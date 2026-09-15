Xã Phước Hải: Đấu thầu rộng rãi gói thầu xây lắp hơn 7,5 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,53%

Ban QLDA ĐTXD xã Phước Hải TP HCM phê duyệt Công ty L.K.T trúng gói thầu xây lắp hơn 7,5 tỷ đồng khi chỉ có một nhà thầu tham gia, tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,53%

Duy nhất một nhà thầu tham dự qua mạng

Dự án Nâng cấp tuyến đường phục vụ sản xuất nông nghiệp cánh đồng Long Phù được UBND xã Phước Hải phê duyệt tại Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 17/04/2026 và phê duyệt điều chỉnh theo Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 23/07/2026. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu.

Ngày 24/07/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phước Hải ban hành Quyết định số 96/QĐ-QLDA phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Dự án gồm 6 gói thầu; trong đó, Gói thầu số 01 (Xây lắp) có quy mô lớn nhất với giá gói thầu 7.522.755.329 đồng. Gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 180 ngày.

Hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) được phê duyệt theo Quyết định số 121/QĐ-QLDA ngày 07/08/2026 do Giám đốc Võ Thanh Long ký, phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (mã thông báo IB2600429587 - 00). Đơn vị tư vấn lập E-HSMT là Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Xây dựng Thiện Phúc; đơn vị thẩm định là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại Trương Nguyễn (Báo cáo thẩm định số 45/BCTĐ-TN ngày 07/08/2026).

Thời điểm mở thầu ghi nhận lúc 08:07 ngày 17/08/2026 thể hiện chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng L.K.T, với giá dự thầu 7.482.586.945 đồng, thời gian thực hiện 180 ngày, hiệu lực E-HSDT 120 ngày và bảo đảm dự thầu 112.841.000 đồng.

Quy trình đánh giá hồ sơ và kết quả lựa chọn nhà thầu

Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Xây dựng Thiện Phúc thực hiện xét thầu từ ngày 17/08/2026 đến ngày 26/08/2026 (Báo cáo đánh giá số 43/BC-TCG).

Trong quá trình đánh giá, ngày 22/08/2026, bên mời thầu phát hành Văn bản số 148/QLDA đề nghị làm rõ một số nội dung trong E-HSDT. Ngày 24/08/2026, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng L.K.T có Văn bản số 06/CV-Cty phản hồi và gửi tài liệu giải trình bổ sung trên hệ thống.

Hồ sơ của nhà thầu sau đó được đánh giá đạt các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính. Ở phần nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu, việc đánh giá được thực hiện trên cơ sở cam kết của nhà thầu. Do chỉ có một nhà thầu tham dự và đạt yêu cầu, tổ chuyên gia không xếp hạng mà tiến hành các bước đối chiếu tài liệu theo quy định.

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 73/BCTĐ-TN ngày 03/09/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại Trương Nguyễn, ngày 04/09/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phước Hải Võ Thanh Long ký Quyết định số 146/QĐ-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng L.K.T (địa chỉ tại số 3305C Trần Hưng Đạo, phường Bà Rịa, TP HCM; đại diện pháp luật: ông Lê Khắc Thiệp) trúng thầu với giá 7.482.586.945 đồng. So với giá gói thầu 7.522.755.329 đồng, giá trúng thầu giảm 40.168.384 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,53%.

Nguồn: MSC

Quy định pháp lý về mở thầu và làm rõ E-HSDT

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, theo Luật Đấu thầu hiện hành cùng các văn bản hướng dẫn (Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, Thông tư số 79/2025/TT-BTC), đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng, trường hợp đến thời điểm đóng thầu chỉ có một nhà thầu nộp E-HSDT thì bên mời thầu được mở thầu ngay mà không bắt buộc phải gia hạn. Khi chỉ có một nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật, tổ chuyên gia không lập danh sách xếp hạng mà tiến hành đối chiếu tài liệu và thực hiện các bước tiếp theo.

Về việc làm rõ hồ sơ, khoản 1 Điều 78 Luật Đấu thầu và Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định bên mời thầu có quyền yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu về tư cách hợp lệ, báo cáo tài chính, nghĩa vụ thuế, năng lực, kinh nghiệm, nhân sự, thiết bị đã kê khai. Quy trình này phải tuân thủ nguyên tắc: việc làm rõ không được làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp và không làm thay đổi giá dự thầu.

Ở góc độ quản lý chi phí đầu tư công, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định việc thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu cần bám sát tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính. Để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn, các chủ đầu tư cần chú trọng công tác khảo sát thị trường, nâng cao chất lượng lập dự toán giá gói thầu ngay từ khâu chuẩn bị dự án.

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