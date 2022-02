MG5 2022 giá rẻ "bằng xương, bằng thịt" tại đại lý Việt Nam

Mới đây, một số hình ảnh của MG5 2022 tại Việt Nam đã về đại lý chính hãng được đăng tải lên mạng xã hội và thu hút được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, dù đã có mặt tại đại lý nhưng phải tới tháng 3/2022 MG Việt Nam mới cho ra mắt chính thức mẫu xe này. MG5 2022 bán ra tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan tương tự như MG ZS. Từ tháng 8 đã có nhiều đại lý tại Việt Nam nhận đặc cọc MG5 2022 mới với giá dự kiến khá mềm. MG5 được dự đoán có giá thấp nhất trong phân khúc sedan hạng C và thậm chí chỉ ngang với một số mẫu sedan hạng B.MG5 2022 giá rẻ có kích thước chiều dài 4.675mm, chiều rộng 1.842mm và chiều cao 1.480 mm. Tổng thế thiết kế của chiếc sedan đời mới được đánh giá là trẻ trung, thời trang và hiện đại nhờ kiểu dáng lai coupe với phần mui vuốt dốc về sau. Phần đầu xe nổi bật với đèn pha LED sắc sảo, tích hợp dải đèn ngày LED hiện đại, cùng nhiều đường cắt xẻ táo bạo ở phía trước. MG5 2022 được trang bị bộ mâm hình lưỡi rìu khỏe khoắn có kích thước 17 inch. Phía sau trẻ trung với phần ốp gầm khoét sâu và hệ thống ống xả kép thể thao. Đuôi xe được mở rộng ra hai bên cùng dải đèn hậu LED lấy cảm hứng từ đường đua cũng tăng thêm sự hiện đại. Vào bên trong, nội thất của mẫu xe này cũng mang nét thể thao tương đồng với vẻ ngoài. Vô-lăng thiết kế D-Cut. Ghế ngồi thể thao với phần đệm đỡ hông hai bên, có thể chỉnh điện 6 hướng. Đồng hồ hiển thị dạng kỹ thuật số với màn hình vituarl cockpit kích thước 7 inch. Màn hình giải trí cảm ứng 10 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth, Apple Car Play và Android Auto. Bảng điều khiển trung tâm với các cụm phím cũng như cần số hướng về người lái. Một số tính năng đáng chú ý bao gồm phím bấm khởi động Start-Stop, cửa sổ trời 4 chế độ điều chỉnh, điều hòa tự động có khả năng lọc bụi mịn PM2.5. MG5 được trang bị ba chế độ lái bao gồm: Urban, Normal và Dynamic nhằm đa dạng hóa trải nghiệm lái xe cho khách hàng.. Ngoài ra, hệ thống trợ lực lái điện (EPS) trên MG5 có thể điều chỉnh linh hoạt để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của khách hàng trên mọi cung đường. Treo trước MacPherson và treo sau dạng thanh giằng xoắn giúp giảm trọng lượng tổng thể, nhưng vẫn đảm bảo độ cứng và khả năng phản hồi, từ đó giúp xe có sự ổn định cao và êm ái trên các địa hình. Các trang bị an toàn trên MG5 tại Thái Lan cũng được kỳ vọng sẽ được giữ trên bản tại Việt Nam như kiểm soát hành trình, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo điểm mù, hệ thống vi sai điện tử, hệ thống kiểm soát phanh khi vào cua, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo va chạm sau, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh ABS/EBD/EBA, 6 túi khí và khóa cửa tự động theo tốc độ. Về vận hành, MG5 tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên. Cỗ máy này cho công suất tối đa 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150Nm tại 4.500 vòng/phút. Xe trang bị hộp số biến thiên vô cấp CVT giả lập 8 cấp độ. Theo nhà sản xuất, tốc độ tối đa của MG5 là 180km/h. Khi ra mắt MG5 sẽ cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam. Giá xe MG5 2022 dự kiến ở mức 585 triệu đồng cho phiên bản Lux. Đây là mức giá khá cạnh tranh, chỉ tương đương với các mẫu xe hạng B hiện nay trên thị trường. MG5 2022 mới tại Việt Nam hiện thuộc sở hữu của tập đoàn Trung Quốc, nhưng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và phân phối chính hãng bởi TC Service. Video: Chi tiết MG5 2022 giá rẻ tại Việt Nam.

