TP HCM: Phú Sơn trúng gói xây lắp hơn 11 tỷ tại phường Phú Thạnh, tiết kiệm 2,01%

Gói thầu Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Văn Cẩn và các hẻm nhánh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thạnh làm chủ đầu tư vừa hoàn tất lựa chọn nhà thầu qua mạng, với tỷ lệ tiết kiệm đạt 2,01%.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thạnh (TP.HCM) đã hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Văn Cẩn và các hẻm nhánh, đường Trần Quang Quá, hẻm 9 Bùi Cẩm Hổ. Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thạnh trực tiếp mời thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Trước đó, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán các gói thầu đã được Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thạnh Lâm Thị Mười phê duyệt lần lượt tại Quyết định số 127/QĐ-BQLDA và Quyết định số 130/QĐ-BQLDA cùng ngày 24/07/2026. Gói thầu xây lắp mang mã số thông báo mời thầu IB2600418307, mã gói thầu BP2600587593 và mã kế hoạch LCNT PL2600237069. Đến ngày 14/08/2026, Quyết định số 164/QĐ-BQLDA phê duyệt hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) được ban hành.

Kết quả lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu xây lắp được phê duyệt là 11.303.423.877 đồng. Cơ cấu chi phí dự toán gồm: chi phí xây dựng 10.711.890.182 đồng, chi phí dự phòng phát sinh khối lượng 538.258.280 đồng và chi phí bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công 53.275.415 đồng. Hồ sơ mời thầu phát hành qua mạng từ 16:47 ngày 14/08/2026 đến 09:00 ngày 24/08/2026.

Tại thời điểm mở thầu lúc 09:08 ngày 24/08/2026, hệ thống ghi nhận duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Phú Sơn nộp hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT) với giá dự thầu 11.076.172.897 đồng; giá trị bảo đảm dự thầu là 169.000.000 đồng.

Sau bước đánh giá E-HSDT và thương thảo hợp đồng ngày 28/08/2026, ngày 04/09/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thạnh đã ban hành Quyết định số 177/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Phú Sơn trúng thầu với giá 11.076.172.000 đồng; tiết kiệm 227.251.877 đồng cho ngân sách nhà nước (đạt tỷ lệ 2,01%). Hợp đồng được thực hiện theo hình thức đơn giá cố định, thời gian thực hiện 150 ngày.

Nguồn: MSC

Các đơn vị tư vấn và năng lực nhà thầu trúng thầu

Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu có sự tham gia của các đơn vị tư vấn độc lập được chỉ định thầu rút gọn theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt:

Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Hoàng Gia Phát (giá gói thầu 38.667.141 đồng), thực hiện theo Tờ trình số 391/2026/TTr-HGP ngày 13/08/2026 và Báo cáo đánh giá số 428/2026/BCĐG ngày 25/08/2026.

Thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu: Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Phát Phú Thành (giá gói thầu 21.423.780 đồng), thực hiện theo Báo cáo thẩm định số 410/BCTĐ ngày 14/08/2026 và Báo cáo thẩm định số 476/BCTĐ ngày 28/08/2026.

Về phía nhà thầu thực hiện dự án, Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Phú Sơn (MST 0301993143) có trụ sở tại số 22 Năm Châu, Phường Bảy Hiền, TP.HCM, do ông Nguyễn Như Khoa làm người đại diện theo pháp luật. Đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2014, doanh nghiệp đã tham gia khoảng 51 gói thầu, trúng 29 gói với tổng giá trị trúng thầu lũy kế hơn 85,4 tỷ đồng, chủ yếu trong lĩnh vực hạ tầng giao thông và sửa chữa công trình đô thị tại TP.HCM.

Quy định pháp lý về trường hợp một nhà thầu tham dự

Trao đổi về tình huống đấu thầu qua mạng chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, Luật Đấu thầu hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định rõ quy trình xử lý tình huống trong đấu thầu. Khi hết thời điểm đóng thầu mà chỉ có một nhà thầu tham dự, chủ đầu tư được quyền mở thầu và tiếp tục đánh giá E-HSDT. Nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính theo E-HSMT thì việc phê duyệt trúng thầu hoàn toàn phù hợp với trình tự pháp lý.

Dưới góc độ quản lý kinh tế công, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg và Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐTV là chú trọng tính hiệu quả kinh tế và thực hành tiết kiệm trong đầu tư công. Hiệu quả mua sắm công cần được bảo đảm từ các khâu khảo sát, lập, thẩm định dự toán sát với giá thị trường, xây dựng tiêu chí hồ sơ mời thầu minh bạch cho đến giám sát chất lượng thực hiện hợp đồng trên hiện trường.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.