị quan chức nói với AP.

Hình ảnh vệ tinh này do Vantor cung cấp vào ngày 13/9/2026 cho thấy hậu quả của vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào đường ống dẫn dầu Đông-Tây ở Ả Rập Xê Út. Ảnh: Vantor/AP.

Một quan chức cho biết thêm, đường ống dẫn dầu có thể hoạt động một phần trong quá trình sửa chữa, nhưng họ không nói rõ lượng dầu có thể được vận chuyển qua là bao nhiêu.

Được biết, đường ống dẫn dầu Đông - Tây vận chuyển trung bình từ 2,6 triệu đến 4 triệu thùng dầu mỗi ngày kể từ cuối tháng 8/2026, theo phân tích được Rystad Energy, một công ty nghiên cứu có trụ sở tại Na Uy, công bố hôm 14/9.

Công ty dầu khí Aramco của Ả Rập Xê Út, đơn vị vận hành đường ống dẫn dầu, chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận.

Thị trường năng lượng bị ảnh hưởng sao?

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Ả Rập Xê Út sản xuất gần 10 triệu thùng dầu mỗi ngày vào tháng 9/2025, nhưng con số này đã giảm xuống còn 6 triệu thùng mỗi ngày vào tháng 8/2026.

Rystad Energy cho biết, sau khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra vào cuối tháng 2/2026 khiến hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng, đường ống dẫn dầu Đông - Tây vận chuyển phần lớn lượng dầu xuất khẩu của Ả Rập Xê Út.

Khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở eo biển Bab el-Mandeb bắt đầu vào cuối tháng 7/2026, hầu hết tàu chở dầu từ cảng Yanbu đã chuyển hướng về phía Bắc trên Biển Đỏ hướng ra Địa Trung Hải, vận chuyển hàng hóa qua kênh đào Suez hoặc đường ống dẫn dầu của Ai Cập.

Tuy nhiên, điều đó đã làm tăng đáng kể thời gian và chi phí vận chuyển dầu đến các khách hàng chính của Ả Rập Xê Út ở Châu Á. Ngoài ra, lực lượng Houthi cũng chuyển sang nhắm mục tiêu vào các tàu vận tải của Ả Rập Xê Út ở phía Bắc Biển Đỏ.

Eo biển Bab el-Mandeb. Ảnh: Wikipedia/NASA.

Janiv Shah, Phó Chủ tịch phụ trách thị trường dầu mỏ của Rystad Energy, nhận định rằng sự tăng vọt gần đây của giá dầu Brent chứng tỏ thị trường đã phản ứng với “sự thiếu hụt nguồn cung đáng kể”.

Shah nói thêm rằng lượng dự trữ dầu của Ả Rập Xê Út có khả năng duy trì xuất khẩu trong những ngày tới, nhưng điều đó có thể “thay đổi nhanh chóng”.

Việc đường ống dẫn dầu ngừng hoạt động đe dọa sẽ làm gián đoạn nguồn cung cấp trong một thời gian dài.

"Việc đóng cửa đường ống dẫn dầu Đông - Tây kéo dài một tháng sẽ gây ra sự gián đoạn lớn, khiến việc giao dầu thô bị chậm trễ hơn và giá thành cao hơn. Ban đầu, thị trường có thể xoay xở được, nhưng việc đóng cửa trong thời gian lâu hơn sẽ đòi hỏi sự phân bổ lại đáng kể dòng chảy dầu thô toàn cầu", công ty Rystad Energy nhận định.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng những gián đoạn mới nhất có thể gây ra nhiều khó khăn hơn nữa cho người tiêu dùng trong những tuần và tháng tới.

Đặc biệt, chi phí dầu diesel làm tăng giá thành các mặt hàng khác vì nhiên liệu này được sử dụng cho xe tải đường dài và các mạng lưới vận chuyển khác, cũng như thiết bị nông nghiệp.

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