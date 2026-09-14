Phường Phú Thạnh: Công ty Tám Chín Sáu trúng gói thầu hơn 12 tỷ đồng

Vượt qua đối thủ bám đuổi sít sao về giá dự thầu, Công ty Tám Chín Sáu vừa trúng gói thầu nâng cấp cụm hẻm hơn 12 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án phường Phú Thạnh.

Dự án “Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm 242, 332, 342, 173, 347, 352 Thoại Ngọc Hầu” được UBND phường Phú Thạnh phê duyệt tại Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 26/06/2026, nhằm cải tạo đồng bộ mặt đường giao thông, hệ thống thoát nước và bó vỉa.

Ngày 03/08/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thạnh Lâm Thị Mười ký Quyết định số 156/QĐ-BQLDA phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (mã KHLCNT PL2600249850). Cùng ngày, Chủ đầu tư ban hành Quyết định số 157/QĐ-BQLDA phê duyệt dự toán các gói thầu. Trong đó, gói thầu Xây lắp có giá dự toán 12.283.499.492 đồng, sử dụng nguồn vốn Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu; áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng theo đơn giá cố định với thời gian thực hiện 150 ngày.

Trên cơ sở Tờ trình số 32/TTr-2026 ngày 11/08/2026 của Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Trung Long và Báo cáo thẩm định số 12.08/BCTĐ-2026 ngày 12/08/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quang Mỹ, ngày 13/08/2026, Giám đốc Lâm Thị Mười ký Quyết định số 163/QĐ-BQLDA phê duyệt E-HSMT. Thông báo mời thầu điện tử số IB2600441990 được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia lúc 15h22 cùng ngày.

Hai nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

Đến thời điểm đóng thầu ngày 24/08/2026, Biên bản mở thầu ghi nhận 02 đơn vị nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT):

Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Công trình Tám Chín Sáu: Giá dự thầu 12.191.356.464 đồng.

Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng Phú Tân: Giá dự thầu 12.221.719.645 đồng.

Khoảng cách chênh lệch giá dự thầu giữa hai nhà thầu là 30.363.181 đồng, tương đương khoảng 0,25% giá gói thầu.

Kết quả đánh giá và phê duyệt trúng thầu

Công tác xét thầu do Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Trung Long đảm nhận theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 03.09/2026/BCĐG-TL ngày 03/09/2026 (Tổ chuyên gia gồm ông Nguyễn Văn Hà - Tổ trưởng và ông Trần Trung Đức - Tổ viên).

Báo cáo đánh giá xác định cả hai nhà thầu đều đáp ứng toàn diện về tính hợp lệ của hồ sơ, năng lực, kinh nghiệm cũng như yêu cầu kỹ thuật thi công; không phát sinh nội dung cần làm rõ hay bổ sung. Áp dụng phương pháp giá thấp nhất, hồ sơ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Công trình Tám Chín Sáu xếp hạng thứ nhất; Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng Phú Tân xếp hạng thứ hai.

Sau khi hoàn tất đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng ngày 07/09/2026 và căn cứ Báo cáo thẩm định số 07.09/BCTĐ-2026 của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quang Mỹ, ngày 07/09/2026, Giám đốc Lâm Thị Mười ký Quyết định số 185/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Công trình Tám Chín Sáu được phê duyệt trúng thầu với giá 12.191.355.000 đồng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định, thời gian thực hiện gói thầu và hợp đồng là 150 ngày. So với giá gói thầu (12.283.499.492 đồng), giá trúng thầu giảm 92.144.492 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,75%.

Nguồn: MSC

Quy định pháp luật về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết hoạt động lựa chọn nhà thầu sử dụng vốn nhà nước được điều chỉnh bởi Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, các luật sửa đổi, bổ sung và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, mục tiêu cốt lõi của công tác đấu thầu là bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Đối với các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, khi các nhà thầu đều vượt qua các bước đánh giá tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật, việc xếp hạng căn cứ theo phương pháp giá thấp nhất là đúng quy trình được quy định tại Điều 58 và Điều 61 Luật Đấu thầu.

Bên cạnh đó, Luật sư Hương lưu ý rằng quá trình lập và phát hành E-HSMT phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định không đưa ra các tiêu chí hạn chế cạnh tranh hoặc tạo lợi thế cho nhà thầu cụ thể, bảo đảm môi trường bình đẳng cho mọi đơn vị có đủ năng lực tham gia.

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