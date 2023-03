“Soi” MPV thuần điện BYD e6 2023 từ 784 triệu đồng tại Đông Nam Á

Sau khi thành công trong phân khúc ôtô du lịch, Rever Automotive - nhà phân phối xe BYD chính hãng tại Thái Lan tiếp tục đẩy mạnh mảng xe điện thương mại bằng việc giảm giá cho mẫu MPV BYD e6 2023 mới. Đây cũng là một phần trong cam kết hỗ trợ chính phủ Thái Lan ở mảng ô tô điện của Rever Automotive. Theo đó, giá xe BYD e6 2023 sẽ có mức khởi điểm từ 1.135.900 Baht (khoảng 784 triệu đồng) tại thị trường Thái Lan. Giá bán này đã được áp dụng trợ giá của chính phủ Thái Lan dành cho ô tô điện và chương trình ưu đãi từ chính nhà phân phối Rever Automotive. Trước đây, BYD e6 được bán tại Thái Lan với giá bán 1,39 triệu Baht (khoảng 959 triệu đồng). So với phiên bản cũ, xe rẻ hơn đến 254.000 Baht (175 triệu đồng), từ đó dễ tiếp cận khách hàng Thái Lan hơn. BYD e6 2023 là mẫu MPV thuần điện nên nó gần như không có đối thủ trực tiếp tại thị trường Thái Lan. Nếu so về kích thước, BYD e6 2023 có thể cạnh tranh với Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz. Cụ thể, BYD e6 2023 có chiều dài 4.695 mm, chiều rộng 1.810 mm, chiều cao 1.670 mm, chiều dài cơ sở 2.800 mm và chiều cao gầm 145 mm. So với Mitsubishi Xpander đang bán tại Thái Lan, mẫu MPV thuần điện này có chiều dài cơ sở lớn hơn 25 mm. Nếu so với Toyota Veloz, BYD e6 2023 có chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 50 mm. Là ôtô điện nên BYD e6 2023 có thiết kế ngoại thất mang phong cách tối giản. Mẫu MPV này được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn với những mắt lưới đa điểm, hốc gió trung tâm hình thang rộng trên cản trước và nẹp mạ crôm nằm vắt ngang đầu xe. Ở hai góc cản trước còn có thêm khe gió giả hình tam giác, sơn màu đen. Đáng tiếc là BYD e6 2023 chỉ được trang bị đèn pha Halogen, đi kèm dải đèn LED định vị ban ngày. Chính giữa đầu xe là logo kiểu cũ của thương hiệu BYD. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp đường dập gân nổi bật, kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu. Bên cạnh đó là cửa mở thông thường thay vì cửa trượt, gương chiếu hậu sơn cùng màu thân xe, các cột màu đen và viền cửa sổ mạ crôm. Vành la-zăng của mẫu xe này có đường kính 17 inch với thiết kế 5 chấu kép, đi cùng lốp 215/55 R17. Cổng sạc của xe được đặt ở chắn bùn sau bên phải. Ở đằng sau, BYD e6 2023 được trang bị đèn hậu LED toàn phần, nối với nhau bằng nẹp mạ crôm ở giữa. Thêm vào đó là cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao, anten vây cá mập và cần gạt nước ở kính chắn gió sau. Bên trong mẫu xe MPV BYD e6 2023 là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Thiết kế nội thất của BYD e6 2023 mang phong cách đơn giản và trung tính. Là xe thương mại, chủ yếu nhắm đến những người kinh doanh vận tải hành khách nên mẫu MPV này chỉ được trang bị vừa đủ. Ghế và vô lăng của xe đều được bọc da màu đen. Vô lăng có thể chỉnh 4 hướng và chỉ tích hợp một vài nút bấm. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ analog, tích hợp màn hình đa thông tin TFT 5 inch để hiển thị những thông tin cần thiết. Bên cạnh đó là màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch được đặt nổi trên mặt táp-lô, có thể xoay ngang hoặc dọc và hỗ trợ kết nối Bluetooth. Ngoài ra, xe còn có 4 loa, cổng sạc 12V, núm xoay chuyển số, cửa gió điều hòa và 2 cổng USB cho hàng ghế sau. Khoang hành lý của xe khá rộng với thể tích 580 lít. Trong khi đó, trang bị an toàn của xe gồm có túi khí xung quanh nội thất, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, camera lùi, 4 cảm biến lùi, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, phanh tay điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ xuống dốc. "Trái tim" của BYD e6 2023 là 1 mô-tơ điện nằm trên cầu trước, tạo ra công suất tối đa 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại 180 Nm. Với cụm pin lithium-sắt-photphat (LFP) có tên Blade của hãng BYD có dung lượng 71,7 kWh, mẫu MPV này có quãng đường di chuyển sau khi sạc đầy pin là 520 km theo chu trình thử nghiệm WLTC. Thời gian sạc đầy pin bằng bộ sạc chậm AC 6,6 kW là 12,5 tiếng. Xe còn có phanh đĩa trên cả 4 bánh. BYD e6 2023 sẽ được áp dụng chính sách bảo hành 8 năm hoặc 500.000 km cho pin, tùy theo điều kiện nào đến trước. Trong khi đó, chính sách bảo hành cho xe là 6 năm hoặc 150.000 km. Trong năm nay, sẽ có tổng cộng 1.500 chiếc MPV thuần điện này được nhập khẩu vào Thái Lan. Video: Giới thiệu chi tiết xe MPV BYD e6 2023 chạy điện.

