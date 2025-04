Mercedes-Benz G580 EQ Edition One tại Việt Nam chốt giá 8,68 tỷ

Mercedes-Benz Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu xe thuần điện đầu tiên của dòng SUV hạng sang G-Class mang tên Mercedes-Benz G580 EQ Edition One 2025 mới. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng, đưa biểu tượng off-road bước vào kỷ nguyên điện hóa, đồng thời mở ra một chuẩn mực mới về sức mạnh, công nghệ và đẳng cấp trong phân khúc SUV địa hình hạng sang tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe SUV Mercedes-Benz G580 EQ Edition One hiện chỉ có hai chiếc đầu tiên tại Việt Nam, thuộc bản giới hạn “EDITION ONE”, với mức giá khuyến nghị 8,68 tỷ đồng. Phiên bản tiêu chuẩn của G580 EQ dự kiến sẽ được phân phối vào cuối năm 2025 với mức giá khoảng 7,75 tỷ đồng.Mercedes-Benz G580 EQ Edition One chạy điện sở hữu hệ truyền động gồm 4 mô-tơ điện độc lập cho từng bánh xe, mang lại tổng công suất 587 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.164 Nm. Xe có thể di chuyển trên quãng đường từ 434 đến 473 km (theo chuẩn WLTP) nhờ bộ pin lithium-ion 116 kWh tích hợp dưới sàn. Không chỉ mạnh mẽ trên đường trường, G580 EQ còn được phát triển với hàng loạt công nghệ chuyên biệt cho off-road như: Chế độ G-Turn: Quay 360 độ tại chỗ trên địa hình mềm. Chế độ G-Steering: Giảm đáng kể bán kính vòng quay. Tính năng Off-road Crawl: Kiểm soát hành trình địa hình Khả năng lội nước 850 mm – vượt trội hơn cả phiên bản động cơ đốt trong. Camera 360° tích hợp công nghệ “nắp capo trong suốt” (Transparent Bonnet). Xe cũng đã được thử nghiệm tại các điều kiện khắc nghiệt nhất – từ nhiệt độ trên 50°C tại châu Phi đến dưới -30°C tại Thụy Điển – để đảm bảo hiệu năng off-road đúng chuẩn G-Class. Ngoại hình G580 EQ Edition One vẫn trung thành với thiết kế đặc trưng của dòng G-Class – vuông vức, mạnh mẽ, đi kèm loạt chi tiết hiện đại như lưới tản nhiệt Black Panel, mâm AMG 20 inch, logo MANUFAKTUR, và nhiều tùy chọn màu sắc đậm chất cá nhân hóa. Bên trong, nội thất Nappa cao cấp phối hai tông màu xám – đen, chỉ khâu xanh lam nổi bật. Xe được trang bị các tính năng sang trọng như: Ghế Active Multicontour có massage & thông gió Đèn viền nội thất đa sắc. Âm thanh Burmester® 3D 18 loa. Hệ thống giải trí MBUX thế hệ mới. G-Class – hơn 45 năm huyền thoại Ra đời từ năm 1979, G-Class đã trở thành biểu tượng toàn cầu về dòng SUV địa hình hạng sang. Khoảng 80% xe G-Class từng sản xuất vẫn còn lưu hành, nhờ chất lượng chế tác thủ công và độ bền vượt trội. Với G580 EQ, Mercedes-Benz tiếp tục giữ vững tinh thần đó, đồng thời mở ra tương lai cho trải nghiệm off-road không khí thải. Video: Giới thiệu SUV điện Mercedes-Benz G580 EQ Edition One.

Mercedes-Benz Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu xe thuần điện đầu tiên của dòng SUV hạng sang G-Class mang tên Mercedes-Benz G580 EQ Edition One 2025 mới. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng, đưa biểu tượng off-road bước vào kỷ nguyên điện hóa, đồng thời mở ra một chuẩn mực mới về sức mạnh, công nghệ và đẳng cấp trong phân khúc SUV địa hình hạng sang tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe SUV Mercedes-Benz G580 EQ Edition One hiện chỉ có hai chiếc đầu tiên tại Việt Nam, thuộc bản giới hạn “EDITION ONE”, với mức giá khuyến nghị 8,68 tỷ đồng. Phiên bản tiêu chuẩn của G580 EQ dự kiến sẽ được phân phối vào cuối năm 2025 với mức giá khoảng 7,75 tỷ đồng. Mercedes-Benz G580 EQ Edition One chạy điện sở hữu hệ truyền động gồm 4 mô-tơ điện độc lập cho từng bánh xe, mang lại tổng công suất 587 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.164 Nm. Xe có thể di chuyển trên quãng đường từ 434 đến 473 km (theo chuẩn WLTP) nhờ bộ pin lithium-ion 116 kWh tích hợp dưới sàn. Không chỉ mạnh mẽ trên đường trường, G580 EQ còn được phát triển với hàng loạt công nghệ chuyên biệt cho off-road như: Chế độ G-Turn: Quay 360 độ tại chỗ trên địa hình mềm. Chế độ G-Steering: Giảm đáng kể bán kính vòng quay. Tính năng Off-road Crawl: Kiểm soát hành trình địa hình Khả năng lội nước 850 mm – vượt trội hơn cả phiên bản động cơ đốt trong. Camera 360° tích hợp công nghệ “nắp capo trong suốt” (Transparent Bonnet). Xe cũng đã được thử nghiệm tại các điều kiện khắc nghiệt nhất – từ nhiệt độ trên 50°C tại châu Phi đến dưới -30°C tại Thụy Điển – để đảm bảo hiệu năng off-road đúng chuẩn G-Class. Ngoại hình G580 EQ Edition One vẫn trung thành với thiết kế đặc trưng của dòng G-Class – vuông vức, mạnh mẽ, đi kèm loạt chi tiết hiện đại như lưới tản nhiệt Black Panel, mâm AMG 20 inch, logo MANUFAKTUR, và nhiều tùy chọn màu sắc đậm chất cá nhân hóa. Bên trong, nội thất Nappa cao cấp phối hai tông màu xám – đen, chỉ khâu xanh lam nổi bật. Xe được trang bị các tính năng sang trọng như: Ghế Active Multicontour có massage & thông gió Đèn viền nội thất đa sắc. Âm thanh Burmester® 3D 18 loa. Hệ thống giải trí MBUX thế hệ mới. G-Class – hơn 45 năm huyền thoại Ra đời từ năm 1979, G-Class đã trở thành biểu tượng toàn cầu về dòng SUV địa hình hạng sang. Khoảng 80% xe G-Class từng sản xuất vẫn còn lưu hành, nhờ chất lượng chế tác thủ công và độ bền vượt trội. Với G580 EQ, Mercedes-Benz tiếp tục giữ vững tinh thần đó, đồng thời mở ra tương lai cho trải nghiệm off-road không khí thải. Video: Giới thiệu SUV điện Mercedes-Benz G580 EQ Edition One.