Vào ngày 26/2, phía Nga chính thức tuyên bố đã tiến hành chiến dịch tổng tấn công vào các vị trí tại vùng Kursk do Ukraine kiểm soát, khiến quân đội Ukraine (AFU) thiệt hại nhiều vũ khí hạng nặng như xe tăng chiến đấu chủ lực, hệ thống phòng không và khoảng 200 binh sĩ. Nhưng cũng ít ai ngờ rằng, hệ thống phòng thủ của Ukraine tại Sudzha lại sụp đổ nhanh chóng đến vậy. Tối ngày 11/3, trang Military Review của Nga đưa tin, Lữ đoàn dù Cận vệ số 11 của quân đội Nga (RFAF) đã tiến vào phố Suzyany Lenin và phố Rosa Luxemburg. Hiện nay, khoảng 25-30% diện tích thị trấn Sudzha do RFAF kiểm soát. Tuy nhiên, vào sáng ngày 12/3, lính Nga đã kéo cờ ở vùng ngoại ô phía tây Sudzha và cho biết, họ không gặp phải sự phòng thủ có tổ chức nào của AFU, chỉ có sự kháng cự lẻ tẻ và RFAF đang tiến “thu dọn” trong thị trấn. Như vậy, RFAF chỉ mất 10 giờ để tái chiếm thị trấn chiến lược này. Hiện tại, RFAF vẫn đang tiến hành “dọn dẹp” ở khu vực đô thị Sudzha, trong khi một lính Wagner kỳ cựu, có mật danh Kuzia, tạo dáng chụp ảnh bên cạnh tòa nhà mang tính biểu tượng ở vùng ngoại ô phía đông bắc Sudzha. Ông nói, "Nơi đây không còn giao tranh nữa”, và ông bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người ủng hộ. Đoạn video do người lính Wagner, đăng tải cho thấy vào sáng ngày 12/3, những người lính Nga đã giương cao quốc kỳ Nga và lá cờ Wagner tại Quảng trường Liên Xô ở cực tây thị trấn Sudzha. Đây cũng là lời tuyên bố về việc toàn bộ lãnh thổ Sudzha đã được quân Nga tái chiếm. Lực lượng chủ lực thuộc Trung đoàn bộ binh cơ giới số 30 RFAF, đều là những cựu binh Wagner trước kia, nay được tuyển dụng. Những người này có kinh nghiệm chiến trường dày dặn, đặc biệt là kỹ năng chiến đấu trong đô thị. Họ khai thác thông tin từ những tù binh Ukraina, quen thuộc với tình hình phòng thủ ở Sudzha và yêu cầu họ dẫn đường để tái chiếm Sudzha càng nhanh càng tốt. Các tù binh Ukraine cũng tiến hành kêu gọi đầu hàng đối với các nhóm quân Ukraine nhỏ lẻ, đang kháng cự rời rạc, thuyết phục họ hạ vũ khí và đầu hàng. Theo các tù binh Ukraine, vào buổi tối và đêm ngày 11/3, nhóm cuối cùng của lực lượng đặc nhiệm Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài đã rút về biên giới Sumy. Tuy nhiên, so với những người lính Ukraine bị bắt và bị thương ở Sudzha, những lính đánh thuê và lính Ukraine trốn thoát vào ban đêm, đã phải chịu số phận vô cùng bi thảm. Những chiếc xe bọc thép của họ đã bị UAV trinh sát tầm trung của Nga phát hiện, ngay khi chúng chạy vào con đường trải nhựa cứng R-07, và sau đó bị chế áp bởi hỏa lực pháo binh toàn diện. Chưa hết, những chiếc UAV FPV của Lữ đoàn thủy quân lục chiến 155 RFAF, liên tục quần đảo trên các tuyến đường tiếp tế cho quân Ukraine đồn trú ở Kursk. Vào sáng ngày 12/3, các phóng viên chiến trường Nga đã ghi lại cảnh tượng thương