Hàng chục người ở Quảng Trị nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Sau khi ăn bánh mì, 42 người dân ở xã Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) phải nhập viện cấp cứu do nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Ngày 15/9, thông tin từ UBND xã Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận 42 trường hợp có biểu hiện nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở ở thôn Cam Chính.

Theo thông tin ban đầu, 27 người đang được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ và 15 người theo dõi tại nhà. Trong số này có 8 học sinh, gồm 4 học sinh Trường Tiểu học Lê Thế Hiếu và 4 học sinh Trường THCS Lê Thế Hiếu.

Được biết, các trường hợp đến cơ sở y tế với một số triệu chứng như sốt nhẹ, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và có dấu hiệu mất nước.

Bác sĩ đang thăm khám cho người dân nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Ngay khi tiếp nhận nhiều bệnh nhân cùng lúc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ đã huy động y, bác sĩ, điều dưỡng tại các khoa, phòng để thăm khám, phân loại và điều trị. Nhân lực cũng được bố trí để theo dõi sát diễn biến sức khỏe, chủ động xử trí nếu bệnh nhân có dấu hiệu chuyển nặng.

Ngoài ra, UBND xã Cam Lộ đã kích hoạt Tổ điều tra ngộ độc thực phẩm, chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, xác minh, rà soát các trường hợp liên quan và phối hợp với cơ sở y tế trong công tác chăm sóc, điều trị.

Hiện, UBND xã Cam Lộ đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh mì, đồng thời lấy mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm, kết hợp với điều tra dịch tễ, tình trạng bệnh nhân và các kết quả xét nghiệm liên quan để xác định nguyên nhân.