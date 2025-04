Cận cảnh Hyundai Nexo 2026 - SUV chạy nhiên liệu hydro tới 700km

Mặc dù mang diện mạo như một mẫu xe concept của tương lai nhưng thực chất Hyundai Nexo 2026 mới là phiên bản thương mại hoàn chỉnh, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Initium Concept mà Hyundai từng giới thiệu vào tháng 10/2024. Mẫu xe SUV Hyundai Nexo 2026 được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế “Art of Steel” (Nghệ thuật của Thép), tạo nên dáng vẻ cứng cáp, hiện đại và hoàn toàn khác biệt so với thế hệ đầu tiên vốn có phong cách mềm mại, tròn trịa hơn. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED mang tên “HTWO”, mỗi bên gồm bốn điểm sáng đặc trưng. Với thiết kế cao ráo, mạnh mẽ, kết hợp các chi tiết như ốp vòm bánh xe màu đen tương phản, Nexo 2026 dễ dàng được phân biệt với những mẫu xe khác trong danh mục sản phẩm của Hyundai. Đặc biệt, phần kính sườn được tạo hình độc đáo với cột C dày, chạy xuyên qua mặt kính và nối liền với phần cửa sau, mang lại dấu ấn thiết kế đầy lạ mắt. Không chỉ có ngoại hình nổi bật, Hyundai còn tập trung nâng cấp mạnh mẽ hệ truyền động fuel cell (pin nhiên liệu hydro) cho Nexo 2026. Xe được trang bị cụm pin nhiên liệu hydro với công suất 147 mã lực, đi kèm động cơ điện công suất 201 mã lực. Nhờ sự cải tiến này, Nexo có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong 7,8 giây, đồng thời dung tích bình hydro cũng được tăng từ 6,33 kg lên 6,69 kg. Điều này giúp xe có thể di chuyển hơn 700 km chỉ sau một lần nạp đầy. Thời gian nạp nhiên liệu cho xe chỉ mất vỏn vẹn 5 phút – một con số đầy ấn tượng so với các phương tiện sử dụng công nghệ pin truyền thống. Hyundai còn trang bị cho Nexo 2026 tính năng Vehicle-to-Load (V2L), cho phép cung cấp điện cho các thiết bị bên ngoài. Phiên bản mới này còn có tùy chọn gương chiếu hậu kỹ thuật số. Về nội thất, bên trong khoang cabin của Hyundai Nexo 2026 vẫn giữ được sự tinh tế và sang trọng khi kết hợp nhiều chi tiết quen thuộc từ các mẫu SUV như Santa Fe và Palisade. Xe sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch kết hợp màn hình giải trí trung tâm cũng có kích thước 12,3 inch. Hyundai còn trang bị thêm màn hình HUD 12 inch cùng với hệ thống âm thanh cao cấp Bang & Olufsen gồm 14 loa. Một điểm đáng chú ý khác là cụm điều khiển điều hòa đã được tách riêng dưới dạng bảng cảm ứng độc lập, thay vì tích hợp chung vào màn hình trung tâm, giúp người dùng thao tác dễ dàng và trực quan hơn. Hyundai Nexo 2026 còn có sạc không dây kép cho điện thoại, kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Gương chiếu hậu kỹ thuật số cũng là một tùy chọn bổ sung giúp tăng tính tiện lợi cho người lái. Hiện hãng xe Hàn Quốc chưa công bố giá xe Hyundai Nexo 2026 và kế hoạch phân phối theo từng thị trường, nhưng dự kiến thông tin chi tiết sẽ được công bố trong vài tháng tới. Video: Giới thiệu SUV Hyundai Nexo 2026 hoàn toàn mới.

