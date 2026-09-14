Đấu thầu xã Trà Vong: Gói thầu GTNT hơn 3,3 tỷ có tỷ lệ tiết kiệm ra sao?

Ban Quản lý dự án xã Trà Vong (tỉnh Tây Ninh) vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 4 - Thi công xây dựng thuộc Dự án Đường NĐ29, ấp Một. Kết quả ghi nhận Công ty TNHH MTV Cấu kiện Bê tông Ninh Điền là đơn vị duy nhất tham dự và trúng thầu.

Thông tin gói thầu và diễn biến lựa chọn nhà thầu

Dự án Đường NĐ29, ấp Một sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách xã. Trong đó, Gói thầu số 4 có giá gói thầu được phê duyệt là 3.308.577.286 đồng (bao gồm 3.303.812.732 đồng chi phí xây dựng và 4.764.554 đồng chi phí đảm bảo an toàn giao thông).

Hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 150 ngày.

Phê duyệt kế hoạch và E-HSMT: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Trà Vong - ông Phạm Thanh Danh phê duyệt tại Quyết định số 182/QĐ-BQLDA ngày 24/07/2026. E-HSMT được phê duyệt ngày 11/08/2026 dựa trên Tờ trình số 263/TTr-TTĐ của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam (đơn vị tư vấn).

Mời thầu và mở thầu: Thông báo mời thầu đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với mã số E-TBMT: IB2600440675-00 lúc 15:33 ngày 11/08/2026. Đến thời điểm đóng và mở thầu (08:00 ngày 20/08/2026), chỉ duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH MTV Cấu kiện Bê tông Ninh Điền.

Giá dự thầu và giảm giá: Giá dự thầu ban đầu của nhà thầu là 3.570.448.515 đồng. Cùng với hồ sơ, nhà thầu gửi kèm thư giảm giá 7,6% (tương đương giảm 271.354.087 đồng), đưa giá dự thầu sau giảm giá xuống 3.299.094.427 đồng.

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 306/BC-CTY ngày 25/08/2026 của Tổ chuyên gia, ngày 04/09/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Trà Vong đã ký Quyết định số 454/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH MTV Cấu kiện Bê tông Ninh Điền với giá trúng thầu 3.299.094.427 đồng. So với giá gói thầu, giá trị tiết kiệm sau đấu thầu là 9.482.859 đồng (tương ứng khoảng 0,29%).

Nguồn: MSC

Năng lực nhà thầu

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và thông tin đấu thầu công khai, Công ty TNHH MTV Cấu kiện Bê tông Ninh Điền (MST: 3901303661) hoạt động từ ngày 14/09/2020, do ông Hồ Hoàng Khang làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Tính đến đầu tháng 09/2026, doanh nghiệp này đã tham gia 46 gói thầu, trúng 20 gói và trượt 26 gói. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt 53.085.794.167 đồng (gồm 34.689.838.613 đồng với vai trò độc lập và 18.395.955.554 đồng với vai trò liên danh phụ). Địa bàn tham gia chủ yếu tại tỉnh Tây Ninh với 37 gói thầu; tỷ lệ giá trúng thầu trung bình so với giá dự toán trên hệ thống đạt 98,99%.

Giai đoạn từ tháng 05/2026 đến tháng 08/2026, doanh nghiệp trúng một số gói thầu xây lắp độc lập trên địa bàn:

Tháng 08/2026: Gói Thi công xây lắp tại Ban Quản lý Dự án phường Long Hoa (giá trúng 4.849.717.866 đồng).

Tháng 07/2026: Gói Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án xã Tân Châu (giá trúng 6.199.737.575 đồng); Gói thầu số 3 - Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án xã Tân Biên (giá trúng 2.799.616.669 đồng); Gói Thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế xã Thạnh Bình (giá trúng 3.219.956.717 đồng).

Tháng 05/2026: Gói Thi công xây dựng tại Văn phòng HĐND - UBND xã Tân Hội (giá trúng 3.439.978.778 đồng).

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