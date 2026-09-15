TP HCM: Phú Sơn trúng gói xây lắp hơn 11 tỷ tại phường Phú Thạnh, tiết kiệm 2,01%

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thạnh (TP.HCM) đã hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Văn Cẩn và các hẻm nhánh, đường Trần Quang Quá, hẻm 9 Bùi Cẩm Hổ. Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thạnh trực tiếp mời thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.
Trước đó, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán các gói thầu đã được Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thạnh Lâm Thị Mười phê duyệt lần lượt tại Quyết định số 127/QĐ-BQLDA và Quyết định số 130/QĐ-BQLDA cùng ngày 24/07/2026. Gói thầu xây lắp mang mã số thông báo mời thầu IB2600418307, mã gói thầu BP2600587593 và mã kế hoạch LCNT PL2600237069. Đến ngày 14/08/2026, Quyết định số 164/QĐ-BQLDA phê duyệt hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) được ban hành.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Giá gói thầu xây lắp được phê duyệt là 11.303.423.877 đồng. Cơ cấu chi phí dự toán gồm: chi phí xây dựng 10.711.890.182 đồng, chi phí dự phòng phát sinh khối lượng 538.258.280 đồng và chi phí bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công 53.275.415 đồng. Hồ sơ mời thầu phát hành qua mạng từ 16:47 ngày 14/08/2026 đến 09:00 ngày 24/08/2026.
Tại thời điểm mở thầu lúc 09:08 ngày 24/08/2026, hệ thống ghi nhận duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Phú Sơn nộp hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT) với giá dự thầu 11.076.172.897 đồng; giá trị bảo đảm dự thầu là 169.000.000 đồng.
Sau bước đánh giá E-HSDT và thương thảo hợp đồng ngày 28/08/2026, ngày 04/09/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thạnh đã ban hành Quyết định số 177/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Phú Sơn trúng thầu với giá 11.076.172.000 đồng; tiết kiệm 227.251.877 đồng cho ngân sách nhà nước (đạt tỷ lệ 2,01%). Hợp đồng được thực hiện theo hình thức đơn giá cố định, thời gian thực hiện 150 ngày.
Các đơn vị tư vấn và năng lực nhà thầu trúng thầu
Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu có sự tham gia của các đơn vị tư vấn độc lập được chỉ định thầu rút gọn theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt:
Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Hoàng Gia Phát (giá gói thầu 38.667.141 đồng), thực hiện theo Tờ trình số 391/2026/TTr-HGP ngày 13/08/2026 và Báo cáo đánh giá số 428/2026/BCĐG ngày 25/08/2026.
Thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu: Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Phát Phú Thành (giá gói thầu 21.423.780 đồng), thực hiện theo Báo cáo thẩm định số 410/BCTĐ ngày 14/08/2026 và Báo cáo thẩm định số 476/BCTĐ ngày 28/08/2026.
Về phía nhà thầu thực hiện dự án, Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Phú Sơn (MST 0301993143) có trụ sở tại số 22 Năm Châu, Phường Bảy Hiền, TP.HCM, do ông Nguyễn Như Khoa làm người đại diện theo pháp luật. Đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2014, doanh nghiệp đã tham gia khoảng 51 gói thầu, trúng 29 gói với tổng giá trị trúng thầu lũy kế hơn 85,4 tỷ đồng, chủ yếu trong lĩnh vực hạ tầng giao thông và sửa chữa công trình đô thị tại TP.HCM.
Quy định pháp lý về trường hợp một nhà thầu tham dự
Trao đổi về tình huống đấu thầu qua mạng chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, Luật Đấu thầu hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định rõ quy trình xử lý tình huống trong đấu thầu. Khi hết thời điểm đóng thầu mà chỉ có một nhà thầu tham dự, chủ đầu tư được quyền mở thầu và tiếp tục đánh giá E-HSDT. Nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính theo E-HSMT thì việc phê duyệt trúng thầu hoàn toàn phù hợp với trình tự pháp lý.
Dưới góc độ quản lý kinh tế công, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg và Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐTV là chú trọng tính hiệu quả kinh tế và thực hành tiết kiệm trong đầu tư công. Hiệu quả mua sắm công cần được bảo đảm từ các khâu khảo sát, lập, thẩm định dự toán sát với giá thị trường, xây dựng tiêu chí hồ sơ mời thầu minh bạch cho đến giám sát chất lượng thực hiện hợp đồng trên hiện trường.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM TÍNH CẠNH TRANH VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH TRONG ĐẤU THẦU RỘNG RÃI
Nguyên tắc tổ chức đấu thầu và trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý hoạt động lựa chọn nhà thầu được quy định chi tiết tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành:
Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) khẳng định mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu là lựa chọn nhà thầu đáp ứng tốt nhất yêu cầu trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu và khoản 2 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định rõ hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Trường hợp hồ sơ mời thầu có nội dung làm hạn chế cạnh tranh thì các nội dung này bị coi là vô hiệu và không phải là căn cứ để đánh giá hồ sơ dự thầu.
Về quy trình xử lý trường hợp có duy nhất một nhà thầu tham dự, khoản 4 Điều 32 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và khoản 2 Điều 30 Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn: Trường hợp chỉ có 01 nhà thầu tham dự hoặc chỉ có 01 nhà thầu vượt qua bước đánh giá kỹ thuật thì không cần xác định giá đánh giá, không cần xác định điểm tổng hợp, không tính ưu đãi và không tiến hành xếp hạng nhà thầu; tổ chuyên gia tiến hành lập báo cáo trình chủ đầu tư thực hiện đối chiếu tài liệu và xét duyệt trúng thầu.
Về trách nhiệm quản lý đầu tư công và kiểm soát thực hiện hợp đồng, Điều 78 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) quy định người đứng đầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và người có thẩm quyền về quá trình chuẩn bị, tổ chức lựa chọn nhà thầu cũng như tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu. Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện công tác đấu thầu, khắc phục tình trạng xây dựng tiêu chí mang tính định hướng, hạn chế cạnh tranh; đồng thời chỉ đạo tăng cường kiểm tra, rà soát giá dự toán bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí.
Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026 tiếp tục quán triệt yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp cắt giảm chi phí không cần thiết trong dự toán và tăng cường các giải pháp quản lý thực hiện hợp đồng theo Điều 35 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Chủ đầu tư cùng các đơn vị tư vấn có nghĩa vụ kiểm tra thực địa, giám sát huy động nhân lực, thiết bị thi công và kiểm soát chất lượng nghiệm thu vật tư, bảo đảm mục tiêu sử dụng hiệu quả và tiết kiệm tối đa nguồn vốn ngân sách nhà nước.