Mới đây, một số hình ảnh của MG5 2022 tại Việt Nam đã về đại lý chính hãng được đăng tải lên mạng xã hội và thu hút được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, dù đã có mặt tại đại lý nhưng phải tới tháng 3/2022 MG Việt Nam mới cho ra mắt chính thức mẫu xe này. MG5 2022 bán ra tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan tương tự như MG ZS. Từ tháng 8 đã có nhiều đại lý tại Việt Nam nhận đặc cọc MG5 2022 mới với giá dự kiến khá mềm. MG5 được dự đoán có giá thấp nhất trong phân khúc sedan hạng C và thậm chí chỉ ngang với một số mẫu sedan hạng B. MG5 2022 giá rẻ có kích thước chiều dài 4.675mm, chiều rộng 1.842mm và chiều cao 1.480 mm. Tổng thế thiết kế của chiếc sedan đời mới được đánh giá là trẻ trung, thời trang và hiện đại nhờ kiểu dáng lai coupe với phần mui vuốt dốc về sau. Phần đầu xe nổi bật với đèn pha LED sắc sảo, tích hợp dải đèn ngày LED hiện đại, cùng nhiều đường cắt xẻ táo bạo ở phía trước. MG5 2022 được trang bị bộ mâm hình lưỡi rìu khỏe khoắn có kích thước 17 inch. Phía sau trẻ trung với phần ốp gầm khoét sâu và hệ thống ống xả kép thể thao. Đuôi xe được mở rộng ra hai bên cùng dải đèn hậu LED lấy cảm hứng từ đường đua cũng tăng thêm sự hiện đại. Vào bên trong, nội thất của mẫu xe này cũng mang nét thể thao tương đồng với vẻ ngoài. Vô-lăng thiết kế D-Cut. Ghế ngồi thể thao với phần đệm đỡ hông hai bên, có thể chỉnh điện 6 hướng. Đồng hồ hiển thị dạng kỹ thuật số với màn hình vituarl cockpit kích thước 7 inch. Màn hình giải trí cảm ứng 10 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth, Apple Car Play và Android Auto. Bảng điều khiển trung tâm với các cụm phím cũng như cần số hướng về người lái. Một số tính năng đáng chú ý bao gồm phím bấm khởi động Start-Stop, cửa sổ trời 4 chế độ điều chỉnh, điều hòa tự động có khả năng lọc bụi mịn PM2.5. MG5 được trang bị ba chế độ lái bao gồm: Urban, Normal và Dynamic nhằm đa dạng hóa trải nghiệm lái xe cho khách hàng.. Ngoài ra, hệ thống trợ lực lái điện (EPS) trên MG5 có thể điều chỉnh linh hoạt để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của khách hàng trên mọi cung đường. Treo trước MacPherson và treo sau dạng thanh giằng xoắn giúp giảm trọng lượng tổng thể, nhưng vẫn đảm bảo độ cứng và khả năng phản hồi, từ đó giúp xe có sự ổn định cao và êm ái trên các địa hình. Các trang bị an toàn trên MG5 tại Thái Lan cũng được kỳ vọng sẽ được giữ trên bản tại Việt Nam như kiểm soát hành trình, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo điểm mù, hệ thống vi sai điện tử, hệ thống kiểm soát phanh khi vào cua, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo va chạm sau, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh ABS/EBD/EBA, 6 túi khí và khóa cửa tự động theo tốc độ. Về vận hành, MG5 tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên. Cỗ máy này cho công suất tối đa 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150Nm tại 4.500 vòng/phút. Xe trang bị hộp số biến thiên vô cấp CVT giả lập 8 cấp độ. Theo nhà sản xuất, tốc độ tối đa của MG5 là 180km/h. Khi ra mắt MG5 sẽ cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam. Giá xe MG5 2022 dự kiến ở mức 585 triệu đồng cho phiên bản Lux. Đây là mức giá khá cạnh tranh, chỉ tương đương với các mẫu xe hạng B hiện nay trên thị trường. MG5 2022 mới tại Việt Nam hiện thuộc sở hữu của tập đoàn Trung Quốc, nhưng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và phân phối chính hãng bởi TC Service. Video: Chi tiết MG5 2022 giá rẻ tại Việt Nam.