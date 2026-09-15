Houthi kiểm soát thêm đảo chiến lược phía Nam Biển Đỏ

AP đưa tin, lực lượng Houthi ngày 14/9 tuyên bố đã giành quyền kiểm soát thêm nhiều hòn đảo chiến lược ở phía Nam Biển Đỏ, qua đó củng cố sự kiểm soát của họ đối với tuyến đường vận chuyển hàng hải quan trọng.

"Việc Houthi chiếm giữ các đảo Greater Hanish và Lesser Hanish diễn ra khi quân đội Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận cố gắng tập hợp lực lượng để phản công vào cuối tuần qua, sau những bước tiến nhanh chóng của lực lượng Houthi xung quanh eo biển Bab el-Mandeb, một tuyến đường vận chuyển quan trọng thay thế cho eo biển Hormuz", nguồn tin cho hay.

Lực lượng Houthi ở Sanaa, Yemen, ngày 10/9/2026. Ảnh: AP.

Theo hai quan chức Chính phủ Yemen và một lãnh đạo của lực lượng Houthi, các thành viên của Houthi đã được triển khai đến quần đảo Hanish, cách Bab el-Mandeb 160 km về phía Bắc, sau khi hàng trăm binh sĩ liên minh với Chính phủ Yemen rút khỏi đảo.

Tuần trước, lực lượng Houthi đã chiếm được thành phố cảng Mokha và đảo Mayun chiến lược, nằm trong eo biển Bab el-Mandeb.

Những bước tiến gần đây của lực lượng Houthi đe dọa các chuyến hàng dầu thô của Ả Rập Xê Út khi nước này vốn sử dụng Biển Đỏ làm tuyến đường vận chuyển thay thế cho eo biển Hormuz, nơi Iran thường xuyên tấn công các tàu thuyền sau khi cuộc xung đột Mỹ - Iran bùng phát cuối tháng 2/2026.

Theo AP, việc leo thang căng thẳng - đặc biệt là các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Ả Rập Xê Út và hoạt động vận chuyển hàng hóa của nước này ở Biển Đỏ - làm gia tăng áp lực lên nguồn cung và giá dầu toàn cầu, và điều đó có thể mang lại cho Iran lợi thế trong cuộc xung đột với Mỹ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Lực lượng Houthi kiểm soát đảo chiến lược Mayun