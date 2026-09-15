Trường THCS An Khánh: 7 nhà thầu cạnh tranh quyết liệt, tiết kiệm hơn 1,67 tỷ

Cuộc cạnh tranh tại gói thầu Trường THCS An Khánh diễn ra sôi động với 7 nhà thầu tham dự và 4 thư giảm giá, đưa giá trúng thầu xuống còn 4,9 tỷ đồng

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP), Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân An (TP Cần Thơ) đã hoàn tất việc lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Trường THCS An Khánh.

Dự án này được Chủ tịch UBND phường Tân An phê duyệt chủ trương và phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 07/05/2026.

Đến ngày 18/06/2026, ông Phan Quang Khoa - Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân An ký Quyết định số 142/QĐ-KTHTĐT phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (mã KHLCNT: PL2600180788). Theo đó, Gói thầu số 01 có giá ban đầu 6.906.143.000 đồng, lựa chọn nhà thầu qua hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 90 ngày.

Sau khi dự toán chi tiết được duyệt tại Quyết định số 158/QĐ-KTHTĐT ngày 19/06/2026, giá gói thầu được xác định lại ở mức 6.577.279.000 đồng. Ngày 30/06/2026, E-HSMT được phê duyệt theo Quyết định số 208/QĐ-KTHTĐT và phát hành công khai với mã E-TBMT: IB2600327599.

Nguồn: MSC

Diễn biến cạnh tranh về giá

Tại thời điểm đóng/mở thầu ngày 09/07/2026, có 07 nhà thầu nộp E-HSDT. Trong đó, 04 nhà thầu gửi kèm thư giảm giá trực tuyến:

Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Hân Phát: Giảm 14,13% (giảm 928.973.139 đồng), giá sau giảm là 5.645.500.598 đồng.

Liên danh THCS An Khánh: Giảm 8,7% (giảm 493.122.838 đồng), giá sau giảm là 5.174.955.766 đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Triết Phát: Giảm 6,4% (giảm 360.186.901 đồng), giá sau giảm là 5.267.733.428 đồng.

Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Hiệp Thành: Giảm 4% (giảm 245.639.488 đồng), giá sau giảm là 5.895.347.719 đồng.

Không áp dụng thư giảm giá, Công ty CP Thiết kế và Xây dựng 99 nộp giá dự thầu ban đầu là 4.900.000.526 đồng. Mức giá này thấp hơn toàn bộ giá dự thầu (kể cả sau giảm giá) của các đơn vị còn lại.

Quy trình đánh giá và kết quả lựa chọn nhà thầu

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 17/BCĐG-HĐT ngày 29/07/2026 do Công ty TNHH Xây dựng Hưng Đại Thắng (đơn vị tư vấn) lập, cả 07 nhà thầu đều được đánh giá "Đạt" ở các bước kiểm tra tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Áp dụng phương pháp giá thấp nhất, các nhà thầu được xếp hạng như sau:

Hạng 1: Công ty CP Thiết kế và Xây dựng 99 (4.900.000.526 đồng).

Hạng 2: Liên danh Trường THCS An Khánh (5.156.365.143 đồng).

Hạng 3: Liên danh THCS An Khánh (5.174.955.766 đồng).

Hạng 4: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Xuân Cát (5.236.857.166 đồng).

Hạng 5: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Triết Phát.

Hạng 6: Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Hân Phát.

Hạng 7: Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Hiệp Thành.

Quá trình xét thầu ghi nhận các thủ tục rà soát theo quy định: Bên mời thầu phát hành Văn bản làm rõ số 2925/KTHTĐT ngày 21/07/2026; nhà thầu làm rõ nhân sự, thiết bị tại Văn bản số 13/CV-CT99 ngày 24/07/2026; làm rõ giá dự thầu qua Công văn số 14/CV-XD99 ngày 25/08/2026. Biên bản đối chiếu tài liệu số 17/BBĐCTL lập ngày 27/08/2026 và các bên hoàn tất thương thảo hợp đồng ngày 07/09/2026.

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 152/HNT.2026 ngày 07/09/2026 của Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng công nghệ Hoàng Nam Thổ, ngày 08/09/2026, bà Huỳnh Thị Bé - Phó Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân An ký Quyết định số 452/QĐ-KTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (ký số công khai trên e-GP ngày 09/09/2026).

Công ty CP Thiết kế và Xây dựng 99 trúng thầu với giá 4.900.000.000 đồng (giảm thêm 526 đồng sau thương thảo). So với giá dự toán 6.577.279.000 đồng, gói thầu tiết giảm 1.677.279.000 đồng (đạt 25,5%). So với giá gói thầu ban đầu tại KHLCNT (6.906.143.000 đồng), mức giảm đạt 2.006.143.000 đồng (tương đương 29,05%).

Nguồn: MSC

Năng lực của đơn vị trúng thầu

Dữ liệu hệ thống thể hiện Công ty CP Thiết kế và Xây dựng 99 (mã định danh: vn1800741129) thành lập ngày 02/12/2008, đăng ký loại hình công ty cổ phần quy mô siêu nhỏ. Đơn vị được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số 00018931 trong lĩnh vực thiết kế, thẩm tra công trình dân dụng, công nghiệp và thi công công trình thủy lợi.

Về lịch sử tham gia đấu thầu, doanh nghiệp này từng nộp hồ sơ tại khoảng 140 gói thầu, trúng 43 gói với tổng giá trị hơn 175,388 tỷ đồng (bao gồm vai trò độc lập và liên danh). Địa bàn tham gia chủ yếu tại Cần Thơ và một số tỉnh miền Tây như Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang.

Góc nhìn chuyên môn về công tác quản lý hợp đồng

Đánh giá về diễn biến cuộc thầu, Chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: Việc gói thầu thu hút 07 nhà thầu và 04 đơn vị chủ động giảm giá thể hiện tính cạnh tranh của hình thức đấu thầu qua mạng. Tỷ lệ tiết giảm hơn 25% ngân sách là tín hiệu tích cực về tối ưu chi phí, bám sát tinh thần thực hành tiết kiệm nguồn lực công theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính.

Ở khía cạnh pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) lưu ý: Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 61 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 34 Điều 1 Luật số 90/2025/QH15), trường hợp giá dự thầu thấp bất thường so với giá gói thầu, bên mời thầu và chủ đầu tư có trách nhiệm yêu cầu nhà thầu làm rõ phương án tính toán, chứng minh tính khả thi của các yếu tố cấu thành đơn giá trước khi xem xét phê duyệt.

Mục tiêu xuyên suốt của công tác lựa chọn nhà thầu là bảo đảm chất lượng công trình, an toàn kỹ thuật và hiệu quả sử dụng nguồn vốn theo Điều 8 Luật Đấu thầu. Do đó, theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ cùng nội dung Mục 3, Mục 5 Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026, cơ quan chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng, kiểm tra xuất xứ vật liệu, quản lý định mức thi công và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tiến độ và chất lượng thực tế của dự án.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.