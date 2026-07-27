Liên tiếp phát hiện, quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 27/7, thông tin từ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, đơn vị vừa quy tập thành công 5 hài cốt liệt sĩ tại xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 23-25/7, qua nắm bắt thông tin trên địa bàn, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) đã phát hiện và quy tập thành công 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập.

Các hài cốt nằm ở độ sâu khoảng 1,6m dưới lòng đất và được bọc cẩn thận trong tăng, võng dù. Nhiều di vật được tìm thấy như: đế giày, dây thắt lưng, đinh ghim, dây điện và các lọ thủy tinh bên trong chứa mảnh giấy có dòng chữ đã phai mờ, nghi ghi thông tin về liệt sĩ.

Riêng hài cốt thứ 4, quy tập ngày 24/7, có di vật chiếc bàn chải đánh răng màu xanh, trên đó khắc ký hiệu “THU-DO” (hoặc “ĐO”) và “T62-20”. Đây là một trong những manh mối quan trọng phục vụ quá trình xác minh thông tin liệt sĩ.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Hiếu Minh

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã đưa 5 hài cốt về Khu văn hóa tâm linh Hướng Hóa, xã Khe Sanh để chăm sóc, hương khói và bảo quản; đồng thời hoàn tất các thủ tục bàn giao 5 lọ thủy tinh cùng những thông tin liên quan cho cơ quan chức năng xác minh.

Trước đó, ngày 25/7, cán bộ, nhân viên Đội 584, Đội 589 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) cùng các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng) cách mặt đất từ 20 - 50cm.

Các hài cốt liệt sĩ còn nhiều xương bị phân huỷ, xương ống chân và răng. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều di vật gồm tăng, đế giày, thắt lưng, cúc áo, lọ thuốc, dây súng, lựu đạn chày, hộp tiếp đạn AK, túi đựng bình tông, nắp bút mực, xẻng bộ binh…

Lực lượng chức năng xác định, các hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy thuộc Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 88, Sư đoàn 308) hy sinh trong tháng 5/1972.

Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện hiện lấy mẫu sinh phẩm (nếu đủ điều kiện) để phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ .