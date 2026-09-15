Nhân Hải Thiên trúng gói thầu trường học hơn 9,3 tỷ đồng tại TP HCM

Công ty Nhân Hải Thiên vừa trúng gói thầu trường học hơn 9,3 tỷ tại phường Bình Dương. Cuộc thầu rộng rãi ghi nhận duy nhất đơn vị này dự thầu, tiết kiệm 3,53%

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Dương (TP.HCM) vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công, sửa chữa cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nhân Hải Thiên với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt 3,53%.

Thông tin chi tiết và quá trình phát hành hồ sơ

Gói thầu "Thi công xây dựng và thiết bị kèm theo" (Mã KHLCNT: PL2600249552) thuộc dự án Xây dựng và sửa chữa các hạng mục các trường học trên địa bàn phường (tiểu học Phú Mỹ, mầm non Hoa Mai, mầm non Phú Chánh). Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp cho phường trong giai đoạn 2026-2030.

Về tiến độ pháp lý, ngày 04/08/2026, bà Nguyễn Thị Hồng Yến - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Dương đã ký Quyết định số 114/QĐ-KTHT&ĐT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tiếp đó, ngày 12/08/2026, Quyết định số 127/QĐ-KTHT&ĐT được ban hành để phê duyệt E-HSMT. Gói thầu được phát hành rộng rãi qua mạng (Mã IB2600438465), áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, hợp đồng trọn gói 120 ngày. Giá gói thầu được phê duyệt là 9.660.025.808 đồng.

Quá trình xét thầu và làm rõ E-HSDT

Biên bản mở thầu lúc 15:25 ngày 21/08/2026 ghi nhận có duy nhất 01 đơn vị nộp E-HSDT là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nhân Hải Thiên với giá dự thầu 9.318.706.525 đồng.

Công tác lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT do Công ty TNHH Công nghệ Xây dựng GREENCOM thực hiện (ông Nguyễn Đặng Hàn Huy làm Tổ trưởng, ông Trần Hửu Phước làm Thư ký theo QĐ số 239/QĐ-GRE ngày 07/08/2026). Đơn vị thẩm định là Công ty TNHH Hòa Phú Cửu Long.

Trong quá trình xét thầu, nhằm đảm bảo tính hợp lệ theo quy định, ngày 27/08/2026, bên mời thầu đã ban hành Công văn số 575/CV-KTHTĐT yêu cầu nhà thầu làm rõ năng lực và nhân sự. Ngày 29/08/2026, Công ty Nhân Hải Thiên có Văn bản số 08.28/CV-NHT bổ sung đầy đủ các tài liệu gồm: Báo cáo tài chính 2023; Giấy chứng nhận hợp quy sơn (số 214/2024/DNSX-VLXD); Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn (F027-08/26/ATLĐ, B103-08/26/ATLĐ); Hợp đồng tương tự số 03/HĐXD/NHT-NTV cùng Giấy phép xây dựng 2110/GPXD và Giấy xác nhận nhân sự 08/CV-NHT/2026.

Nguồn: MSC

Kết quả lựa chọn nhà thầu và hồ sơ năng lực

Sau khi tiếp nhận tài liệu bổ sung, Tổ chuyên gia ban hành Báo cáo đánh giá số 310/BCĐG-GRE ngày 03/09/2026 kết luận E-HSDT đạt yêu cầu. Căn cứ khoản 30.2 Mục 30 Chương I E-HSMT, do chỉ có 01 nhà thầu vượt qua bước tài chính, tổ chuyên gia chuyển thẳng sang bước đối chiếu tài liệu.

Ngày 04/09/2026, dựa trên Báo cáo thẩm định số 18/TĐKQ-HPCL, Quyết định số 141/QĐ-KTHT&ĐT chính thức phê duyệt Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nhân Hải Thiên trúng thầu. Giá trị trúng thầu là 9.318.706.525 đồng, giảm trừ 341.319.283 đồng so với giá gói thầu ban đầu.

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty Nhân Hải Thiên (MST: 3701885645, thành lập 21/06/2011, Giám đốc Đặng Văn Thiên) đã tham gia 56 gói thầu. Đơn vị này trúng 42 gói, trượt 13 gói, 01 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 139,9 tỷ đồng, trong đó giá trị trúng thầu độc lập đạt hơn 78,54 tỷ đồng, chủ yếu hoạt động tại địa bàn TP.HCM.

Góc nhìn pháp lý về thủ tục đấu thầu qua mạng

Nhận định về quy trình của gói thầu này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết các bước thực hiện hoàn toàn phù hợp với hành lang pháp lý hiện hành (Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, các Luật sửa đổi 57/2024/QH15, 90/2025/QH15, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC).

Việc đóng/mở thầu khi chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ được phép tiến hành ngay để đánh giá. Đồng thời, theo khoản 2 Điều 30 Thông tư số 79/2025/TT-BTC, tổ chuyên gia không cần xếp hạng nhà thầu mà chuyển thẳng sang đối chiếu tài liệu. Quá trình yêu cầu làm rõ E-HSDT (theo Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP) cũng là thủ tục tiêu chuẩn để chứng minh năng lực hợp lệ, miễn không làm thay đổi nội dung kỹ thuật cốt lõi và giá dự thầu đã nộp.

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