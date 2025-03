Bộ xương của người cha tố tội ác con trai, con rể tương lai

Theo hồ sơ vụ án, giữa năm 2012, Phòng CSHS, Công an tỉnh Tuyên Quang, nhận tin báo của người dân xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, về việc nghi ngờ cái chết của ông Tạ Xuân H., trú thôn Đồng Khẩn, xã Kiến Thiết, không phải do say rượu, ngã chết như gia đình đã loan báo mà nghi do bị giết. Theo lời trình báo của người này, ông H. bất ngờ tử vong và đám ma diễn ra vội vàng, có nhiều điểm bất thường. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau khi nhận tin báo, các trinh sát thuộc Đội 4 được lãnh đạo Phòng CSHS chỉ đạo vào cuộc xác minh. Theo đó, việc ông H. say rượu, ngã chết do gia đình loan báo, chỉ những người thân thiết mới được biết, ngoài ra, không có nhân chứng nào khác chứng kiến sự việc. Đồng thời, khi kể lại sự việc ông H. tử vong, một số người thân của nạn nhân nói rất mơ hồ, thậm chí có nhiều điểm mâu thuẫn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Kết luận giám định khi khai quật bộ xương của ông H., Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang xác định, hệ xương có tổn thương, nạn nhân có chấn thương gò má phải, gãy cung tiếp xương gò má trái; chấn thương gãy xương hàm dưới, chấn thương lồng ngực gãy cung tiếp xương trước xương sườn 2, 3 bên phải và bên trái; chấn thương vỡ xương bả vai hai bên. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Phòng Kỹ thuật hình sự nhận định chấn thương trên có thể gây chết nhưng không gây chết ngay tức thì. Sau khi bị đánh, nạn nhân có thể bị nghi phạm dùng dây vải siết cổ. Trước những dữ liệu này, các trinh sát Phòng CSHS, Công an tỉnh Tuyên Quang, đã có căn cứ để triệu tập những thành viên trong gia đình ông H. gồm vợ ông này, vợ chồng con trai, vợ chồng con gái và một số người hàng xóm cạnh nhà. Trước những bằng chứng thuyết phục, sau nhiều giờ đấu tranh, các đối tượng liên quan đã phải cúi đầu, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo đó, tối 13/6/2008, Tạ Đức H. (SN 1987, con trai ông H.) ở nhà cùng gia đình gồm: ông Tạ Xuân H., bà Đào Thị L. (SN 1964, vợ ông H.), Vũ Thị H. (SN 1988, vợ H.), Tạ Kim O. (SN 1990, con gái ông H.) và Nông Thanh K. (SN 1985, trú xã Liên Sơn, huyện Yên Sơn, thời điểm đó là bạn trai, sau này là chồng O.). Sau khi cả nhà đi ngủ, đến khoảng 22h cùng ngày, bà L. đau đầu dậy và gọi O. dậy bóp đầu cho mình. Thấy có tiếng động, ông H. tỉnh dậy nói: "Mấy giờ rồi? Chúng mày có phải bác sĩ đâu". Sau đó, ông H. dùng tay túm tóc và tát vào mặt bà L. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thấy vậy, O. chạy vào giường gọi H. dậy can ngăn nhưng không được, ông H. tiếp tục đánh vợ. Lúc này, tiếng ồn ào đã khiến H.và K. cùng dậy. Không can ngăn được, H. đã chạy ra phía bên trái nhà lấy một thanh sắt dài gần 1m, vụt hai nhát vào ngực khiến ông H. ngã ra nền. Sau đó, H. cùng vợ và 2 em đưa bà L. sang nhà hàng xóm. Xong xuôi, H. trở về nhà thì thấy ông H. đang nằm trên giường chửi bới, đe dọa sẽ giết chết cả nhà, H. gọi em rể tương lai là K. ra nói chuyện. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau khi nhận được sự đồng ý của K., H lấy chiếc chày bằng gỗ và một đoạn gậy gỗ có độ dài khoảng 60 – 70 cm đưa cho K. Sau đó, K. cầm gậy gỗ đứng trước cửa nhà, còn H. vào nhà cầm chày gỗ vụt liên tiếp 4 – 5 nhát vào người ông Tạ Xuân H. đang nằm ngửa trên giường. Ông H. lao ra khỏi giường, thì bị K. chặn lại, cầm gậy gỗ xông tới vụt liên tiếp vào lưng. Lúc này, H. chạy ra đuổi kịp, vụt thêm 2 nhát vào gáy khiến ông H. ngã xuống nền nhà. H. chạy ra ngoài lấy sợi dây đai của áo rét làm bằng vải, dài gần 1m quấn vào cổ ông H. rồi cùng K. kéo mạnh. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Gây án xong, H sang nhà hàng xóm thông báo cho mọi người là ông H. đã chết. Dù biết rõ mọi chuyện, nhưng bà Đào Thị L. vẫn dặn các con loan báo cái chết của ông H. do say rượu nên ngã chết. Trong lúc khâm liệm, mọi người nhìn rõ tình trạng thương tích trên người ông H. và biết rõ H., K. đã giết bố, nhưng đều im lặng và đám tang diễn ra một cách chóng vánh. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tuy nhiên, các trinh sát Phòng CSHS, Công an tỉnh Tuyên Quang, đã lật lại vụ án, phơi bày tội ác. Ngày 25/6/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Tạ Đức H. và Nông Thanh K. về tội "Giết người" Ngày 22/10 và 26/11/2012, những người liên quan cũng bị khởi tố về tội "Không tố giác tội phạm", áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. >>> Xem thêm video: Nữ giám đốc Ấn Độ bị bắt vì nghi sát hại con trai bốn tuổi.

