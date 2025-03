"Quân đội Ukraine ở khu vực Kursk không có nguy cơ bị bao vây và toàn bộ lực lượng đã được rút đến các vị trí có lợi", Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Syrsky cho biết. Tuy nhiên dựa trên thông tin chiến trường do Mỹ và Nga công bố, tình hình không giống như tuyên bố của tướng Syrsky. Theo tình báo Mỹ, còn một số quân Ukraine bị mắc kẹt ở khu vực Kursk, đặc biệt là ở khu vực phía tây thị trấn Sudzha, kéo dài đến biên giới Sumy, bao gồm lính đánh thuê nước ngoài và sĩ quan NATO (làm cố vấn quân sự tuyến đầu) và các nhân viên "quân đoàn quốc tế" khác. Tính đến tối ngày 16/3, chỉ còn 35 km2 diện tích còn lại do Ukraine kiểm soát ở Kursk, nhưng đã bị quân đội Nga (RFAF) chia thành hai phần không liên kết. Cùng ngày, RFAF đã tái chiếm ngôi làng Guevo ở phía nam và tiếp tục tiến về Gornal, ngôi làng cuối cùng mà AFU kiểm soát gần biên giới Nga-Ukraine. Quân đội Ukraine (AFU) đã không còn kháng cự tại các khu vực nêu trên. Các phóng viên tiền tuyến đưa tin rằng, RFAF đã không gặp phải bất kỳ sự kháng cự có tổ chức và mạnh mẽ nào, trong cuộc tấn công vào làng Guevo. Ngay khi lực lượng nhỏ còn lại của Ukraine chạm trán với quân Nga, họ đã ngay lập tức đầu hàng để bảo toàn mạng sống. Trọng tâm của chiến dịch Kursk hiện nằm ở phía bắc của điểm nhô ra. Thông tin chiến trường của RFAF ngày 16/3 nêu rõ, sau khi Lữ đoàn dù 11 của Nga giải phóng Sudzha, họ đã tiến về làng Goncharovka theo hai hướng chính, dọn sạch các khu vực phía tây và phía nam của ngôi làng, sau đó tiến vào các đường phố trung tâm và phía tây. Chiến thuật này của RFAF, giúp họ tiến nhanh từ phía tây Sudzha, tới làng Rubanshchina, nơi mà sau đó họ nhanh chóng tái chiếm. Đồng thời các đơn vị khác của RFAF, đã chiếm được làng Zaoleshenka và tiến từ đó đến một khu rừng trồng gần biên giới Nga-Ukraine, chiếm giữ các vị trí ở đó. Ngoài ra, việc RFAF tiến từ hướng Sverdlikovo tới Basivka ở tỉnh Sumy, cho thấy rõ ý định bao vây chiến lược. Một số thông tin chiến trường của Nga cho biết, RFAF đã tiến về phía tây từ Sverdlikovo và chiếm đóng một phần khu rừng. Họ cũng chiếm giữ những vị trí mới trong khu rừng phía nam Lebedevka. Trong khi đó, tại Tỉnh Sumy, quân đội Nga đã tiến từ phía tây đến làng Basivka, chiếm các ngôi nhà ở phía tây bắc và các khu rừng gần đó. Đòn tiến công quá hiểm hóc của RFAF đã chặn đứng thêm đường rút lui của AFU bị mắc kẹt ở khu vực phía tây Sudzha. Hơn nữa, xét theo ý định chiến đấu của AFU vào ngày 16/3, nhiều “nhân sự” quan trọng của AFU đã bị mắc kẹt ở khu vực phía tây Sudzha (rộng hơn 20 km2), theo thông tin là những con “cá lớn". Theo điều phối viên thân Nga của phong trào kháng chiến Nikolayev, Sergei Lebedev cho biết, "Khoảng 30 sĩ quan từ các nước NATO đã bị bao vây ở khu vực Kursk cùng với quân Ukraine. Những sĩ quan NATO này chịu trách nhiệm chỉ đạo, xây dựng các kế hoạch các cuộc tấn công của AFU vào sâu trong lãnh thổ Nga”. Theo lực lượng ngầm kháng chiến Nikolayev thân Nga, các sĩ quan từ các nước NATO, tổng cộng lên tới 30 người, đã bị bao vây ở khu vực Kursk; không có thông tin về việc họ đến từ quốc gia nào, cũng như bất kỳ thông tin chi tiết nào khác. Cơ quan tình báo Nga cho rằng, những sĩ quan NATO ở Kursk, đã tham gia vào việc điều phối các hoạt động của Lực lượng vũ trang Ukraine, có tính đến dữ liệu trinh sát vệ tinh, cũng như điều chỉnh các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Hãng tin Nga RIA Novosti trích lời ông Lebedev, thuộc tổ chức kháng chiến ngầm Nikolayev cho biết, trước đó có thông tin cho rằng, có thể có một số lượng lính Ukraine nhất định ở khu vực Kursk, đã không trốn thoát được cùng với tàn quân của các đội hình bị đánh bại. Còn một số nguồn tin của Nga khẳng định rằng có tới 2.000 lính Ukraine có thể đã bị bao vây; trong khi những nguồn tin khác phủ nhận điều này và chỉ nói đến một số lượng nhỏ binh lính Ukraine bị mắc kẹt lại. Đồng thời, có bằng chứng cho thấy lính đánh thuê nước ngoài từ khu vực Kursk, đã bỏ trốn ngay từ ngay khi có dấu hiệu thất bại của AFU tại đây. Mặt khác, sự hiện diện của lính đánh thuê nước ngoài trong hàng ngũ AFU, không còn là chuyện lạ. Vì lý do này, AFU đã gửi Lữ đoàn Phòng thủ 116 (quân số còn ít hơn một nghìn quân), đã rút về tỉnh Sumy, để trở lại Kursk để tiến hành phản công và giải cứu. Kết quả là, họ đã bị RFAF bao vây và tiêu diệt, Nguồn tin ngầm thân Nga cho biết, số sĩ quan từ các nước NATO đã bị bao vây ở khu vực Kursk, đã phải chịu chung số phận với lính Ukraine không kịp rút lui. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post, Sina).

"Quân đội Ukraine ở khu vực Kursk không có nguy cơ bị bao vây và toàn bộ lực lượng đã được rút đến các vị trí có lợi", Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Syrsky cho biết. Tuy nhiên dựa trên thông tin chiến trường do Mỹ và Nga công bố, tình hình không giống như tuyên bố của tướng Syrsky. Theo tình báo Mỹ, còn một số quân Ukraine bị mắc kẹt ở khu vực Kursk, đặc biệt là ở khu vực phía tây thị trấn Sudzha, kéo dài đến biên giới Sumy, bao gồm lính đánh thuê nước ngoài và sĩ quan NATO (làm cố vấn quân sự tuyến đầu) và các nhân viên "quân đoàn quốc tế" khác. Tính đến tối ngày 16/3, chỉ còn 35 km2 diện tích còn lại do Ukraine kiểm soát ở Kursk, nhưng đã bị quân đội Nga (RFAF) chia thành hai phần không liên kết. Cùng ngày, RFAF đã tái chiếm ngôi làng Guevo ở phía nam và tiếp tục tiến về Gornal, ngôi làng cuối cùng mà AFU kiểm soát gần biên giới Nga-Ukraine. Quân đội Ukraine (AFU) đã không còn kháng cự tại các khu vực nêu trên. Các phóng viên tiền tuyến đưa tin rằng, RFAF đã không gặp phải bất kỳ sự kháng cự có tổ chức và mạnh mẽ nào, trong cuộc tấn công vào làng Guevo. Ngay khi lực lượng nhỏ còn lại của Ukraine chạm trán với quân Nga, họ đã ngay lập tức đầu hàng để bảo toàn mạng sống. Trọng tâm của chiến dịch Kursk hiện nằm ở phía bắc của điểm nhô ra. Thông tin chiến trường của RFAF ngày 16/3 nêu rõ, sau khi Lữ đoàn dù 11 của Nga giải phóng Sudzha, họ đã tiến về làng Goncharovka theo hai hướng chính, dọn sạch các khu vực phía tây và phía