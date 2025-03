Leo núi gặp ngay “rắn thần”, chuyên gia vội vàng quỳ sụp

Chuyên gia về rắn Lại Chí Minh, người Trung Quốc, gần đây trong lúc leo núi tại vùng núi ở Bình Đông, Đài Loan, bất ngờ gặp được " rắn thần", hay còn gọi là rắn bách bộ. Ngay khi gặp được con rắn này, Lại Chí Minh vô cùng hào hứng, vội vàng quỳ xuống, sau đó nằm bò ra đường để chụp ảnh nó. Sau khi ghi lại được những tư liệu quý, Lại Chí Minh vừa cười vừa cho biết, anh thật sự rất may mắn mới gặp được rắn bách bộ hoang dã giữa ban ngày. "Tôi đã quá may mắn rồi, lần cuối cùng tôi gặp được rắn bách bộ là cách đây rất nhiều năm. Hiện tại gặp được, tôi thực sự không dám đến gần, chỉ dám giữ một khoảng cách nhất định để chụp ảnh", Lại Chí Minh nói. Sau khi để chuyên gia Lại Chí Minh chụp ảnh xong, con rắn lặng lẽ bò đi vào rừng thẳm. Theo tìm hiểu, rắn bách bộ là loài rắn rất nổi tiếng ở Đài Loan, là một sinh vật cực kỳ nguy hiểm với nọc độc gây chết người và được mệnh danh là rắn trăm bước (bách bộ xà): Rắn lục mũi hếch (tên khoa học là Deinagkistrodon acutus). Đối với hầu hết người dân ở Đài Loan, rắn bách bộ là loài rắn quý hiếm và rất khó nhìn thấy. Họa tiết hình tam giác đặc biệt của nó có tác động sâu sắc đến các bộ lạc thổ dân ở Đài Loan. Đặc biệt đối với bộ tộc Bài Loan và Lỗ Khải, rắn bách bộ là được xem là thần, là vật tổ của bộ tộc mà họ vô cùng kính trọng. Nọc độc làm tan huyết của rắn bách bộ tuy không mạnh nhưng lượng nọc độc khổng lồ vẫn khiến nó trở thành một trong những loài rắn độc nguy hiểm nhất Đài Loan. Cái tên rắn bách bộ (rắn trăm bước) là để chỉ sự nguy hiểm của nọc rắn, có nghĩa nếu một người bị loài rắn này cắn, trong vòng 100 bước ắt sẽ nguy hiểm tính mạng. May mắn thay, đã có huyết thanh chống nọc độc của loại rắn này. >>> Mời quý độc giả xem thêm video: Kinh ngạc rắn hai đầu cực hiếm chào đời tại cửa hàng thú cưng.

Chuyên gia về rắn Lại Chí Minh, người Trung Quốc, gần đây trong lúc leo núi tại vùng núi ở Bình Đông, Đài Loan, bất ngờ gặp được " rắn thần", hay còn gọi là rắn bách bộ. Ngay khi gặp được con rắn này, Lại Chí Minh vô cùng hào hứng, vội vàng quỳ xuống, sau đó nằm bò ra đường để chụp ảnh nó. Sau khi ghi lại được những tư liệu quý, Lại Chí Minh vừa cười vừa cho biết, anh thật sự rất may mắn mới gặp được rắn bách bộ hoang dã giữa ban ngày. "Tôi đã quá may mắn rồi, lần cuối cùng tôi gặp được rắn bách bộ là cách đây rất nhiều năm. Hiện tại gặp được, tôi thực sự không dám đến gần, chỉ dám giữ một khoảng cách nhất định để chụp ảnh", Lại Chí Minh nói. Sau khi để chuyên gia Lại Chí Minh chụp ảnh xong, con rắn lặng lẽ bò đi vào rừng thẳm. Theo tìm hiểu, rắn bách bộ là loài rắn rất nổi tiếng ở Đài Loan , là một sinh vật cực kỳ nguy hiểm với nọc độc gây chết người và được mệnh danh là rắn trăm bước (bách bộ xà): Rắn lục mũi hếch (tên khoa học là Deinagkistrodon acutus). Đối với hầu hết người dân ở Đài Loan, rắn bách bộ là loài rắn quý hiếm và rất khó nhìn thấy. Họa tiết hình tam giác đặc biệt của nó có tác động sâu sắc đến các bộ lạc thổ dân ở Đài Loan. Đặc biệt đối với bộ tộc Bài Loan và Lỗ Khải, rắn bách bộ là được xem là thần, là vật tổ của bộ tộc mà họ vô cùng kính trọng. Nọc độc làm tan huyết của rắn bách bộ tuy không mạnh nhưng lượng nọc độc khổng lồ vẫn khiến nó trở thành một trong những loài rắn độc nguy hiểm nhất Đài Loan. Cái tên rắn bách bộ (rắn trăm bước) là để chỉ sự nguy hiểm của nọc rắn, có nghĩa nếu một người bị loài rắn này cắn, trong vòng 100 bước ắt sẽ nguy hiểm tính mạng. May mắn thay, đã có huyết thanh chống nọc độc của loại rắn này. >>> Mời quý độc giả xem thêm video: Kinh ngạc rắn hai đầu cực hiếm chào đời tại cửa hàng thú cưng.