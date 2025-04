Honda HR-V hybrid 2025 ra mắt Việt Nam, chốt giá 869 triệu đồng

Honda Việt Nam vừa chính thức ra mắt Honda HR-V 2025 mới. Ở thế hệ thứ 2 này, Honda HR-V bổ sung bản hybrid e:HEV RS tiết kiệm xăng hơn, thêm lựa chọn cho khách Việt. Đây là mẫu ôtô thứ ba của Honda tại Việt Nam trang bị hệ truyền động hybrid, trước đó là CR-V và Civic. Mức giá xe Honda HR-V 2025 bán ra tại Việt Nam cho ba phiên bản, gồm một bản hybrid (e:HEV RS) 869 triệu đồng và hai bản máy xăng (L, G) tương ứng 826 và 699 triệu đồng. Như vậy, Honda bỏ bản máy xăng RS và thay bằng bản hybrid e:HEV RS. Trong phân khúc SUV B động cơ hybrid tại Việt Nam, HR-V e:HEV RS cạnh tranh với Toyota Yaris Cross HEV - đối thủ đồng hương giá 765 triệu đồng. Với cách định giá mới, Honda cho thấy mục tiêu doanh số được dồn vào bản L với giá bán 750 triệu, trong khi đó bản hybrid định giá cao khi có mức giá 869 triệu, đắt ngang xe SUV cỡ C. Về ngoại hình, Honda HR-V e:HEV RS 2025 sẽ có một số tinh chỉnh đáng kể, như lưới tản nhiệt 3D góc cạnh hơn và cụm đèn hậu LED lấy cảm hứng từ các mẫu xe Porsche. Hai phiên bản G và L dự kiến vẫn giữ nguyên thiết kế hiện tại, với sự khác biệt chủ yếu nằm ở các chi tiết nhỏ. Đặc biệt, nhằm hướng đến sự kết hợp hoàn hảo giữa thẩm mỹ và hiệu năng, Honda HR-V 2025 mới bản e:HEV RS được trang bị bộ mâm xe 18 inch với thiết kế đa chấu mạnh mẽ, giúp nâng tầm thiết kế sang trọng và tối ưu khả năng bám đường khi lái. Ở nội thất, Honda trang bị ghế da cho toàn bộ các phiên bản của HR-V, trong khi bản G cũ dùng ghế nỉ. Hai bản cao RS và L có các tính năng như kết nối Honda Connect, âm thanh 8 loa, 3 cổng USB-C, màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ kết nối không dây với điện thoại thông minh... NGoài ra, xe còn có thêm trang bị sạc không dây, điều hòa tự động 2 vùng, đề nổ từ xa, ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Cả ba phiên bản của Honda HR-V 2025 tại Việt Nam sẽ tiếp tục được trang bị gói an toàn Honda Sensing, giúp tăng cường sự an toàn và hỗ trợ người lái. Động cơ hybrid của HR-V mang tên e:HEV RS. Xe trang bị hệ truyền động hybrid, gồm máy xăng 1.5 công suất 105 mã lực, kết hợp với môtơ điện công suất 129 mã lực. Xe còn có thêm một môtơ khác làm nhiệm vụ máy phát điện, cung cấp năng lượng cho pin và môtơ dẫn động. Theo công bố của hãng, HR-V hybrid tiết kiệm 30% nhiên liệu hơn bản động cơ đốt trong. Về cơ bản, e:HEV của HR-V cùng cách thiết lập giống hai người anh Civic và CR-V. Điểm khác biệt là hai mẫu xe lớn hơn sử dụng máy xăng 2.0 thay vì 1.5. Bên cạnh đó, Honda Việt Nam vẫn giữ hai bản L và G, lắp máy xăng 1,5 lít hút khí tự nhiên công suất 119 mã lực, mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Trong khi HR-V L cũ sử dụng động cơ 1.5 tăng áp công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 240 Nm. Với việc bản L không có công nghệ turbo, mức giá giảm gần 80 triệu đồng. Honda trang bị cho HR-V 2025 công nghệ hỗ trợ lái ADAS nhiều tính năng, như hệ thống phanh giảm thiểu va chạm CMBS, đèn pha thích ứng tự động AHB, kiểm soát hành trình thích ứng gồm dải tốc độ thấp, hỗ trợ giữ làn, thông báo xe phía trước khởi hành. Các trang bị an toàn tiêu chuẩn khác như camera làn đường Honda LaneWatch, cảnh báo áp suất lốp, cảm biến lùi, phanh ABS/EBD/BA, 8 túi khí... Video: Xem cận cảnh Honda HR-V 2025 mới ra mắt Việt Nam.

Honda Việt Nam vừa chính thức ra mắt Honda HR-V 2025 mới. Ở thế hệ thứ 2 này, Honda HR-V bổ sung bản hybrid e:HEV RS tiết kiệm xăng hơn, thêm lựa chọn cho khách Việt. Đây là mẫu ôtô thứ ba của Honda tại Việt Nam trang bị hệ truyền động hybrid, trước đó là CR-V và Civic. Mức giá xe Honda HR-V 2025 bán ra tại Việt Nam cho ba phiên bản, gồm một bản hybrid (e:HEV RS) 869 triệu đồng và hai bản máy xăng (L, G) tương ứng 826 và 699 triệu đồng. Như vậy, Honda bỏ bản máy xăng RS và thay bằng bản hybrid e:HEV RS. Trong phân khúc SUV B động cơ hybrid tại Việt Nam, HR-V e:HEV RS cạnh tranh với Toyota Yaris Cross HEV - đối thủ đồng hương giá 765 triệu đồng. Với cách định giá mới, Honda cho thấy mục tiêu doanh số được dồn vào bản L với giá bán 750 triệu, trong khi đó bản hybrid định giá cao khi có mức giá 869 triệu, đắt ngang xe SUV cỡ C. Về ngoại hình, Honda HR-V e:HEV RS 2025 sẽ có một số tinh chỉnh đáng kể, như lưới tản nhiệt 3D góc cạnh hơn và cụm đèn hậu LED lấy cảm hứng từ các mẫu xe Porsche. Hai phiên bản G và L dự kiến vẫn giữ nguyên thiết kế hiện tại, với sự khác biệt chủ yếu nằm ở các chi tiết nhỏ. Đặc biệt, nhằm hướng đến sự kết hợp hoàn hảo giữa thẩm mỹ và hiệu năng, Honda HR-V 2025 mới bản e:HEV RS được trang bị bộ mâm xe 18 inch với thiết kế đa chấu mạnh mẽ, giúp nâng tầm thiết kế sang trọng và tối ưu khả năng bám đường khi lái. Ở nội thất, Honda trang bị ghế da cho toàn bộ các phiên bản của HR-V, trong khi bản G cũ dùng ghế nỉ. Hai bản cao RS và L có các tính năng như kết nối Honda Connect, âm thanh 8 loa, 3 cổng USB-C, màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ kết nối không dây với điện thoại thông minh... NGoài ra, xe còn có thêm trang bị sạc không dây, điều hòa tự động 2 vùng, đề nổ từ xa, ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Cả ba phiên bản của Honda HR-V 2025 tại Việt Nam sẽ tiếp tục được trang bị gói an toàn Honda Sensing, giúp tăng cường sự an toàn và hỗ trợ người lái. Động cơ hybrid của HR-V mang tên e:HEV RS. Xe trang bị hệ truyền động hybrid, gồm máy xăng 1.5 công suất 105 mã lực, kết hợp với môtơ điện công suất 129 mã lực. Xe còn có thêm một môtơ khác làm nhiệm vụ máy phát điện, cung cấp năng lượng cho pin và môtơ dẫn động. Theo công bố của hãng, HR-V hybrid tiết kiệm 30% nhiên liệu hơn bản động cơ đốt trong. Về cơ bản, e:HEV của HR-V cùng cách thiết lập giống hai người anh Civic và CR-V. Điểm khác biệt là hai mẫu xe lớn hơn sử dụng máy xăng 2.0 thay vì 1.5. Bên cạnh đó, Honda Việt Nam vẫn giữ hai bản L và G, lắp máy xăng 1,5 lít hút khí tự nhiên công suất 119 mã lực, mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Trong khi HR-V L cũ sử dụng động cơ 1.5 tăng áp công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 240 Nm. Với việc bản L không có công nghệ turbo, mức giá giảm gần 80 triệu đồng. Honda trang bị cho HR-V 2025 công nghệ hỗ trợ lái ADAS nhiều tính năng, như hệ thống phanh giảm thiểu va chạm CMBS, đèn pha thích ứng tự động AHB, kiểm soát hành trình thích ứng gồm dải tốc độ thấp, hỗ trợ giữ làn, thông báo xe phía trước khởi hành. Các trang bị an toàn tiêu chuẩn khác như camera làn đường Honda LaneWatch, cảnh báo áp suất lốp, cảm biến lùi, phanh ABS/EBD/BA, 8 túi khí... Video: Xem cận cảnh Honda HR-V 2025 mới ra mắt Việt Nam.