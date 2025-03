Trong những ngày qua, tình hình mặt trận Kursk đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Ukraine và Nga có quan điểm khác nhau về tình hình thực tế trên chiến trường, khiến việc đánh giá sự thật trở nên khó khăn. Moskva tuyên bố chiến thắng, bao vây và tiêu diệt nhiều quân Ukraine ở Kursk; trong khi Kiev phản đối. Trước tiên, chúng ta hãy lắng nghe từ Ukraine. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Syrsky khẳng định rằng, quân đội Ukraine (AFU) ở khu vực Kursk không có nguy cơ bị bao vây. Theo ông, toàn bộ quân Ukraine đã rút lui an toàn đến những vị trí có lợi hơn ở làng Yunakivka, tỉnh Sumy; nơi họ đang xây dựng lại hệ thống phòng thủ. Tuy nhiên, quân đội Nga (RFAF) và phương tiện truyền thông Nga lại đưa ra những thông tin hoàn toàn khác. Họ tuyên bố rằng RFAF đã tái chiếm thành công khu vực đô thị Sudzha và đang tiến nhanh về phía biên giới Nga-Ukraine. Theo mô tả của Nga, khu vực Kursk hiện do quân đội Ukraine kiểm soát đã thu hẹp lại chỉ còn chưa đầy 35 km2, và quân Ukraine còn lại cùng lính đánh thuê nước ngoài, đang “mạnh ai nấy chạy” về hướng tỉnh Sumy. Để tăng khả năng thoát thân, họ thậm chí còn buộc phải bỏ lại toàn bộ vũ khí hạng nặng và xe cộ; chọn phương án di tản bằng đi bộ. Nhưng việc rút lui như vậy không dễ dàng. Hiện tại, con đường duy nhất từ Kursk của Nga đến Sumy của Ukraine đã bị RFAF kiểm soát hoàn toàn. Có thể nói rằng quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài, "cho dù có cánh cũng không thể thoát được", như kênh Rybar nhận xét. Những lính đánh thuê nước ngoài và lính Ukraine này ẩn náu trong khu rừng rậm vào ban ngày, để tránh UAV của RFAF phát hiện và thả đạn cối xuống; vào ban đêm, họ lợi dụng bóng tối để trốn về phía Sumy. Thậm chí có thông tin còn gây sốc hơn, khi một đơn vị AFU gồm hơn 100 người, đã bị quân Nga bao vây tại một khu vực rừng rậm phía tây Sudzha. Trước những lời gọi hàng liên tục từ những chiếc loa gắn trên UAV của Nga, quân Ukraine và lính đánh thuê đã từ chối đầu hàng. Cuối cùng, dưới sự tấn công phối hợp giữa UAV FPV, pháo phản lực phóng loạt và máy bay ném bom chiến thuật của RFAF, lực lượng này đã bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ trong ba giờ. Theo kênh Military Summary, trong trận chiến khốc liệt trên, cho thấy sự hiện diện của lính đánh thuê nước ngoài. Military Summary cho rằng, phần lớn quân Ukraine bị tiêu diệt trong trận đánh là lính đánh thuê nước ngoài, bao gồm cả lính đánh thuê từ Mỹ và các nước Nam Mỹ. Điều này cũng gián tiếp xác nhận lời cảnh báo mà Moskva đưa ra trước đó: bất kỳ lính đánh thuê nước ngoài nào tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine, đều sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Trong bối cảnh bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng, thất thế trên chiến trường, trong khi Mỹ liên tục ép Ukraine ngồi vào bàn đàm phán; Kiev đã tung ra "vũ khí chiến lược" cuối cùng của họ, đó chính là "tên lửa tầm trung và tầm xa Neptune", mới hoàn tất thử nghiệm và bước vào trạng thái chiến đấu thực tế. Tin tức này như đổ thêm dầu vào lửa, cho cuộc chiến vốn đã khốc liệt. Câu hỏi đặt ra là liệu tên lửa có tầm bắn 1.000 km này, có thực sự gây ra mối đe dọa cho Moscow không? Sự xuất hiện của nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tình hình chiến tranh? Hiện tại, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã có thể thấy được bình minh của hòa bình; nhưng sau khi Kiev công bố tin tức về "vũ khí tầm xa" này, người ta bắt đầu nghi ngờ liệu Kiev có thực lòng tìm kiếm hòa bình, hay còn có ý đồ khác? Chúng ta phải hiểu rằng, chính quyền của Tổng thống Zelensky đang phải đối mặt với áp lực rất lớn từ bên trong và bên ngoài. Trong nước, ông cần cân bằng quyền lực của các phe phái chính trị và quân sự để đảm bảo quyền lãnh đạo của ông không bị lung lay. Trên bình diện quốc tế, ông cần phải khéo léo cân bằng giữa Mỹ và Nga, để đấu tranh vì lợi ích tốt nhất của Ukraine. Chiến lược "mạnh trong yếu ngoài" này của Tổng thống Zelensky, không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu của những người theo đường lối cứng rắn trong nước và nhân dân Ukraine về lợi ích quốc gia, dân tộc; mà còn nhằm giành thêm nhiều con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán quốc tế. Một số hành động gần đây của Kiev, như cuộc không kích vào Moscow và tuyên bố sở hữu "vũ khí giết người tầm xa", thực chất đang chứng minh sức mạnh và quyết tâm của Ukraine đối với dư luận bên trong và thế giới bên ngoài. Những hành động này của lãnh đạo Kiev, không chỉ nhằm mục đích nâng cao tinh thần trong nước, mà còn gửi đi một thông điệp rõ ràng tới Nga và Mỹ: Ukraine không bất lực và bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, cũng phải tôn trọng hoàn toàn lợi ích của Ukraine. Tất nhiên, những hành vi mà Moskva cho là "hành động làm cho tình hình leo thang" này, cũng có thể là sự chuẩn bị cho các cuộc đàm phán trong tương lai. Tổng thống Zelensky cần đảm bảo rằng trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, Ukraine vẫn duy trì một lượng sức mạnh quân sự nhất định để bảo vệ an ninh và vị thế của đất nước. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thấy rằng, những hành vi này của Kiev, cũng mang lại những rủi ro nhất định. Việc phô trương quân sự quá mức có thể khiến Nga tức giận và dẫn tới căng thẳng leo thang hơn nữa trên chiến trường. Bên cạnh đó, nếu Ukraine có lập trường quá cứng rắn trong các cuộc đàm phán, có thể dẫn đến sự chậm trễ hoặc thậm chí là đổ vỡ tiến trình hòa bình. Vậy Tổng thống Zelensky thực sự muốn làm gì? Các nhà phân tích cho rằng, ông có thể đang tìm kiếm một "giải pháp tối ưu": thiết lập hình ảnh "cứng rắn" trong nước và củng cố vị thế chính trị của mình. Đồng thời Kiev cũng muốn cho cộng đồng quốc tế thấy "con bài chủ" của Ukraine, để có thêm lợi thế mặc cả cho các cuộc đàm phán sau lệnh ngừng bắn. (nguồn ảnh Kyiv Post, Ukrinform, TASS, Military Review, Sohu).

