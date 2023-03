"Xem mắt" Geely Milky Way L7 sở hữu 3 màn hình siêu to khổng lồ

Cách đây ít ngày, thông tin về việc tập đoàn Geely chuẩn bị cho ra mắt 1 thương hiệu mới có tên gọi "Ngân hà" có thể là Milky Way hoặc Galaxy đã nhận được sự quan tâm không nhỏ của truyền thông Trung Quốc, đến nay, đã có những hình ảnh xem trước về chiếc xe đầu tiên của thương hiệu này mang tên gọi Geely Milky Way L7 hay Galaxy L7 2023 mới. Những hình ảnh về chiếc xe Geely Milky Way L7 2023 mới hay nhiều khả năng sẽ mang tên Geely Galaxy L7 đã được chia sẻ lên mạng xã hội cho thấy xe có ngoại thất rất ấn tượng nhưng tâm điểm chính là việc khoang lái có đến 3 màn hình khổng lồ. Đầu tiên là ngoại hình, xe có đèn pha LED siêu mỏng cùng dải đèn LED chiếu sáng ban ngày dựng dọc, 2 bên hốc gió của xe, tiếp đến là cản va trước được sơn đen, tạo điểm nhấn với ngoại thất màu trắng và vì là xe điện, nên lưới tản nhiệt đã bị loại bỏ. Vòng ra bên sườn, Geely Milky Way L7 hoặc Geely Galaxy L7 có bộ mâm sơn 2 màu, đáng quan tâm xe không sử dụng tay nắm cửa ẩn vào trong mà để lộ thiên, 1 điểm trừ cho sự thanh lịch và đẳng cấp thiết kế xe điện hiện nay. Đằng sau xe có đèn hậu LED trải dài hết 2 bên hông. Hình ảnh hiếm hoi về nội thất của Geely Milky Way L7 cho thấy đây có vẻ là một nơi thực sự tuyệt vời, xecó vô lăng thể thao 4 chấu, đằng sau vô lăng có lẫy chuyển số, nhưng ấn tượng chính của L7 là màn hình của nó. Xe có đến tận 3 màn hình cho khoang lái bao gồm bảng đồng hồ có kích thước vừa đủ để tài xế có thể nắm bắt các thông số Tiếp đến là màn hình giải trí còn to hơn 1 chiếc máy tính bảng, và đáng quan tâm, ghế hành khách cũng có 1 màn hình siêu to, được biết ở Trung Quốc, nhiều hãng xe gọi ghế trước bên phải là “ngai vàng của nữ hoàng” ám chỉ nơi này thuộc về bạn gái hoặc nóc nhà của chủ xe nên chăm chút cẩn thận ở đây sẽ giúp các hãng ghi điểm tuyệt đối. Có vẻ như màn hình giải trí của xe sẽ được trang bị hệ điều hành Geely Galaxy Air, ngoài ra, dưới màn hình chính, chúng ta có thể thấy đường hầm trung tâm với hai giá để cốc và rất nhiều không gian, cuối cùng là màn hình hiển thị trên kính lái HUD. Thông tin thêm về thương hiệu mới và chiếc xe thú vị Geely Milky Way L7 hay Galaxy L7 chạy điện này sẽ được chúng tôi đưa tin chi tiết khi xe được ra mắt chính thức. Video: Xem trước Geely Milky Way L7 2023 mới.

Cách đây ít ngày, thông tin về việc tập đoàn Geely chuẩn bị cho ra mắt 1 thương hiệu mới có tên gọi "Ngân hà" có thể là Milky Way hoặc Galaxy đã nhận được sự quan tâm không nhỏ của truyền thông Trung Quốc, đến nay, đã có những hình ảnh xem trước về chiếc xe đầu tiên của thương hiệu này mang tên gọi Geely Milky Way L7 hay Galaxy L7 2023 mới. Những hình ảnh về chiếc xe Geely Milky Way L7 2023 mới hay nhiều khả năng sẽ mang tên Geely Galaxy L7 đã được chia sẻ lên mạng xã hội cho thấy xe có ngoại thất rất ấn tượng nhưng tâm điểm chính là việc khoang lái có đến 3 màn hình khổng lồ. Đầu tiên là ngoại hình, xe có đèn pha LED siêu mỏng cùng dải đèn LED chiếu sáng ban ngày dựng dọc, 2 bên hốc gió của xe, tiếp đến là cản va trước được sơn đen, tạo điểm nhấn với ngoại thất màu trắng và vì là xe điện, nên lưới tản nhiệt đã bị loại bỏ. Vòng ra bên sườn, Geely Milky Way L7 hoặc Geely Galaxy L7 có bộ mâm sơn 2 màu, đáng quan tâm xe không sử dụng tay nắm cửa ẩn vào trong mà để lộ thiên, 1 điểm trừ cho sự thanh lịch và đẳng cấp thiết kế xe điện hiện nay. Đằng sau xe có đèn hậu LED trải dài hết 2 bên hông. Hình ảnh hiếm hoi về nội thất của Geely Milky Way L7 cho thấy đây có vẻ là một nơi thực sự tuyệt vời, xecó vô lăng thể thao 4 chấu, đằng sau vô lăng có lẫy chuyển số, nhưng ấn tượng chính của L7 là màn hình của nó. Xe có đến tận 3 màn hình cho khoang lái bao gồm bảng đồng hồ có kích thước vừa đủ để tài xế có thể nắm bắt các thông số Tiếp đến là màn hình giải trí còn to hơn 1 chiếc máy tính bảng, và đáng quan tâm, ghế hành khách cũng có 1 màn hình siêu to, được biết ở Trung Quốc, nhiều hãng xe gọi ghế trước bên phải là “ngai vàng của nữ hoàng” ám chỉ nơi này thuộc về bạn gái hoặc nóc nhà của chủ xe nên chăm chút cẩn thận ở đây sẽ giúp các hãng ghi điểm tuyệt đối. Có vẻ như màn hình giải trí của xe sẽ được trang bị hệ điều hành Geely Galaxy Air, ngoài ra, dưới màn hình chính, chúng ta có thể thấy đường hầm trung tâm với hai giá để cốc và rất nhiều không gian, cuối cùng là màn hình hiển thị trên kính lái HUD. Thông tin thêm về thương hiệu mới và chiếc xe thú vị Geely Milky Way L7 hay Galaxy L7 chạy điện này sẽ được chúng tôi đưa tin chi tiết khi xe được ra mắt chính thức. Video: Xem trước Geely Milky Way L7 2023 mới.