tâm trên đường cao tốc R-07 từ Sudzha đi Sumy, khi ngổn ngang xác xe; xác lính đánh thuê và xác lính Ukraine nằm rải rác trên các cánh đồng và rừng cây ở cả hai bên đường cao tốc. Sau khi chiếm lại thị trấn Sudzha, RFAF tiếp tục tiến nhanh về phía biên giới Kursk-Sumy. Vào thời điểm này, không còn nghi ngờ gì nữa, khi RFAF đã giành được chiến thắng hoàn toàn trong chiến dịch Kursk. Và có thể nói rằng, con bài mặc cả duy nhất của Ukraine trong nỗ lực cân bằng với Nga trong các cuộc đàm phán ngừng bắn trong tương lai không còn nữa. Vì RFAF trước đó đã vượt biên giới, tiến vào tỉnh Sumy của Ukraine từ đầu cầu Kursk, nên giới quan sát cho rằng, phía Nga sẽ sử dụng chiến đấu để thúc đẩy đàm phán và giai đoạn thứ hai của chiến dịch Kursk, đó chính là chiến dịch Sumy, sẽ bắt đầu. Việc AFU vỡ trận nhanh ở mặt trận Kursk, ngoài việc tấn công mãnh liệt của RFAF, thì việc AFU điều chuyển đơn vị UAV trinh sát tầm xa, ban đầu được triển khai ở tỉnh Sumy, đã được chuyển gấp đến hướng Pokrovsk, điều này cho thấy chỉ huy cấp cao AFU, coi tuyến phòng thủ ở Donbass mới là ưu tiên hàng đầu. Việc AFU tái triển khai lực lượng UAV tại Pokrovsk, là tín hiệu của sự thu hẹp chiến lược, cho thấy Bộ Tổng tham mưu AFU đã nhận ra bước phiêu lưu quân sự của họ tại Kursk, và đã đưa ra quyết định tập trung vào một hướng chiến trường quan trọng. Nhiều chỉ huy tiền tuyến đã gửi yêu cầu rút quân tới Bộ Tổng tham mưu AFU nhưng chưa nhận được phản hồi rõ ràng. Một nguồn tin thân cận với lãnh đạo AFU xác nhận: "Cuộc tranh luận nội bộ đang diễn ra rất căng thẳng. Một số tướng lĩnh tin rằng họ nên rút quân ngay lập tức để bảo toàn lực lượng, trong khi những người khác lo ngại rằng việc rút quân sẽ gây ra hậu quả chính trị". Những cảm xúc tiêu cực đã lan rộng trong một số đơn vị AFU và lính đánh thuê nước ngoài tham chiến tại mặt trận Kursk. Trong tuần qua, ít nhất ba nhóm tác chiến gồm lính đánh thuê phương Tây đã lặng lẽ rời khỏi chiến trường Kursk, giáng một đòn mạnh vào tinh thần của các đơn vị AFU xung quanh. Tác động kết hợp của nhiều yếu tố như môi trường chiến trường xấu đi, tuyến tiếp tế bị gián đoạn và quân số cạn kiệt đã khiến tình hình chiến lược của AFU tại mặt trận Kursk chỉ còn tính bằng ngày. Việc rút lui có tổ chức, là lựa chọn tốt nhất để AFU tránh được tổn thất lớn hơn. Nhưng việc tiếp tục giữ các vị trí còn lại, sẽ dẫn đến tổn thất không cần thiết về quân số và vũ khí; do vậy việc thu hẹp chiến lược là lựa chọn hợp lý. Thất bại của quân đội Ukraine ở Kursk không chỉ có ý nghĩa về mặt quân sự mà còn có tác động về mặt tâm lý và chính trị. Chiến dịch Kursk ban đầu được tổ chức nhằm nâng cao tinh thần trong nước của Ukraine và sự ủng hộ của quốc tế, và thất bại của nó sẽ là đòn giáng vào chiến lược chung của Ukraine. (nguồn ảnh RIA Novosti, TASS, Ukrinform, Sohu)

