TP HCM: Liên danh Thanh Nguyên - Minh Châu trúng gói xây lắp tại Phường Tam Long

Gói thầu xây lắp sửa chữa trụ sở hơn 7,2 tỷ đồng tại phường Tam Long đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu, ghi nhận mức tiết kiệm ngân sách nhà nước hơn 1,04 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Tam Long (TP HCM) vừa ban hành Quyết định số 183/QĐ-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp thuộc dự án “Sửa chữa trụ sở cơ quan nhà nước, khu phố trên địa bàn phường Tam Long giai đoạn 2026-2030”.

Nguồn MSC

Thông tin phê duyệt và kết quả lựa chọn nhà thầu

Dự án có tổng mức đầu tư 10.048.129.980 đồng, được UBND phường Tam Long phê duyệt theo Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 18/06/2026. Mục tiêu nhằm nâng cấp cơ sở vật chất Ban Quản lý dự án, Trung tâm cung ứng dịch vụ công và 10 trụ sở khu phố trên địa bàn.

Căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu ban hành kèm Quyết định số 101/QĐ-QLDA ngày 25/06/2026, gói thầu Xây lắp (mã TBMT: IB2600422415-00) có giá gói thầu 7.288.449.306 đồng (đã gồm 5% chi phí dự phòng phát sinh khối lượng), tổ chức chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Đơn vị trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Thanh Nguyên - Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Minh Châu. Giá trúng thầu: 6.245.410.746 đồng (giá dự thầu ghi nhận tại biên bản mở thầu là 6.245.410.746,021 đồng). Giá trị tiết kiệm ngân sách: 1.043.038.560 đồng. Loại hợp đồng và thời gian thực hiện: Hợp đồng đơn giá cố định, thời gian thực hiện 180 ngày.

Quá trình đánh giá hồ sơ và năng lực nhà thầu

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 46/BC-TCG ngày 04/09/2026 do Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Xây dựng Thiện Phúc lập, kỳ mở thầu ghi nhận duy nhất Liên danh Thanh Nguyên - Minh Châu nộp hồ sơ. Trong quá trình xét thầu, bên mời thầu và nhà thầu đã thực hiện 2 lần làm rõ hồ sơ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 24/08/2026 và ngày 03/09/2026, trước khi hoàn thành đối chiếu tài liệu thực tế vào ngày 07/09/2026.

Công ty TNHH Thanh Nguyên: Thành lập năm 2001; lịch sử trúng 23 gói thầu với tổng giá trị tham gia đạt 39.490.621.245 đồng.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Minh Châu: Thành lập năm 2015; lịch sử trúng 47 gói thầu với tổng giá trị tham gia ghi nhận 167.038.845.519 đồng.

Nhận định của chuyên gia pháp lý và chuyên môn

Đánh giá về trình tự thủ tục, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: "Quy trình tổ chức chào hàng cạnh tranh qua mạng gói thầu IB2600422415-00 được căn cứ trên Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC. Trường hợp chỉ có 01 nhà thầu nộp E-HSDT vẫn bảo đảm tính hợp lệ để tiến hành mở và đánh giá hồ sơ theo quy định khi hồ sơ mời thầu được phát hành công khai, bình đẳng. Việc yêu cầu làm rõ E-HSDT trước khi đối chiếu tài liệu và ban hành quyết định phê duyệt kết quả được thực hiện theo đúng trình tự luật định."

Dưới góc độ quản lý thực hiện hợp đồng, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ lưu ý: "Theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/03/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động đấu thầu và giải ngân vốn đầu tư công, mức giảm giá hơn 1,04 tỷ đồng giúp tối ưu hóa chi phí đầu tư ban đầu. Tuy nhiên, do khối lượng thi công phân tán tại 12 địa điểm (trụ sở các đơn vị và 10 khu phố), chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn giám sát cần kiểm soát chặt chẽ vật tư xây dựng, chất lượng cấu kiện và tiến độ thi công 180 ngày theo đúng chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt."