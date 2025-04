Chi tiết Honda ICON e:, CUV e: từ 26,9 triệu tại Việt Nam

Honda Việt Nam vừa chính thức gia nhập thị trường xe máy điện nội địa bằng việc giới thiệu hai mẫu xe máy điện Honda ICON e và CUV e 2025 – đây là những chiếc xe máy điện đầu tiên được hãng sản xuất hàng loạt tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm mới đánh dấu bước chuyển mình của Honda trong chiến lược phát triển giao thông bền vững và thân thiện môi trường, đồng thời nhắm đến nhóm khách hàng trẻ như học sinh, sinh viên – những người đang có nhu cầu cao về phương tiện di chuyển tiện lợi, tiết kiệm và hợp thời. Honda ICON e: tại Việt Nam được thiết kế với kiểu dáng nhỏ gọn, năng động, mang phong cách hiện đại với các đường nét vuông vắn và logo “ICON e” nổi bật. Xe có kích thước tổng thể 1.796 x 680 x 1.085 mm và chỉ nặng 89 kg – nhẹ hơn đáng kể so với các mẫu tay ga phổ thông như Vision. Chiều cao yên của xe máy điện Honda ICON e: 2025 là 742 mm được tối ưu cho vóc dáng người Việt, đặc biệt phù hợp với đối tượng người dùng trẻ tuổi hoặc nữ giới. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên ICON e là đèn LED, đi kèm màn hình LCD hiển thị tốc độ, quãng đường và tình trạng pin. Xe sở hữu cốp chứa đồ dung tích 26 lít, đủ để đựng mũ bảo hiểm 3/4 cùng các vật dụng cá nhân. Phía trước có hai hộc nhỏ, trong đó hộc bên trái tích hợp cổng sạc USB tiện lợi. Về an toàn, mẫu xe máy điện mới của Honda Việt Nam được trang bị hệ thống phanh CBS (phanh kết hợp), giúp phân bổ lực phanh đều cho cả hai bánh. Ngoài ra, xe còn có khóa cơ đa chức năng: khóa điện, khóa cổ và khóa từ. Xe được trang bị động cơ điện tích hợp trong bánh sau, với công suất 1,5 kW (tương đương 2,42 mã lực) và mô-men xoắn 85 Nm. Tốc độ tối đa đạt 49 km/h – phù hợp với nhu cầu di chuyển trong nội đô. ICON e có hai chế độ vận hành: Tiêu chuẩn và ECO giúp người dùng linh hoạt giữa hiệu suất và tiết kiệm năng lượng. Quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy dao động từ 50–70 km, đủ phục vụ nhu cầu đi học, đi làm hàng ngày. Honda ICON e sử dụng pin lithium-ion dung lượng 30,6 Ah đạt chuẩn chống nước IP67, được đặt dưới sàn xe nhằm hạ trọng tâm và tăng độ ổn định khi vận hành. Pin có thể sạc trực tiếp trên xe hoặc tháo rời, với thời gian sạc đầy từ 0% đến 100% trong khoảng 7–7,5 giờ. Đáng chú ý, Honda áp dụng mô hình thuê pin linh hoạt, cho phép người dùng xe máy điện ICON e: thanh toán qua ứng dụng My Honda+ với chi phí 350.000 đồng/tháng và không giới hạn quãng đường sử dụng, giúp giảm chi phí đầu tư ban đầu. Xe có ba phiên bản màu sắc để người dùng lựa chọn: Thể thao (xám, xanh), Đặc biệt (đen xám, đỏ xám) và Cao cấp (trắng xám). Mức giá xe Honda ICON e: 2025 lần lượt là 26,9; 27,1 và 27,3 triệu đồng, đáp ứng thị hiếu đa dạng của giới trẻ thành thị. Ngoài ICON e:, mẫu xe máy điện Honda CUV e: 2025 mới cũng được ra mắt nhưng chỉ cho thuê và chưa bán thương mại. CUV e: được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Theo kế hoạch, CUV e: cho thuê từ tháng 7/2025 với số lượng giới hạn, kèm theo 2 pin và 2 sạc tại 19 HEAD ở ba thành phố lớn, gồm Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng. Hãng xe Nhật cho biết chọn cách cho thuê vì muốn khách hàng trải nghiệm trước với những tính năng của xe. Giá thuê xe máy điện Honda CUV e: là 1,5 triệu mỗi tháng theo mức 10% VAT và thêm ưu đãi khi thanh toán gói nhiều tháng. Xe có thiết kế như một mẫu xe ga chạy xăng. Tạo hình nuột nà, nhiều đường cong. Xe được trang bị môtơ điện ở bánh sau công suất 8 mã lực tại 3.500 vòng/phút, mô-men xoắn 22 Nm tại 2.300 vòng/phút. Xe trang bị hai pin lithium-ion đặt dưới yên và có thể tháo rời, mỗi pin có dung lượng 29,4 Ah và nặng 10,2 kg. Ba chế độ lái, gồm Econ (tiết kiệm), Standard (tiêu chuẩn), Sport (thể thao). Thời gian sạc đầy pin của CUV e: từ 0-100% trong 6 giờ và sạc 25-75% pin trong 2,7 giờ. Phạm vi hoạt động 80,7 km và tốc độ tối đa 83 km/h. Cách tính năng khác như màn hình TFT 17 inch, kết nối USB type-C, khóa thông minh Smart Key. Theo Honda Việt Nam, toàn bộ quy trình thanh toán và ký hợp đồng thuê pin cho cả hai mẫu xe máy điện đều thực hiện qua ứng dụng My Honda+. Video: Xem nhanh Honda ICON e: và CUV e: vừa ra mắt Việt Nam.