Theo hồ sơ vụ án, giữa năm 2012, Phòng CSHS, Công an tỉnh Tuyên Quang, nhận tin báo của người dân xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, về việc nghi ngờ cái chết của ông Tạ Xuân H., trú thôn Đồng Khẩn, xã Kiến Thiết, không phải do say rượu, ngã chết như gia đình đã loan báo mà nghi do bị giết. Theo lời trình báo của người này, ông H. bất ngờ tử vong và đám ma diễn ra vội vàng, có nhiều điểm bất thường. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau khi nhận tin báo, các trinh sát thuộc Đội 4 được lãnh đạo Phòng CSHS chỉ đạo vào cuộc xác minh. Theo đó, việc ông H. say rượu, ngã chết do gia đình loan báo, chỉ những người thân thiết mới được biết, ngoài ra, không có nhân chứng nào khác chứng kiến sự việc. Đồng thời, khi kể lại sự việc ông H. tử vong, một số người thân của nạn nhân nói rất mơ hồ, thậm chí có nhiều điểm mâu thuẫn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Kết luận giám định khi khai quật bộ xương của ông H., Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang xác định, hệ xương có tổn thương, nạn nhân có chấn thương gò má phải, gãy cung tiếp xương gò má trái; chấn thương gãy xương hàm dưới, chấn thương lồng ngực gãy cung tiếp xương trước xương sườn 2, 3 bên phải và bên trái; chấn thương vỡ xương bả vai hai bên. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Phòng Kỹ thuật hình sự nhận định chấn thương trên có thể gây chết nhưng không gây chết ngay tức thì. Sau khi bị đánh, nạn nhân có thể bị nghi phạm dùng dây vải siết cổ. Trước những dữ liệu này, các trinh sát Phòng CSHS, Công an tỉnh Tuyên Quang, đã có căn cứ để triệu tập những thành viên trong gia đình ông H. gồm vợ ông này, vợ chồng con trai, vợ chồng con gái và một số người hàng xóm cạnh nhà. Trước những bằng chứng thuyết phục, sau nhiều giờ đấu tranh, các đối tượng liên quan đã phải cúi đầu, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo đó, tối 13/6/2008, Tạ Đức H. (SN 1987, con trai ông H.) ở nhà cùng gia đình gồm: ông Tạ Xuân H., bà Đào Thị L. (SN 1964, vợ ông H.), Vũ Thị H. (SN 1988, vợ H.), Tạ Kim O. (SN 1990, con gái ông H.) và Nông Thanh K. (SN 1985, trú xã Liên Sơn, huyện Yên Sơn, thời điểm đó là bạn trai, sau này là chồng O.). Sau khi cả nhà đi ngủ, đến khoảng 22h cùng ngày, bà L. đau đầu dậy và gọi O. dậy bóp đầu cho mình. Thấy có tiếng động, ông H. tỉnh dậy nói: "Mấy giờ rồi? Chúng mày có phải bác sĩ đâu". Sau đó, ông H. dùng tay túm tóc và tát vào mặt bà L. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thấy vậy, O. chạy vào giường gọi H. dậy can ngăn nhưng không được, ông H. tiếp tục đánh vợ. Lúc này, tiếng ồn ào đã khiến H.và K. cùng dậy. Không can ngăn được, H. đã chạy ra phía bên trái nhà lấy một thanh sắt dài gần 1m, vụt hai nhát vào ngực khiến ông H. ngã ra nền. Sau đó, H. cùng vợ và 2 em đưa bà L. sang nhà hàng xóm. Xong xuôi, H. trở về nhà thì thấy ông H. đang nằm trên giường chửi bới, đe dọa sẽ giết chết cả nhà, H. gọi em rể tương lai là K. ra nói chuyện. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau khi nhận được sự đồng ý của K., H lấy chiếc chày bằng gỗ và một đoạn gậy gỗ có độ dài khoảng 60 – 70 cm đưa cho K. Sau đó, K. cầm gậy gỗ đứng trước cửa nhà, còn H. vào nhà cầm chày gỗ vụt liên tiếp 4 – 5 nhát vào người ông Tạ Xuân H. đang nằm ngửa trên giường. Ông H. lao ra khỏi giường, thì bị K. chặn lại, cầm gậy gỗ xông tới vụt liên tiếp vào lưng. Lúc này, H. chạy ra đuổi kịp, vụt thêm 2 nhát vào gáy khiến ông H. ngã xuống nền nhà. H. chạy ra ngoài lấy sợi dây đai của áo rét làm bằng vải, dài gần 1m quấn vào cổ ông H. rồi cùng K. kéo mạnh. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Gây án xong, H sang nhà hàng xóm thông báo cho mọi người là ông H. đã chết. Dù biết rõ mọi chuyện, nhưng bà Đào Thị L. vẫn dặn các con loan báo cái chết của ông H. do say rượu nên ngã chết. Trong lúc khâm liệm, mọi người nhìn rõ tình trạng thương tích trên người ông H. và biết rõ H., K. đã giết bố, nhưng đều im lặng và đám tang diễn ra một cách chóng vánh. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tuy nhiên, các trinh sát Phòng CSHS, Công an tỉnh Tuyên Quang, đã lật lại vụ án, phơi bày tội ác. Ngày 25/6/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Tạ Đức H. và Nông Thanh K. về tội "Giết người" Ngày 22/10 và 26/11/2012, những người liên quan cũng bị khởi tố về tội "Không tố giác tội phạm", áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. >>> Xem thêm video: Nữ giám đốc Ấn Độ bị bắt vì nghi sát hại con trai bốn tuổi.