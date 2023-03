Suzuki Ertiga hybrid dùng pin Lithium-ion bền và rẻ nhất Việt Nam

Pin của xe hybrid là vấn đề được người dùng toàn cầu quan tâm, do tính chất của khối dự trữ năng lượng quan trọng trên xe, lại thường xuyên nạp xả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từ nơi nóng trên 40 độ C đến xứ lạnh âm độ, do đó các nhà sản xuất đều tập trung nguồn lực nghiên cứu về pin, nhất là pin của xe hybrid.

Công nghệ pin lithium-ion trên Hybrid Ertiga có gì ưu việt?

Từ năm 2016, Suzuki Nhật Bản đã ứng dụng một loại công nghệ mới cho khối pin của những mẫu xe hybrid mà hãng sẽ trình làng. Công nghệ có tên gọi SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) ban đầu được ứng dụng trên những mẫu xe toàn cầu của Suzuki như Swift, Vitara, S-cross và Ignis, và năm 2020 được ứng dụng trên mẫu xe 7 chỗ bán chạy ở châu Á - chiếc Suzuki Ertiga hybrid mới.

Nếu hiểu và sử dụng đúng cách, khối Pin lithium-ion trên Hybrid Ertiga có tuổi thọ dài đến đến 10 năm.

Lý giải về sự lựa chọn công nghệ pin lithium-ion (hay còn gọi là Li-ion) cho xe hybrid của mình, các kỹ sư của Suzuki cho rằng Li-ion là công nghệ pin tiên tiến, cao cấp hơn kiểu pin NiMH (Niken Hydrua kim loại) truyền thống trang bị trên Toyota Cross Hybrid. Minh chứng là công nghệ Li-ion được lựa chọn bởi nhiều thương hiệu hạng sang như Mercedes-Benz hay BMW.

Theo nghiên cứu của LG Chemical, sự khác biệt giữa pin NiMH và pin Li-ion thể hiện ở nhiều phương diện. Trước hết về mặt giá thành, pin NiHM có giá thành rẻ hơn so với pin Li-ion. Về trọng lượng, pin NiMH đòi hỏi kích cỡ đóng gói pack pin lớn hơn và nặng hơn so với pin Li-ion.

Công nghệ SHVS mới được trang bị trên Suzuki Hybrid Ertiga giúp xe tiết kiệm nhiên liệu và vận hành hiệu quả.

Về điện áp của cell pin, điện áp trung bình của cell Niken là 1,2V trong khi điện áp trung bình của cell Lion là 3,7V. Về hiệu suất dự trữ năng lượng, pin Li-ion có mật độ thể tích năng lượng cao hơn và độ tự xả thấp hơn pin NiMH, giúp pin Li-ion có thể sạc và xả nhanh hơn, đồng thời không có “hiệu ứng nhớ", tức là tình trạng đầy pin ảo.

Theo nghiên cứu nói trên, pin Li-ion có độ bền khoảng 7 năm, được chứng minh bền bỉ gấp đôi so với pin NiMH vì trong mỗi viên pin Li-ion có mạch điều khiển sạc và bảo vệ pin. Chính vì vậy, pin Li-ion hiện được sử dụng ngày càng nhiều, dần chiếm lĩnh vị trí nguồn năng lượng dự trữ trong các loại xe hybrid và kể cả xe thuần điện.

Thực dụng trong cả vận hành và chi phí

Trên chiếc Hybrid Ertiga, viên pin Li-ion đặt dưới ghế lái có điện áp 12V với dung lượng 6Ah, cấp nguồn cho cụm máy phát tích hợp khởi động (gọi tắt là ISG) hỗ trợ xe khi tăng tốc cũng như leo dốc. Ngoài ra, năng lượng từ pin Li-ion cũng hỗ trợ khởi động lại động cơ khi hệ thống điều khiển tắt máy khi xe nổ máy cầm chừng khi dừng đèn đỏ hay kẹt xe. Lúc xe xuống dốc, năng lượng thu hồi sẽ tái nạp vào viên pin nằm dưới ghế lái. Đặc biệt hơn, giá bán của pin này tại Việt Nam chỉ khoảng 30 triệu đồng. Theo ước tính, đây là mức giá tốt chỉ bằng khoảng 1/3 giá pin của các mẫu xe khác trên thị trường, ngoài ra thời gian bảo hành pin cũng dài hơn đáng kể, được Suzuki cam kết bằng chính sách bảo hành 5 năm (hoặc 100.000km tùy điều kiện đến trước).

Hybrid Ertiga không chỉ tạo nên những thay đổi tích cực về chi phí, trải nghiệm, mà còn tác động tích cực đến môi trường.

So với pin của những dòng xe hybrid khác trên thị trường như Toyota Cross Hybrid (99 triệu đồng), Nissan Kicks (130 triệu đồng), thậm chí có những loại pin có giá lên đến gần 1 tỷ đồng (pin của Mercedes-Benz S400 Hybrid có giá là 935 triệu đồng) thì pin Li-ion 30 triệu đồng của Hybrid Ertiga đang giữ vị thế số 1 về giá.

Trải nghiệm thực tế của những khách hàng mua Hybrid Ertiga từ thời điểm ra mắt (tháng 10/2022) đến nay, qua gần nửa năm sử dụng hầu như các chủ xe đều cảm nhận pin trên Hybrid Ertiga giúp tiết kiệm nhiên liệu, lái xe mượt hơn, giảm ồn khi khởi động hay tăng tốc, đồng thời giúp xe tăng tốc tốt hơn so với các xe cùng phân khúc sử dụng động cơ 1.5L khi cần vượt chướng ngại vật hoặc vượt xe khác. Ngoài ra, pin có thiết kế thông minh ở chỗ đó là không ảnh hưởng đến vận hành của xe, tức xe vẫn hoạt động bình thường kể cả khi pin Li-ion hết điện hoặc đang bị vấn đề. Do đó, người dùng Hybrid Ertiga không cần phải lo lắng trong trường hợp pin gặp vấn đề không thể hoạt động bình thường. Và Pin li-ion này cũng không yêu cầu bất kỳ chế độ bảo dưỡng đặt biệt nào khác so với xe xăng bình thường.

Mức tiêu hao chỉ hơn 5L/100km, máy xăng tự ngắt khi phanh dừng đèn đỏ giúp mẫu xe 7 chỗ Hybrid Ertiga tiết kiệm nhiên liệu nhất phân khúc.

Bởi thế nhiều khu du lịch lớn như đảo Phú Quốc, Hạ Long hay Đà Nẵng, nhiều tài xế lái xe dịch vụ đang tìm cách đổi xe hiện hữu sang mẫu MPV phổ thông Hybrid Ertiga, do chạy càng nhiều càng tiết kiệm nhờ viên pin "nhỏ mà có võ" nằm ngay dưới ghế lái.

