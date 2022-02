Vụ “bắt vợ” ở Hà Giang: Hai người hẹn hò nhau từ trước?

Ngay sau khi nắm được thông tin vụ "bắt vợ" xảy ra trên địa bàn, Công an huyện Mèo Vạc đã chỉ đạo Công an xã Pả Vi phối hợp cùng công an xã Giàng Chu Phìn và Công an xã Pải Lủng khẩn trương tiến hành xác minh vụ việc nói trên.

Kết quả cho thấy, bé trai có mặt trong clip được xác định là Giàng Mí Chơ (SN 2006, trú tại thôn Hấu Chua, xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc) còn bé gái bị Chơ kéo là Vàng Thị Sinh (SN 2008, cư trú tại thôn Sà Lủng, xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang).

Thời điểm cán bộ công an giải cứu bé gái.

Qua làm việc với bé gái Vàng Thị Sinh được biết, Sinh và Giàng Mí Chơ đã quen nhau trên mạng xã hội Zalo từ ngày 4/2/2022. Từ khi quen biết nhau, 2 em thường xuyên nhắn tin qua lại. Qua nội dung các tin nhắn, Chơ có tỏ tình với Sinh và rủ đi chơi. Sinh đồng ý đi chơi cùng Chơ nhưng chưa nhận lời yêu vì nghi ngờ Chơ đã có bạn gái.

Khoảng 10h ngày 7/2/2022, hai người hẹn gặp nhau tại Tượng đài Thanh niên xung phong thuộc thôn Séo Sả Lủng, xã Pải Lủng. Lúc này, Chơ đi xe máy đến điểm hẹn, gặp Sinh và hai bạn của Sinh là Thùng Thị Dính và Vàng Thị Mỷ (cùng sinh năm 2008 và trú tại thôn Sà Lủng, xã Pải Lùng).

Sau đó 4 người lên xe máy đi chơi theo hướng trung tâm huyện Mèo Vạc (Chơ đèo Sinh, Dính đèo Mỷ), đi đến ngã ba hạt 7 thuộc thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vị thì dừng lại chơi, đến khoảng 15h30 phút thì Sinh bảo Chơ đưa về vì sợ muộn.

Chơ có bảo Sinh ở lại chơi đã và nói lời yêu đương, kéo Sinh, định đưa Sinh về làm vợ theo phong tục, nhưng Sinh không đồng ý vì cho rằng Chơ đã có người yêu rồi chỉ lừa Sinh thôi.

Lúc này, Chơ kéo tay và vai Sinh, không có hành động sàm sỡ. Sự việc diễn ra khoảng 30 phút. Khi này có nhiều người dân và khách du lịch thấy hiếu kỳ nên dừng lại xem và quay phim, chụp ảnh.

Công an làm việc với Sinh và gia đình.

Anh Vàng Mí Già (SN 1988, chú ruột đại diện cho gia đình bé Sinh), cho biết, sau khi sự việc xảy ra bé Sinh cũng đã nói chuyện với gia đình, trực tiếp anh Già đã đi đón cháu về. Gia đình không đề nghị với cơ quan chức năng về việc này, vì hai cháu đã có nhắn tin nói chuyện, đồng ý đi chơi với nhau và đây cũng là phong tục của đồng bào người Mông.

Đồng thời, mong muốn cơ quan chức năng làm việc với gia đình hai cháu để tuyên truyền nhắc nhở các cháu không nên làm như vậy vì hai cháu còn trẻ, chưa đủ tuổi để xây dựng gia đình.

Đối với Giàng Mí Chơ, qua xác minh Chơ hiện không có mặt tại địa bàn. Gia đình Chơ cho biết, sáng ngày 08/02/2022 Chơ đã đi làm thuê trong nước (đi tự do, hiện chưa xác định được làm thuế ở đâu). Chơ hiện đang theo học trường nghề tại Thái Nguyên.

Trước khi đi khỏi địa phương, Chơ không thông báo cho gia đình biết và gia đình không ai biết số điện thoại của Chơ. Công an xã Giàng Chu Phìn đã phối hợp với công chức tư pháp, cán bộ xã phụ trách thôn tổ chức tuyên truyền và đề nghị gia đình Chơ cam kết giáo dục không để Chơ tái phạm.

Căn cứ các tài liệu đã thu thập được, Công an huyện Mèo Vạc nhận thấy không đủ căn cứ để xử lý hành vi "bắt vợ" của Giàng Mí Chơ về tội “bắt, giữ hoặc tạm giam người trái pháp luật theo quy định tại điều 157 – BLHS năm 2015, cũng như xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại nghị định 144/2021 NĐ-CP của Chính phủ.

Huyện Mèo Vạc cũng cho biết, thời gian qua huyện đã chỉ đạo các nghành, xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền những nét đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số, dần dần loại bỏ những hủ tục lạc hậu tại địa phương.

>>> Xem thêm video: Bức xúc biến tướng hủ tục “bắt vợ” tại Hà Giang