Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Hàng chục người ở Quảng Trị nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Sau khi ăn bánh mì, 42 người dân ở xã Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) phải nhập viện cấp cứu do nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Hạo Nhiên

Ngày 15/9, thông tin từ UBND xã Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận 42 trường hợp có biểu hiện nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở ở thôn Cam Chính.

Theo thông tin ban đầu, 27 người đang được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ và 15 người theo dõi tại nhà. Trong số này có 8 học sinh, gồm 4 học sinh Trường Tiểu học Lê Thế Hiếu và 4 học sinh Trường THCS Lê Thế Hiếu.

Được biết, các trường hợp đến cơ sở y tế với một số triệu chứng như sốt nhẹ, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và có dấu hiệu mất nước.

ngo-doc.png
Bác sĩ đang thăm khám cho người dân nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Ngay khi tiếp nhận nhiều bệnh nhân cùng lúc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ đã huy động y, bác sĩ, điều dưỡng tại các khoa, phòng để thăm khám, phân loại và điều trị. Nhân lực cũng được bố trí để theo dõi sát diễn biến sức khỏe, chủ động xử trí nếu bệnh nhân có dấu hiệu chuyển nặng.

Ngoài ra, UBND xã Cam Lộ đã kích hoạt Tổ điều tra ngộ độc thực phẩm, chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, xác minh, rà soát các trường hợp liên quan và phối hợp với cơ sở y tế trong công tác chăm sóc, điều trị.

Hiện, UBND xã Cam Lộ đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh mì, đồng thời lấy mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm, kết hợp với điều tra dịch tễ, tình trạng bệnh nhân và các kết quả xét nghiệm liên quan để xác định nguyên nhân.

Mời quý độc giả xem video: Ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng thực phẩm.
#Ngộ độc #thực phẩm #bánh mì #Quảng Trị #cấp cứu

Bài liên quan

Sống Khỏe

Diễn biến mới vụ hàng loạt công nhân nghi bị ngộ độc ở Huế

Số người nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi đã tăng lên 121, trong đó, 107 người điều trị tại Bệnh viện TW Huế và 14 người tại Trung tâm Y tế Phong Điền.

Ngày 12/9, thông tin từ UBND TP Huế cho biết, đơn vị này đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ, xác minh nguyên nhân, hoàn thiện quy trình lấy mẫu, xét nghiệm và giám sát dịch tễ sau vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty dệt may Scavi Huế.

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND thành phố Huế đã chỉ đạo Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc, phối hợp với doanh nghiệp và Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 triển khai các biện pháp để điều trị cho bệnh nhân, khẩn trương điều tra xác định nguyên nhân, xử lý vụ việc.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hàng chục công nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm ở Huế

Nhiều người làm việc tại Công ty dệt may Scavi Huế được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cấp cứu, điều trị nghi do ngộ độc thực phẩm.

Ngày 11/9, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết, các bác sĩ đang tập trung chăm sóc, điều trị cho hàng chục bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm vừa được chuyển đến bệnh viện điều trị.

Theo đó, vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty dệt may Scavi Huế (trụ sở đóng ở khu công nghiệp Phong Điền, phường Phong Điền, TP Huế) vào 10h cùng ngày.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới