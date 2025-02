Khoan hố sâu nhất thế giới, "kho báu vô hạn" bất ngờ lộ ra

Công ty Quaise, một công ty con của MIT, đang phát triển công nghệ khoan siêu sâu để khai thác năng lượng địa nhiệt, được coi là nguồn năng lượng gần như vô hạn, có thể đáp ứng nhu cầu năng lượng của nhân loại trong hơn 20 triệu năm. (Ảnh: Quaise Energy) Mục tiêu của Quaise là khoan sâu tới 20 km vào lòng đất, nơi nhiệt độ đạt khoảng 500°C, vượt xa ngưỡng hiệu quả của năng lượng địa nhiệt. Hiện tại, năng lượng địa nhiệt chỉ chiếm 0,3% nhu cầu năng lượng toàn cầu do hạn chế về công nghệ khoan. (Ảnh: newatlas) Các dự án khoan sâu trước đây, như Kola Superdeep Borehole của Nga (đạt 12.289 m) và dự án của Đức (9.101 m), đều gặp khó khăn do nhiệt độ cao và địa chất phức tạp. (Ảnh: amusingplanet) Quaise sử dụng công nghệ lai kết hợp khoan quay truyền thống với sóng milimet và khí argon để làm sạch và làm mát lỗ khoan. (Ảnh: newatlas) Công ty đã huy động được 105 triệu USD và đang tìm cách huy động thêm 200 triệu USD để xây dựng nhà máy điện thương mại đầu tiên. (Ảnh: newatlas) Quaise cũng có kế hoạch tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có, như các nhà máy điện than, để chuyển đổi sang năng lượng địa nhiệt. (Ảnh: newatlas) Nếu thành công, công nghệ này có thể thay thế hàng nghìn nhà máy điện than trên toàn cầu, góp phần giải quyết vấn đề năng lượng và biến đổi khí hậu. (Ảnh: Quaise Energy) Quaise dự kiến bắt đầu thử nghiệm lớn vào cuối năm 2025 và hy vọng sẽ thương mại hóa công nghệ này trong tương lai gần. (Ảnh: Quaise Energy) Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.

