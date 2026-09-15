TP HCM: Lộ diện nhà thầu trúng gói mở rộng Trường TH Lê Lợi hơn 17,6 tỷ đồng

Gói thầu Xây lắp và Thiết bị mở rộng Trường Tiểu học Lê Lợi hơn 17,6 tỷ đồng tại TP HCM đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu, bảo đảm đúng trình tự quy định pháp luật.

Dự án Mở rộng Trường Tiểu học Lê Lợi (phường Tam Long, TP HCM) có tổng mức đầu tư 19.992.851.664 đồng từ nguồn ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu. Dự án do UBND phường Tam Long quyết định đầu tư (Quyết định số 2076/QĐ-UBND) và giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Tam Long làm chủ đầu tư. Quy mô triển khai gồm xây mới khối lớp học 3 tầng (06 phòng học, 06 phòng chức năng), cải tạo 08 phòng học bán trú, làm mới hệ thống PCCC đồng bộ và các hạng mục phụ trợ.

Để triển khai các hạng mục trọng tâm, chủ đầu tư đã thông báo mời thầu Gói thầu Xây lắp và Thiết bị (mã TBMT: IB2600433238-00). Gói thầu có giá dự toán phê duyệt là 17.639.189.180 đồng theo Quyết định điều chỉnh dự toán số 149/QĐ-QLDA ngày 04/08/2026. Hợp đồng áp dụng hình thức đơn giá cố định với thời gian thực hiện 365 ngày. Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) được ban hành kèm Quyết định số 156/QĐ-QLDA ngày 07/08/2026 sau khi có báo cáo thẩm định từ đơn vị tư vấn độc lập.

Dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận, tại thời điểm mở thầu ngày 17/08/2026, gói thầu có 02 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT):

Liên danh Mở rộng trường Tiểu học Lê Lợi: Giá dự thầu 15.752.569.866,9226 đồng; bảo lãnh dự thầu 264.587.000 đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Minh Phúc Lộc: Giá dự thầu 17.235.675.812,0432 đồng; bảo lãnh dự thầu 264.587.000 đồng.

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 45/BC-TCG ngày 03/09/2026 do Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Xây dựng Thiện Phúc lập cho thấy: cả hai đơn vị tham dự đều đạt yêu cầu về tính hợp lệ và năng lực, kinh nghiệm.

Tại bước đánh giá về mặt kỹ thuật, Liên danh Mở rộng trường Tiểu học Lê Lợi được kết luận không đáp ứng yêu cầu do xuất hiện các điểm sai lệch so với hồ sơ thiết kế đã duyệt. Cụ thể: chào tủ báo cháy trung tâm 10 zone (thiết kế thẩm định yêu cầu 12 zone); bình chữa cháy MT3 loại 3 kg (thiết kế duyệt loại 5 kg); đề xuất biện pháp thi công rãnh thoát nước từ vật liệu gạch sang bê tông cốt thép; bồn mồi nước sai kích cỡ; thiếu chứng nhận chất lượng TCVN 14586:2025 cho bê tông thương phẩm; nội dung kê khai nguồn gốc cát có sự mâu thuẫn và thiếu catalogue kỹ thuật của hệ thống phòng học ngoại ngữ.

Sau các bước đánh giá, Công ty TNHH Xây dựng Minh Phúc Lộc là đơn vị duy nhất đạt yêu cầu kỹ thuật và đáp ứng toàn diện hồ sơ mời thầu. Ngày 04/09/2026, chủ đầu tư đã ban hành Quyết định số 182/QĐ-QLDA phê duyệt Công ty TNHH Xây dựng Minh Phúc Lộc trúng thầu với giá 17.235.675.812 đồng.

Quyết định số 182/QĐ-QLDA. Nguồn MSC

Theo dữ liệu đấu thầu, doanh nghiệp đã tham gia 119 gói thầu, trúng 91 gói, trượt 24 gói, 1 gói chưa có kết quả, 3 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu trúng (bao gồm liên danh) đạt 758.860.497.570,4 đồng; trong đó trúng độc lập đạt 636.138.903.469 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 98,09%.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Quy trình lựa chọn nhà thầu gói IB2600433238-00 bám sát quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Nguyên tắc xét thầu quy định rõ: E-HSDT phải vượt qua bước đánh giá kỹ thuật mới được chuyển sang bước mở và so sánh giá. Các sai lệch về thông số hệ thống PCCC liên quan trực tiếp đến an toàn công trình theo thiết kế đã được cơ quan chức năng thẩm duyệt; do đó việc tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ của liên danh không đạt kỹ thuật là đúng quy chuẩn xây dựng và căn cứ pháp lý hiện hành."

Đánh giá về tính công khai của gói thầu, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nêu rõ: "Thực hiện tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/03/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tính công khai, minh bạch và bảo đảm chất lượng dự án đầu tư công, toàn bộ dữ liệu từ E-HSMT, biên bản mở thầu đến báo cáo đánh giá của gói thầu này đều được công khai trên hệ thống e-GP để phục vụ giám sát. Trong thời hạn 365 ngày thi công, khâu kiểm soát nguồn gốc vật tư, an toàn lao động và nghiệm thu hiện trường sẽ là những yếu tố cốt lõi bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả nguồn vốn ngân sách."