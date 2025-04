Aston Martin thử nghiệm siêu xe Valhalla mạnh 1.064 mã lực

Aston Martin Valhalla 2025 mới đã gần như hoàn thiện vào tháng 12/2024, sau 2 năm trì hoãn và sự trở lại này có nhiều thay đổi đáng kế. Siêu xe Aston Martin Valhalla xuất hiện trên đường tại Vương Quốc Anh có tông màu xanh lá, thân là là màu Podium Green với các sọc Lime Green, đang hiệu chỉnh hệ thống giảm xóc trên các con đường. Trong khi đó, chiếc Valhalla còn lại được phối màu Verdant Jade với lớp sơn Valkyrie Gold đang thực hiện các bài thử nghiệm cuối trên đường đua thử nghiệm IDIADA gần Barcelona, Tây Ban Nha với các bài đua tốc độ cao, đường ướt và đường khô, hệ thống lái đang trong quá trình hiệu chỉnh và tối ưu khí động học chủ động cùng hiệu suất hệ thống phanh nhiệt. Siêu xe Valhalla được thử nghiệm kỹ lưỡng bởi các kỹ sư của Aston Martin và tay đua Darren Turner đội của Aston Martin, Turner – người từng 3 lần vô địch hạng Le Mans. Simon Newton - Giám đốc Hiệu suất và tính năng của xe (Director of Vehicle Performance and Attributes) chia sẻ, “đối với đội ngũ kỹ thuật và động lực học, băng thông động lực chưa từng có giúp Valhalla nổi bật so với các đối thủ đã mang lại nhiều cơ hội mới trong quá trình phát triển. Với tổng công suất 1 064 mã lực (1.079 PS) và mô-men xoắn 1.100 Nm từ hệ thống truyền động hybrid, mang đến hiệu suất vượt trội. Việc khai thác và tinh chỉnh sức mạnh mang lại trải nghiệm siêu xe xuất sắc trên đường phố lẫn đường đua đòi hỏi các nghiên cứu không ngừng nghỉ về tích hợp khí động học chủ động và các hệ thống điều khiển tích hợp”. Valhalla cũng là siêu xe thừa hưởng những cái "đầu tiên" của Aston Martin như, siêu xe có động cơ đặt giữa sản xuất hàng loạt, xe hybrid cắm sạc (PHEV) đầu tiên của thương hiệu, siêu xe thương mại có khả năng chạy thuần điện. Đặc biệt Valhalla cũng là mẫu xe đầu tiên sử dụng động cơ V8 tăng áp kép 4.0 lít với trục khuỷu phẳng được thiết kế riêng, đây là khối động cơ V8 hiệu suất cao nhất từng xuất hiện trên xe Aston Martin và lần đầu tiên được trang bị hộp số ly hợp kép 8 cấp hoàn toàn mới (DCT) tích hợp động cơ điện, vi sai điện tử phía sau (E-diff). Không dừng lại tại đó, Valhalla cũng lần đầu áp dụng hệ thống hai động cơ lắp tại trục trước hoàn toàn mới, phân bổ mô-men xoắn và góp phần vào hệ thống dẫn động bốn bánh. Khả năng tăng tốc của Valhalla từ 0-100 km/h trong 2,5 giây với tốc độ tối đa 350 km/h. Kết hợp các phương pháp và công nghệ định hướng hiệu suất từ Aston Martin Performance Technologies và Formula 1 với thiết kế ngoạn mục, siêu xe Valhalla mang đến trải nghiệm lái phấn khích và cảm giác lái chính xác. Có tổng cộng 999 xe Aston Martin Valhalla được sản xuất, dự kiến Valhalla bắt đầu sản xuất vào Quý 2/2025. Video: Xem trước siêu phẩm Aston Martin Valhalla 2025.

