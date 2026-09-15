Coi chừng “rước” nấm vào tai khi thường xuyên ngoáy tai, lấy ráy tai ở tiệm

Ù tai, ngứa tai do thường xuyên lấy ráy tai

Nam bệnh nhân V.Đ.N. (36 tuổi, nhân viên văn phòng) đến Phòng khám Đa khoa Medlatec Gò Vấp thăm khám sau khi xuất hiện các triệu chứng bất thường ở tai trái.

Cách thời điểm thăm khám một ngày, bệnh nhân tự ngoáy tai tại nhà. Sau đó, tai trái bắt đầu ù, ngứa và có cảm giác chảy dịch. Người bệnh không đau tai, không nghe kém, không sốt, đau họng, sổ mũi, nghẹt mũi hay đau đầu; ăn uống và sinh hoạt vẫn bình thường.

Khai thác tiền sử, bác sĩ ghi nhận, bệnh nhân thường xuyên tự ngoáy tai và đeo tai nghe trong công việc. Đặc biệt, khoảng một lần mỗi tháng, người bệnh đến tiệm cắt tóc để lấy ráy tai và cạo lông tai ngoài.

Kết quả khám và nội soi Tai Mũi Họng, tai phải có ống tai thoáng sạch, màng nhĩ nguyên vẹn. Ở tai trái, ống tai xuất hiện mảng vảy bít tắc, đám trắng đục và sung huyết; màng nhĩ vẫn nguyên vẹn. Các cơ quan, bộ phận khác chưa phát hiện bất thường.

Tai trái (1) xuất hiện mảng vảy bít tắc, đám trắng đục và sung huyết; tai phải (2) thoáng sạch. Ảnh BV

Trước những biểu hiện trên, bệnh nhân được chỉ định vi nấm soi tươi. Kết quả cho thấy, nấm men dương tính. Từ đó, bác sĩ xác định bệnh nhân bị nấm tai ngoài bên trái do nấm men. Bệnh nhân được làm sạch tai, kê đơn điều trị ngoại trú, đồng thời bác sĩ tư vấn người bệnh cần tránh các yếu tố nguy cơ, giữ ống tai luôn khô thoáng.

Sau khoảng 01 tuần điều trị, các biểu hiện ù tai, ngứa tai của người bệnh đã chấm dứt.

Nấm tai ngoài – Căn bệnh dễ gặp trong môi trường nóng ẩm

Theo ThS.BS Trần Minh Dũng – Chuyên khoa Tai Mũi Họng, Phòng khám Đa khoa Medlatec Gò Vấp, nấm tai ngoài là tình trạng nhiễm nấm nông tại ống tai ngoài (EAC), thường do nấm mốc hoặc nấm men gây ra. Bệnh có thể gặp ở nhiều lứa tuổi, phổ biến hơn trong nhóm 25 - 45 tuổi và tỷ lệ mắc có xu hướng tăng theo tuổi.

Nấm tai ngoài thường xảy ra ở một bên tai; tình trạng tổn thương hai bên ít gặp hơn và có thể liên quan đến những trường hợp suy giảm miễn dịch. Nếu không được phát hiện và điều trị phù hợp, nhiễm nấm có thể lan sâu hơn, trong một số trường hợp có thể ảnh hưởng đến tai giữa.

Xét nghiệm vi nấm soi tươi phát hiện dương tính với nấm men. Ảnh BV

Bệnh có tỷ lệ lưu hành cao tại các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới, nơi nhiệt độ và độ ẩm cao tạo môi trường thuận lợi cho nấm phát triển.

Những người thường xuyên tham gia các hoạt động dưới nước có nguy cơ cao hơn do ống tai tiếp xúc với môi trường ẩm ướt kéo dài. Bên cạnh đó, thói quen chăm sóc tai không đúng cách như thường xuyên ngoáy tai hoặc làm sạch ống tai quá mức, sử dụng các thiết bị gây bít tắc ống tai như máy trợ thính hoặc lạm dụng thuốc nhỏ tai chứa kháng sinh hoặc steroid phổ rộng… có thể làm thay đổi hệ vi sinh và môi trường tại ống tai, từ đó thuận lợi cho nấm phát triển.

Ngoài ra, một số bệnh lý toàn thân như đái tháo đường, suy giảm miễn dịch, tiền sử xạ trị hoặc viêm tai giữa mạn tính cũng được xem là những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc nấm tai ngoài.

Về biểu hiện, ngứa tai thường là triệu chứng nổi bật, có thể kèm cảm giác đầy, bít tắc hoặc ù tai, đau tai, chảy dịch và nghe kém. Khi nội soi, bác sĩ có thể phát hiện ống tai sung huyết, phù nề, bong vảy hoặc các mảng chất tiết, mảng nấm bám trong ống tai.

Điều trị đúng cách, chủ động ngăn ngừa nấm tái phát

ThS.BS Trần Minh Dũng cho hay, với người có hệ miễn dịch bình thường, nấm tai ngoài thường là bệnh lý lành tính, tiên lượng tốt và đáp ứng với điều trị tại chỗ. Làm sạch ống tai triệt để, loại bỏ mảng nấm và chất tiết, kết hợp thuốc kháng nấm tại chỗ phù hợp là nguyên tắc điều trị quan trọng.

Dù phần lớn trường hợp diễn tiến thuận lợi, tuy nhiên, bệnh có nguy cơ tái phát rất cao nếu các yếu tố nguy cơ không được loại bỏ triệt để. Đồng thời, bệnh có thể gây biến chứng nếu tổn thương lan rộng hoặc xuất hiện trên nền bệnh lý đặc biệt.

Một số nghiên cứu ghi nhận thủng màng nhĩ xảy ra ở khoảng 14 - 15% số ca nhiễm nấm tai ngoài, do phản ứng viêm áp-xe hóa hoặc do sợi nấm (đặc biệt là nấm sợi Aspergillus) xâm lấn gây hoại tử biểu mô màng nhĩ. Đáng lưu ý, ở những bệnh nhân đái tháo đường kiểm soát kém, người nhiễm HIV/AIDS hoặc đang hóa trị, tiên lượng có thể chuyển biến rất nhanh sang thể viêm tai ngoài ác tính do nấm.

Vì vậy, khi xuất hiện các biểu hiện như ngứa tai kéo dài, ù tai, cảm giác bít tắc, chảy dịch hoặc đau tai…, người bệnh nên đến các cơ sở y tế uy tín để được nội soi, làm sạch ống tai và đánh giá nguyên nhân.