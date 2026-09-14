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Số hóa - Xe

Toyota làm gì với Land Cruiser Prado, sau màn ra mắt Mitsubishi Pajero?

Toyota đang chuẩn bị nâng cấp phiên bản diesel của Land Cruiser 250, hay Prado tại một số thị trường vào cuối năm 2026, sau màn ra mắt Mitsubishi Pajero.

Nguyễn Thảo
Video: Mitsubishi Pajero hoàn toàn mới chính thức ra mắt.

Mitsubishi Pajero thế hệ mới được giới thiệu với duy nhất động cơ diesel 2.4L tăng áp, hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên khả năng kéo tải và mô-men xoắn lớn ở dải tốc độ thấp. Sự trở lại của Pajero được đánh giá có thể làm gia tăng cạnh tranh với Toyota Land Cruiser 250, mẫu SUV cũng sử dụng kết cấu khung gầm rời.

Theo Creative Trend, Toyota có thể tiến hành nâng cấp dòng Land Cruiser 250 diesel vào cuối năm 2026, với một số thay đổi tương tự phiên bản động cơ xăng từng được cập nhật tại Nhật Bản hồi đầu năm.

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Toyota đang chuẩn bị nâng cấp phiên bản diesel của Land Cruiser 250.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về danh sách trang bị của Land Cruiser 250 diesel nâng cấp. Tuy nhiên, một số tính năng đã xuất hiện trên phiên bản động cơ xăng được dự đoán sẽ được áp dụng cho các phiên bản diesel. Các nâng cấp có thể bao gồm hệ thống hỗ trợ người lái Toyota Teammate, các tính năng chống trộm được trang bị tiêu chuẩn và ghế lái chỉnh điện 8 hướng tích hợp nhớ vị trí.

So với một bản nâng cấp giữa vòng đời thông thường, những thay đổi này không quá lớn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Mitsubishi Pajero với động cơ diesel 2.4L tăng áp, công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 480 Nm khiến những nâng cấp trên Land Cruiser 250 có thể trở nên đáng chú ý hơn trong cuộc cạnh tranh giữa hai mẫu SUV.

Nếu được áp dụng, Creative Trend dự đoán giá Land Cruiser 250 diesel có thể tăng khoảng 6%. Theo đó, bản GX có giá khoảng 5,5 triệu yên (35.700 USD), bản VX khoảng 6,6 triệu yên (43.300 USD) và bản ZX khoảng 7,7 triệu yên (50.500 USD).

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Mitsubishi Pajero thế hệ mới được giới thiệu với duy nhất động cơ diesel 2.4L tăng áp, hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên khả năng kéo tải và mô-men xoắn lớn.

Mức giá này vẫn thấp hơn giá khởi điểm dự kiến khoảng 6,1 triệu yên (40.100 USD) của Mitsubishi Pajero. Cả Land Cruiser 250 diesel và Mitsubishi Pajero hiện chưa được công bố kế hoạch phân phối tại Mỹ. Tại thị trường này, Toyota Land Cruiser sử dụng hệ truyền động i-Force Max hybrid, kết hợp động cơ 2.4L tăng áp 4 xi-lanh với mô-tơ điện, cho công suất 326 mã lực và mô-men xoắn 630 Nm.

Trong khi đó, Pajero nhiều khả năng chưa phù hợp với thị trường Mỹ do phiên bản ra mắt chỉ sử dụng động cơ diesel. Trước đây, mẫu xe này từng được Mitsubishi bán tại Mỹ với tên gọi Montero. Tuy nhiên, khả năng Pajero trở lại Mỹ có thể được mở rộng nếu Mitsubishi phát triển phiên bản hybrid. Hãng từng xác nhận kế hoạch điện hóa các mẫu xe sử dụng khung gầm rời.

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