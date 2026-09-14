TP HCM: Xây dựng Giao Thông 6 trúng gói thầu hơn 3 tỷ, tiết kiệm 3,02%

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Định (TP.HCM) vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây lắp thuộc dự án Nâng cấp cụm hẻm 119, 121, 124, 127 Mễ Cốc. Dự án sử dụng nguồn vốn từ ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho phường nhằm chỉnh trang hạ tầng giao thông đô thị và nâng cao điều kiện dân sinh.

Duy nhất một nhà thầu tham dự

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận gói thầu Thi công xây lắp (mã TBMT: IB2600465484) thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2600264661. Gói thầu được triển khai căn cứ trên Quyết định số 2969/QĐ-UBND ngày 26/06/2026 của UBND phường Phú Định về việc phê duyệt dự án và Quyết định số 134/QĐ-BQLDA ngày 03/08/2026 phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

Ngày 17/08/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Định Nguyễn Kiến Tường ký Quyết định số 146/QĐ-BQLDA phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Ngày 19/08/2026, ông Nguyễn Kiến Tường tiếp tục ký Quyết định số 156/QĐ-BQLDA phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) dựa trên Tờ trình số 1908-2/2026/TTr-HSMT do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhật Minh Tiến lập.

E-HSMT phát hành từ 16:39 ngày 19/08/2026 đến 15:00 ngày 28/08/2026, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 120 ngày.

Giá gói thầu được phê duyệt là 3.052.289.110 đồng, gồm:

Chi phí xây dựng: 3.018.128.559 đồng

Chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công: 29.238.225 đồng

Chi phí dự phòng: 4.922.326 đồng

Biên bản mở thầu lúc 15:40 ngày 28/08/2026 ghi nhận Công ty TNHH Xây dựng Giao Thông 6 (MST: 0314969081) nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) với giá chào 2.960.000.000 đồng, thời gian thực hiện 120 ngày, hiệu lực hồ sơ 90 ngày. Doanh nghiệp thực hiện bảo đảm dự thầu bằng cam kết trong đơn dự thầu với giá trị 39.000.000 đồng theo quy định đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhật Minh Tiến (theo Hợp đồng số 03/2026/HĐ-TVĐT-NCCHMC ngày 18/08/2026). Báo cáo đánh giá E-HSDT số 0309-1/2026/BC ngày 03/09/2026 do Tổ trưởng Nguyễn Hữu Hiệp cùng các thành viên tổ chuyên gia lập kết luận nhà thầu "Đạt" ở các bước tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Do chỉ có một nhà thầu tham dự và đạt kỹ thuật, bên mời thầu áp dụng quy định không xác định ưu đãi, không tính giá đánh giá, không xếp hạng nhà thầu và mời đối chiếu tài liệu.

Sau báo cáo thẩm định ngày 04/09/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Định Nguyễn Kiến Tường ký Quyết định số 170/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH Xây dựng Giao Thông 6 với giá trúng thầu 2.960.000.000 đồng. So với giá gói thầu 3.052.289.110 đồng, giá trị giảm 92.289.110 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 3,02%.

Nguồn: MSC

Năng lực tham gia đấu thầu của doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho thấy Công ty TNHH Xây dựng Giao Thông 6 có trụ sở tại số 35 Đường Số 1 Khu Nhà Ở Hiệp Ân, Phường Chánh Hưng, TP.HCM; đại diện pháp luật kiêm Giám đốc là ông Lê Hoàng Vũ.

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, doanh nghiệp từng nộp hồ sơ tham gia khoảng 28 gói thầu trên cả nước và trúng 21 gói.

Trước đó, vào ngày 20/08/2026, doanh nghiệp này cũng được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Đông phê duyệt trúng liền 2 gói thầu xây lắp:

Gói thầu Thi công xây dựng trị giá 4.318.230.000 đồng.

Gói thầu Thi công xây dựng trị giá 4.350.000.000 đồng.

Về quy trình xử lý tình huống khi chỉ có một nhà thầu tham dự, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) viện dẫn: Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 và Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 đã quy định rõ quy trình này.

Cụ thể, khoản 2 Điều 30 Thông tư số 79/2025/TT-BTC và khoản 4 Điều 32 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP cho phép bên mời thầu mở thầu ngay trên hệ thống mà không bắt buộc phải gia hạn thời điểm đóng thầu khi chỉ có 01 hồ sơ nộp. Nếu nhà thầu duy nhất đạt yêu cầu về tính hợp lệ và tiêu chuẩn kỹ thuật, tổ chuyên gia không phải xác định giá đánh giá, điểm tổng hợp, không xét ưu đãi và không xếp hạng nhà thầu mà tiến hành đối chiếu tài liệu để hoàn thiện thủ tục. Đồng thời, pháp luật cũng nhấn mạnh mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế (khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu) và cấm đưa tiêu chí định hướng làm hạn chế nhà thầu (khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu; khoản 2 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP).

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết thêm, đối với dự án dùng vốn ngân sách, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính yêu cầu gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả lựa chọn nhà thầu, kiểm soát dự toán và tối ưu hóa chi phí đầu tư công. Sau giai đoạn xét thầu, chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng theo Điều 35 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật tư và tiến độ thi công thực tế.

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