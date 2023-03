MG5 – Chiếc sedan của người yêu thích kiểu dáng thể thao

Cuối tháng 10/2022 là thời điểm anh Nguyễn Minh Hải đến từ Vĩnh Phúc nhận chiếc xe MG5 phiên bản STD của mình, anh chia sẻ: “Kiểu dáng trẻ trung, thể thao và năng động của chiếc xe đã thu hút sự chú ý của mình, chiếc MG5 toát lên sự khác biệt so với các mẫu xe cùng phân khúc”.

Với công việc chính là kinh doanh, anh Hải thường xuyên phải di chuyển giữa các tỉnh thành, vì vậy việc lựa chọn một chiếc xe phù hợp rất quan trọng. Với MG5 STD, anh thường xuyên nhận được nhiều lời khen cũng như sự quan tâm tới chiếc xe mới của mình trong các chuyến công tác, gặp gỡ đối tác hay khách hàng.

Anh Nguyễn Minh Hải đến từ Vĩnh Phúc nhận bàn giao chiếc xe sedan MG5 phiên bản STD của mình.

Chia sẻ về lý do lựa chọn chiếc MG5 phiên bản STD: “Mình cảm thấy chiếc xe này rất phù hợp với phong cách cá nhân, và mình cũng mong muốn có một trải nghiệm lái xe mới lạ”. Thiết kế của xe sedan MG5 từ ngoài vào trong mang đậm phong cách của những chiếc xe châu Âu, giúp thể hiện cá tính của chủ nhân. Kiểu dáng coupe thể thao cùng mâm xe hợp kim 16-inch, cùng với đèn pha LED tự động, làm tăng thêm nét thời trang, trẻ trung và hiện đại cho chiếc xe này.

Anh Hải thông tin thêm rằng, “Mình đã cân nhắc giữa các chiếc xe sedan cùng phân khúc trong vòng 5 tới 6 tháng trước khi quyết định chốt chiếc MG5 STD này”. Tuy dành thời gian khá dài để nghiên cứu, anh Hải đã đưa ra quyết định của mình ngay sau khi tham gia sự kiện lái thử của MG Việt Nam. “Chỉ khi lái thử, thật sự ngồi vào bên trong chiếc xe, mình cảm nhận được đây là chiếc xe dành cho mình” – anh chia sẻ.

Không chỉ anh Hải, mà người con mới chỉ 6 tuổi cũng luôn có ấn tượng đặc biệt với chiếc MG5 mới của gia đình, anh chia sẻ thêm: “Con mình thường hay vẽ xe MG5 và rất thích được đưa đi học bằng chiếc xe này, bé cũng rất thích thú mỗi khi được đi dã ngoại bằng ôtô cùng gia đình”.

Chiếc xe MG5 nhập khẩu từ Thái Lan sở hữu động cơ 1.5L hút khí tự nhiên với công suất 112Hp, momen xoắn cực đại 150Nm, kết hợp với hộp số vô cấp CVT tạo ra khả năng vận hành mượt mà. Với 3 chế độ trợ lực lái, vô lăng của chiếc MG5 đem lại cho chủ nhân cảm giác thể thao khi di chuyển. Sau nửa năm sử dụng, bên cạnh sự thích thú mỗi khi xe lăn bánh, anh Hải cũng đưa ra nhận định rằng đây là một chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu khi chỉ tiêu thụ khoảng 7l/100km. Khi sử dụng trong những chuyến đi xa cùng gia đình, anh Hải đánh giá cao sự rỗng rãi của xe và các tính năng giải trí.

MG5 STD được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn để đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách, đặc biệt, với nhu cầu sử dụng phục vụ gia đình như anh Hải, các tính năng an toàn này càng được đánh giá cao. Chiếc xe được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS, Hệ thống cân bằng điện tử EBD, Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) hay Hệ thống hỗ trợ phanh (EBA) giúp tối ưu hóa hiệu quả phanh, giảm thiểu nguy cơ tai nạn khi phanh gấp. Ngoài ra, hệ thống cân bằng điện tử (ESP) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) cũng được tích hợp trên xe để tăng cường khả năng vận hành an toàn.

Với thiết kế cá tính, mang đậm hơi thở châu Âu, kết hợp cùng khả năng vận hành mượt mà, cùng những tiện nghi và các tính năng an toàn, MG5 là một lựa chọn phù hợp và đáng tin cậy cho những người đang tìm kiếm một chiếc xe mới cho gia đình. Bên cạnh đó, chế độ bảo hành 5 năm không giới hạn ki lô mét, 5 năm miễn phí dịch vụ cứu hộ MG Care 24/7 cùng hệ thống không ngừng mở rộng với 32 đại lý trên toàn quốc ngày càng mang tới sự tin tưởng với những “tín đồ” của xe sedan thể thao như anh Hải và gia đình.