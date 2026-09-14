Đồng Nai: Liên danh 2 thành viên trúng gói thầu nạo vét, chống sạt lở hơn 2,4 tỷ đồng

UBND xã Nghĩa Trung vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình nạo vét dòng chảy kết hợp duy tu sửa chữa cầu Bà Mạ, với giá trúng thầu hơn 2,43 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nghĩa Trung (TP Đồng Nai) đã ký Quyết định số 249/QĐ-TTDVTH-DA ngày 08/09/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án: Nạo vét dòng chảy kết hợp duy tu sửa chữa sạt lở cầu Bà Mạ thôn Bình Minh, xã Nghĩa Trung.

Dự án có mục tiêu cấp bách nhằm giải quyết tình trạng ngập úng, lũ quét, phòng chống sạt lở và bảo đảm an toàn giao thông cho người dân trong mùa mưa lũ; sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai (Quỹ Phòng chống thiên tai).

Gói thầu xây lắp này có giá được duyệt là 2.480.104.846 đồng, thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 120 ngày.

Kết quả, Liên danh Thi công xây dựng (gồm Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quang Anh và Công ty TNHH Xây dựng Thành Nam) được công nhận trúng thầu với giá 2.430.761.000 đồng. So với giá gói thầu, giá trị tiết kiệm sau đấu thầu là 49.343.846 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,99%.

Quyết định số 249/QĐ-TTDVTH-DA. (Nguồn MSC)

Chỉ một đơn vị nộp hồ sơ tham dự

Biên bản mở thầu mã IB2600468605 hoàn thành ngày 31/08/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận: Dù phát hành hồ sơ mời thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, đến thời điểm đóng thầu chỉ có duy nhất một đơn vị nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh Thi công xây dựng. Giá dự thầu ban đầu của liên danh là 2.430.761.176,3864 đồng, không đề xuất tỷ lệ giảm giá.

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 21/2026/BC-EB do Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu E-Bidding lập ngày 03/09/2026 thể hiện Liên danh Quang Anh - Thành Nam đạt cả ba bước: kiểm tra tính hợp lệ, đánh giá năng lực kinh nghiệm và tiêu chuẩn kỹ thuật. Do là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, liên danh được xếp hạng thứ nhất và tiến hành các thủ tục thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tính đến ngày 09/09/2026 cho thấy:

Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quang Anh (MST: 3801157590, địa chỉ tại phường Bình Phước, TP Đồng Nai) từng tham gia 11 gói thầu và trúng cả 11 gói, tổng giá trị trúng thầu khoảng 4.811.437.000 đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Thành Nam (MST: 3800624588, địa chỉ tại phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai) từng tham gia 73 gói thầu, trong đó trúng 57 gói với tổng giá trị trúng thầu tích lũy khoảng 342.772.215.856 đồng.

Yêu cầu tối ưu hóa chi phí

Liên quan đến quy trình mở thầu khi có ít nhà thầu tham dự, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, khoản 1 Điều 21 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 90/2025/QH15) quy định đấu thầu rộng rãi là hình thức không hạn chế số lượng nhà thầu tham dự nhằm mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, khoản 5 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP cho phép bên mời thầu được mở thầu ngay trong trường hợp chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ mà không bắt buộc phải gia hạn thời điểm đóng thầu, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án mang tính cấp thiết, phòng chống thiên tai.

Song song với việc tuân thủ quy trình luật định, công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn công luôn gắn liền với yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tính hiệu quả. Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ lưu ý, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 yêu cầu tăng cường tính cạnh tranh, kiểm soát chặt chẽ giá gói thầu và nâng cao chất lượng công tác lập dự toán. Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 cũng đã hướng dẫn các cơ quan, địa phương tăng cường rà soát dự toán, cắt giảm các chi phí chưa cần thiết và chủ động đàm phán, thương thảo nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.