Đồng Nai: Lộ diện liên danh trúng gói thầu trường TH&THCS Thanh Hoà 33,4 tỷ

Gói thầu trường TH&THCS Thanh Hoà hơn 33,7 tỷ chỉ có duy nhất Liên danh Tô Linh - Hoàng Sang dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 1,1%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 04/9/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Thiện Hưng (TP Đồng Nai) Lê Văn Dũng đã ký Quyết định số 288/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu Thi công xây dựng công trình và mua sắm, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng Trường TH&THCS Thanh Hoà, xã Thiện Hưng.

Dự án này trước đó được phê duyệt theo Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 06/8/2026 của UBND xã Thiện Hưng do Chủ tịch UBND xã Thiện Hưng Nguyễn Minh Phong ký, với tổng mức đầu tư 37,11 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách thành phố hỗ trợ.

Gói thầu hơn 33 tỷ, duy nhất một nhà thầu tham dự

Theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 260/QĐ-TTDVTH và hồ sơ mời thầu số IB2600442885, gói thầu xây lắp kết hợp thiết bị trường học có giá gói thầu được duyệt là 33.789.164.337 đồng, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói trong 270 ngày.

Biên bản mở thầu ngày 31/08/2026 ghi nhận duy nhất Liên danh Công ty Xuất nhập khẩu Tô Linh và Công ty Tư vấn Xây dựng Hoàng Sang dự thầu.

Tại Quyết định số 288/QĐ-TTDVTH, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Thiện Hưng - Lê Văn Dũng đã phê duyệt trúng thầu cho liên danh nói trên với giá trúng thầu 33.416.859.000 đồng. So với giá gói thầu 33.789.164.337 đồng, tiết kiệm 372.305.337 đồng, tương ứng 1,1%.

Quyết định số 288/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy cả hai thành viên trong liên danh trúng thầu đều là những nhà thầu đặt trụ sở tại TP Đồng Nai.

Trong đó, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tô Linh (mã số thuế 3801132356) địa chỉ tại xã Thiện Hưng, TP Đồng Nai. Tính đến thời điểm ngày 13/9/2026, nhà thầu này từng tham gia 15 gói thầu, trúng 14 gói với tổng giá trị hơn 103,18 tỷ đồng.

Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Hoàng Sang (mã số thuế 3801124933) địa chỉ tại xã Lộc Ninh, TP Đồng Nai. Tính đến thời điểm ngày 13/9/2026, đơn vị này từng tham gia 115 gói thầu, trúng 84 gói với tổng giá trị hơn 358,31 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của doanh nghiệp cũng đạt mức sát nút 98,78%, phần lớn các gói thầu thực hiện trên địa bàn TP Đồng Nai.

Tại Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 36/BCĐG-DN của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đồng Nai (Tổ trưởng Lương Đình Tố), tổ chuyên gia đã lưu ý tại Mục III.4 về việc cả hai nhà thầu đều tự kê khai cập nhật số liệu báo cáo tài chính từ năm 2023 đến năm 2025 trên hệ thống mạng đấu thầu mà không phải do hệ thống tự động trích xuất từ cơ sở dữ liệu ngành thuế. Tổ chuyên gia đã kiến nghị chủ đầu tư phải tiến hành đối chiếu nghiêm ngặt các chứng từ, hồ sơ thực hiện nghĩa vụ thuế và năng lực tài chính thực tế của liên danh trước khi hoàn thiện ký kết hợp đồng.

Góc nhìn pháp lý về hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách

Bình luận về diễn biến đấu thầu các gói thầu quy mô lớn tại địa phương, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh quy định tại Khoản 8 Điều 6 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) cùng Nghị định 214/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 349/2026/NĐ-CP) đặt mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế lên hàng đầu. Khi một gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ duy nhất một nhà thầu tham dự và giá trúng thầu sát giá với tỷ lệ tiết kiệm thấp, trách nhiệm giải trình toàn diện thuộc về người đứng đầu chủ đầu tư.

Đặc biệt, ngày 03/04/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu. Tiếp đó, ngày 05/05/2026, Bộ Tài chính đã có Công văn số 5557/BTC-QLĐT gửi các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí trong đấu thầu các dự án đầu tư công. Văn bản của Bộ Tài chính nêu rõ chủ đầu tư cần nâng cao chất lượng lập giá gói thầu, tối ưu hóa các giải pháp kỹ thuật và tăng cường thương thảo giá nhằm bảo đảm tiết kiệm thực chất cho ngân sách nhà nước, nhất là các dự án xây dựng trường học tại các khu vực biên giới.