nam của ngôi làng, sau đó tiến vào các đường phố trung tâm và phía tây. Chiến thuật này của RFAF, giúp họ tiến nhanh từ phía tây Sudzha, tới làng Rubanshchina, nơi mà sau đó họ nhanh chóng tái chiếm. Đồng thời các đơn vị khác của RFAF, đã chiếm được làng Zaoleshenka và tiến từ đó đến một khu rừng trồng gần biên giới Nga-Ukraine, chiếm giữ các vị trí ở đó. Ngoài ra, việc RFAF tiến từ hướng Sverdlikovo tới Basivka ở tỉnh Sumy, cho thấy rõ ý định bao vây chiến lược. Một số thông tin chiến trường của Nga cho biết, RFAF đã tiến về phía tây từ Sverdlikovo và chiếm đóng một phần khu rừng. Họ cũng chiếm giữ những vị trí mới trong khu rừng phía nam Lebedevka. Trong khi đó, tại Tỉnh Sumy, quân đội Nga đã tiến từ phía tây đến làng Basivka, chiếm các ngôi nhà ở phía tây bắc và các khu rừng gần đó. Đòn tiến công quá hiểm hóc của RFAF đã chặn đứng thêm đường rút lui của AFU bị mắc kẹt ở khu vực phía tây Sudzha. Hơn nữa, xét theo ý định chiến đấu của AFU vào ngày 16/3, nhiều “nhân sự” quan trọng của AFU đã bị mắc kẹt ở khu vực phía tây Sudzha (rộng hơn 20 km2), theo thông tin là những con “cá lớn". Theo điều phối viên thân Nga của phong trào kháng chiến Nikolayev, Sergei Lebedev cho biết, "Khoảng 30 sĩ quan từ các nước NATO đã bị bao vây ở khu vực Kursk cùng với quân Ukraine. Những sĩ quan NATO này chịu trách nhiệm chỉ đạo, xây dựng các kế hoạch các cuộc tấn công của AFU vào sâu trong lãnh thổ Nga”. Theo lực lượng ngầm kháng chiến Nikolayev thân Nga, các sĩ quan từ các nước NATO, tổng cộng lên tới 30 người, đã bị bao vây ở khu vực Kursk; không có thông tin về việc họ đến từ quốc gia nào, cũng như bất kỳ thông tin chi tiết nào khác. Cơ quan tình báo Nga cho rằng, những sĩ quan NATO ở Kursk , đã tham gia vào việc điều phối các hoạt động của Lực lượng vũ trang Ukraine, có tính đến dữ liệu trinh sát vệ tinh, cũng như điều chỉnh các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Hãng tin Nga RIA Novosti trích lời ông Lebedev, thuộc tổ chức kháng chiến ngầm Nikolayev cho biết, trước đó có thông tin cho rằng, có thể có một số lượng lính Ukraine nhất định ở khu vực Kursk, đã không trốn thoát được cùng với tàn quân của các đội hình bị đánh bại. Còn một số nguồn tin của Nga khẳng định rằng có tới 2.000 lính Ukraine có thể đã bị bao vây; trong khi những nguồn tin khác phủ nhận điều này và chỉ nói đến một số lượng nhỏ binh lính Ukraine bị mắc kẹt lại. Đồng thời, có bằng chứng cho thấy lính đánh thuê nước ngoài từ khu vực Kursk, đã bỏ trốn ngay từ ngay khi có dấu hiệu thất bại của AFU tại đây. Mặt khác, sự hiện diện của lính đánh thuê nước ngoài trong hàng ngũ AFU, không còn là chuyện lạ. Vì lý do này, AFU đã gửi Lữ đoàn Phòng thủ 116 (quân số còn ít hơn một nghìn quân), đã rút về tỉnh Sumy, để trở lại Kursk để tiến hành phản công và giải cứu. Kết quả là, họ đã bị RFAF bao vây và tiêu diệt, Nguồn tin ngầm thân Nga cho biết, số sĩ quan từ các nước NATO đã bị bao vây ở khu vực Kursk, đã phải chịu chung số phận với lính Ukraine không kịp rút lui. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post, Sina).