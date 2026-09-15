Xã Thanh Sơn: Liên danh 2 thành viên trúng gói thầu đường Làng Bè 7,2 tỷ đồng

Phòng Kinh tế xã Thanh Sơn phê duyệt gói thầu đường nội bộ hơn 7,2 tỷ đồng cho duy nhất một liên danh tham gia, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ghi nhận xấp xỉ 1,99%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Thanh Sơn, TP Đồng Nai vừa hoàn tất việc lựa chọn nhà thầu cho gói thầu giao thông kết nối hạ tầng dân sinh tại khu tái định cư Làng Bè.

Gói thầu hơn 7 tỷ, tiết kiệm 1,99%

Dự án Nâng cấp, mở rộng Đường nội bộ khu tái định cư Làng Bè (tại ấp 3, xã Thanh Sơn, TP Đồng Nai) được UBND xã Thanh Sơn phê duyệt tại Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 13/08/2026, do Chủ tịch UBND xã Võ Văn Trung ký duyệt. Dự án có tổng mức đầu tư được duyệt là 8.658.966.000 đồng từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách xã, trong đó chi phí xây dựng chiếm 7.352.108.000 đồng. Quy mô dự án gồm cải tạo, nâng cấp 4 tuyến đường giao thông nội bộ với tổng chiều dài khoảng 885m theo tiêu chuẩn đường cấp V, kết cấu mặt đường bê tông xi măng dày 20cm, xây dựng đồng bộ hệ thống mương rãnh thoát nước và hệ thống điện chiếu sáng.

Ngày 13/08/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Thanh Sơn Phạm Hoài Phương ký Quyết định số 159/QĐ-KT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đến ngày 14/08/2026, ông Phạm Hoài Phương tiếp tục ký Quyết định số 166/QĐ-KT phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) cho Gói thầu số 4: Thi công xây dựng (mã thông báo mời thầu IB2600453485) với giá gói thầu 7.352.108.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 8%). Đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT) là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Hoàng Quân.

Gói thầu được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thi công 150 ngày. Tại thời điểm đóng, mở thầu lúc 09:00 ngày 25/08/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận duy nhất một đơn vị nộp hồ sơ là Liên danh đường Làng Bè. Đơn vị này dự thầu với giá 7.205.786.879 đồng và không có thư giảm giá.

Đáng chú ý, trong quá trình đánh giá E-HSDT, ngày 25/08/2026, Phòng Kinh tế xã Thanh Sơn đã có Công văn số 110/KT yêu cầu làm rõ tính hợp lệ về cấp doanh nghiệp do các thành viên liên danh chưa đính kèm tài liệu chứng minh số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo yêu cầu. Sau khi nhà thầu có văn bản giải trình số 10/LR-HB ngày 28/08/2026 bổ sung tài liệu, tổ chuyên gia đã đánh giá hồ sơ đạt yêu cầu. Đến ngày 07/09/2026, Trưởng phòng Kinh tế Phạm Hoài Phương ký Quyết định số 205/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, chính thức trao gói thầu cho Liên danh đường Làng Bè với giá trúng thầu 7.205.786.879 đồng.

So với giá gói thầu 7.352.108.000 đồng, tiết kiệm 146.321.121 đồng, tương ứng 1,99%.

Quyết định số 205/QĐ-KT. (Nguồn MSC)

Năng lực các thành viên trong liên danh và góc nhìn chuyên gia

Thành viên đứng đầu liên danh trúng thầu là Công ty TNHH MTV Thiết kế Xây dựng Hòa Bình, có địa chỉ trụ sở tại số 200, ấp 2, xã Định Quán, TP Đồng Nai. Tính đến thời điểm ngày 10/9/2026, doanh nghiệp này đã tham gia 52 gói thầu trên mạng đấu thầu quốc gia và trúng tới 42 gói với tổng giá trị trúng thầu khoảng 85,6 tỷ đồng.

Thành viên thứ hai trong liên danh là Công ty TNHH Xây dựng Hữu Vọng, đặt trụ sở tại số 256, ấp 7, xã Định Quán, TP Đồng Nai. Tại thời điểm ngày 10/9/2026, doanh nghiệp tham gia 55 gói thầu và trúng 46 gói trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 83,3 tỷ đồng.