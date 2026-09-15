Đồng Nai: Xã Lộc Tấn chỉ định gói thiết bị trường học hơn 1,45 tỷ cho Phước Hưng

Phòng Kinh tế xã Lộc Tấn vừa chỉ định thầu gói xây dựng và thiết bị bếp ăn bán trú học sinh cho Công ty Phước Hưng với giá hơn 1,45 tỷ đồng, tiết kiệm khoảng 2%

Theo tìm hiểu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ông Cao Thành Giang - Trưởng phòng Kinh tế xã Lộc Tấn (TP Đồng Nai) đã ký Quyết định số 58/QĐ-PKT ngày 08/6/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng và lán trại + thiết bị.

Gói thầu thuộc dự án "Sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị nhà bếp, nhà ăn thực hiện tổ chức bữa ăn bán trú học sinh của Trường Tiểu học Lộc Thiện" (nay là Trường Tiểu học Lộc Tấn - phân hiệu 1). Dự án trước đó được ông Nguyễn Mạnh Dũng - Chủ tịch UBND xã Lộc Tấn ký Quyết định số 1511/QĐ-UBND phê duyệt với tổng mức đầu tư 1.758.877.757 đồng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách xã.

Đáp ứng yêu cầu an sinh trường học vùng biên

Dự án được triển khai nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho 500 học sinh tiểu học tại các xã biên giới đất liền theo Nghị định số 339/2025/NĐ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của UBND TP Đồng Nai tại Công văn số 3369/UBND-KGVX. Mục tiêu nhằm kịp thời hoàn thiện hạ tầng khu sơ chế, nấu nướng và mua sắm thiết bị chế biến phục vụ học sinh ngay trong năm 2026.

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-PKT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Trưởng phòng Kinh tế Cao Thành Giang ký, gói thầu có tổng giá trị dự toán duyệt là 1.558.537.966 đồng. Trong đó, chi phí xây dựng, lán trại và thiết bị là 1.484.321.872 đồng; chi phí dự phòng phát sinh khối lượng là 74.216.094 đồng.

Hình thức lựa chọn nhà thầu được duyệt là chỉ định thầu rút gọn, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 60 ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ, Tết). Công ty Cổ phần Tư vấn ACC đảm nhận lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bình An là đơn vị thẩm tra và Ban Điều hành dự án xã Lộc Tấn là cơ quan đề xuất kết quả lựa chọn.

Quyết định số 58/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Năng lực trúng thầu của đơn vị thực hiện

Theo Quyết định số 58/QĐ-PKT, đơn vị được phê duyệt trúng gói thầu trên là Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Thương mại Phước Hưng (MST: 3801197353; địa chỉ tại Khu phố Tân Bình 2, phường Bình Phước, TP Đồng Nai).

Giá chỉ định thầu được phê duyệt là 1.454.600.000 đồng (không bao gồm chi phí dự phòng). So với chi phí xây dựng, lán trại và thiết bị được duyệt (1.484.321.872 đồng), giá trị giảm trừ cho ngân sách nhà nước là 29.721.872 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 2%.

Dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận: Tính đến ngày 13/9/2026, Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Thương mại Phước Hưng đã tham gia 69 gói thầu và trúng 68 gói. Toàn bộ các gói thầu trúng đều thực hiện với vai trò nhà thầu độc lập trên địa bàn TP Đồng Nai, tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt hơn 13,5 tỷ đồng, chủ yếu được giao qua hình thức chỉ định thầu.

Quy định pháp lý về kiểm soát chất lượng và trách nhiệm giải trình

Phân tích về quy trình thực hiện, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: Việc chủ đầu tư áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn để khẩn trương hoàn thiện bếp ăn bán trú cho 500 học sinh theo Nghị định 339/2025/NĐ-CP là phù hợp với tính chất an sinh xã hội cấp thiết tại địa bàn biên giới. Quy trình này tuân thủ các quy định tại Điều 80 Nghị định 214/2025/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Điều 6 Nghị định 349/2026/NĐ-CP).

Tuy nhiên, bên cạnh việc áp dụng quy trình chỉ định thầu đúng trình tự thủ tục, công tác thương thảo và tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách luôn là nội dung được cơ quan quản lý chú trọng. Cụ thể, Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ đều quán triệt người đứng đầu chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm giải trình, tối ưu hóa công tác thương thảo giá nhằm bảo đảm hiệu quả tiết kiệm thực chất cho ngân sách nhà nước, đặc biệt đối với các gói thầu xây lắp phục vụ cơ sở giáo dục tại vùng khó khăn.