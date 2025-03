NYT: Đã rõ lý do quân Ukraine “bỏ của chạy lấy người” ở Kursk

Quân đội Ukraine (AFU) đã rút gần như toàn bộ khỏi khu vực Kursk của Nga, chấm dứt cuộc tấn công khiến Điện Kremlin “chấn động” vào mùa hè năm ngoái, vì tốc độ và sự táo bạo của nó. Những người lính Ukraine ở tiền tuyến mô tả quân Nga đã đột phá qua phòng tuyến của họ và buộc họ phải rút lui về một mảnh đất nhỏ trên biên giới. Trong khi cuộc rút lui được tổ chức ở một số nơi và hỗn loạn ở những nơi khác. Cách đây chưa đầy một tuần, khi một trung đội tấn công của AFU đang rút lui khỏi một vị trí gần Sudzha, tất cả các phương tiện của họ đều bị phá hủy, UAV của Nga săn đuổi họ ngày đêm và họ gần như hết đạn. Chỉ huy trung đội cho biết, quân đội Nga (RFAF) đang áp sát từ mọi phía, "buộc chúng tôi phải rút lui". Để tuân thủ theo quy định của AFU, anh ta yêu cầu chỉ nêu tên bằng mật danh “Boroda”. Boroda cho biết, trung đội của anh ta đã mất hai ngày đi bộ hơn 19 km, trên mặt đất phủ tuyết, từ vị trí gần làng Kazachya Loknya (phía bắc Sudzha) đến biên giới Ukraine. Đến lúc đó, "chốt chúng tôi đóng quân, đã bị quân Nga tái chiếm nhanh chóng", Boroda nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Vào thời điểm cao trào của cuộc tấn công, AFU đã kiểm soát khoảng 1.295 km vuông lãnh thổ Nga. Theo Pasi Parolinen, một nhà phân tích quân sự tại nhóm “Black Bird” của Phần Lan, tính đến ngày 16/3, họ chỉ còn kiểm soát 78 km vuông lãnh thổ Nga, nằm dọc theo biên giới Nga-Ukraine. Không thể xác nhận độc lập xem Ukraine vẫn kiểm soát bao nhiêu phần lãnh thổ của Nga tại Kursk và lính Ukraine cho biết, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn. Nhưng lính Ukraine cũng cho biết thêm, cuộc giao tranh gần biên giới hiện không còn nhằm mục đích chiếm lãnh thổ Nga, mà nhằm mục đích ngăn quân Nga tràn vào vùng Sumy của Ukraine và mở ra một mặt trận mới. Andriy, một sĩ quan tình báo Ukraine từng chiến đấu tại Kursk, nói thẳng thắn hơn: " Chiến dịch Kursk về cơ bản đã kết thúc. Bây giờ chúng ta cần ổn định tình hình". Một số người lính Ukraine cho biết, họ đang cố gắng xây dựng các trận địa phòng ngự, dọc theo một dãy núi ở phía biên giới với Nga. Đối với một số nhà phân tích, chiến dịch Kursk là một canh bạc “không cần thiết” và đã làm “kiệt quệ” AFU và gây ra thương vong nặng nề, vào đúng thời điểm họ đang phải vật lộn để bảo vệ đất nước, trên một mặt trận dài. Nhưng chiến dịch Kursk cũng đã mang lại sự khích lệ tinh thần rất cần thiết cho Ukraine, quốc gia muốn chứng tỏ rằng họ có thể đưa cuộc chiến trở lại Nga và hy vọng lãnh thổ mà họ chiếm được, sẽ đóng vai trò là đòn bẩy trong bất kỳ cuộc đàm phán ngừng bắn nào. Sự đảo ngược vận mệnh của Ukraine tại Kursk, không thể chỉ là do một yếu tố đơn lẻ nào. RFAF đã tấn công các tuyến tiếp tế của Ukraine và bắt đầu cắt đứt các đường rút lui. Vào thời điểm quan trọng, sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine, bao gồm cả việc chia sẻ thông tin tình báo, đã bị dừng lại. AFU đã điều một số lữ đoàn giàu kinh nghiệm chiến đấu nhất của họ tham gia chiến dịch Kursk, nhưng nhiều tháng tấn công quyết liệt của quân Nga đã gây ra tổn thất ngày càng lớn cho những đơn vị này, buộc AFU phải tiếp tục tung thêm quân để cố giữ lấy Kursk. Đến giữa tháng 2, RFAF đã tiến đến cách tuyến đường tiếp tế chính của quân Ukraine vào Sudzha 8km, cho phép họ tấn công các con đường tiếp tế cho AFU bằng các đàn UAV; nhiều UAV trong số đó được điều khiển bằng cáp quang siêu mỏng và do đó không bị thiết bị các hệ thống tác chiến điện tử của AFU gây nhiễu. Binh lính Ukraine cho biết, UAV FPV của RFAF săn tìm các mục tiêu cố định và di động loại nhỏ, còn máy bay tiêm kích bom, có nhiệm vụ phá hủy các cây cầu lớn, nhằm gây khó khăn cho việc rút lui của AFU. Có trường hợp Không quân Nga thả bom 3 tấn, khiến tuyến đường tiếp tế chính bị cắt đứt. Artem, một chỉ huy cấp cao của một lữ đoàn AFU, cho biết việc bom Nga phá hủy cây cầu, là một trong những lý do chính khiến quân Ukraine phải đột ngột rút khỏi vị trí của họ trong những tuần gần đây. Ông cho biết, không phải ai cũng trốn thoát được, nhưng hầu hết đều làm được. Sau đó, vào ngày 8/3, RFAF đã đột phá, đi bộ qua một đường ống dẫn khí đốt bỏ hoang và lẻn vào phía sau phòng tuyến của Ukraine ở Sudzha để phát động một cuộc tấn công bất ngờ. Truyền thông Nga ca ngợi đây là một chiến công anh hùng, trong khi các nguồn tin Ukraine gọi đây là hành động nguy hiểm, cho rằng khí mê-tan còn lại trong đường ống đã gây ra nhiều ca tử vong. Nhóm Black Bird đã phân tích hình ảnh vệ tinh và nội dung các bài viết truyền thông xã hội từ chiến trường. Paroinen của Black Bird cho biết, mặc dù số lượng quân Nga tham gia chiến dịch và mức độ thành công của cuộc tấn công, không thể được xác nhận độc lập. Tuy nhiên Andrei cho biết, người Nga đã "qua mặt và tạo ra hoảng loạn cho quân Ukraine ở Sudzha"; còn Paroinen thì cho biết, "hành động của quân Nga đã đủ gây ra hỗn loạn và thiệt hại đằng sau phòng tuyến của Ukraine, để có thể buộc quân Ukraine rút lui". Khi quân đội Ukraine rút lui dọc theo các tuyến phòng thủ được chỉ định, RFAF tiếp tục tiến về Sudzha với tốc độ tấn công ngày càng tăng. Trong khi cuộc rút lui của quân Ukraine đã trở thành mục tiêu dễ dàng cho UAV của Nga và đó là lý do tại sao quân Ukraine phải “bỏ của chạy lấy người”. (nguồn ảnh Military Review, Sohu, TASS, Kyiv Post).

