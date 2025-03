Phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào bờ biển ở Hà Tĩnh

Khoảng 17h ngày 29/3, tại bờ biển tại thôn Lâm Hải Hoa, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), người dân phát hiện thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển nên đã cấp báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an xã Xuân Liên đã vào cuộc phối hợp xác minh, qua đó xác định nạn nhân là ông B.S.N (SN 1977, trú thôn Minh Thành, xã Thuận Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), một trong 3 ngư dân mất tích sau vụ chìm tàu cá ở Nghệ An.

Sau đó, vào khoảng 8h ngày 30/3, người dân tiếp tục phát hiện thêm một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Thi thể ngư dân Nghệ An trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh.

Tiến hành xác minh nhanh, Công an xã Cương Gián xác định, nạn nhân là N.V.C, thôn 9, xã Văn Hải, huyên Quỳnh Lưu (Nghệ An) cũng là một trong 3 ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu cá trên vùng biển Nghệ An cách đây 12 ngày.

Hiện, thi thể các nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai tang.

Như báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, vào khoảng 16h ngày 18/3, UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) nhận được tin báo tàu cá NA-80209-TS cùng 4 ngư dân trên tàu bị mất liên lạc. Đến tối cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện vị trí tàu chìm cách đảo Mắt khoảng 5 đến 6 hải lý nhưng 4 ngư dân đã bị mất tích.

Bốn ngư dân mất tích đều trú tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), gồm: Tàu trưởng N.V.C (SN 1980, thôn 9), máy trưởng T.V.H (SN 1995, thôn 9) và L.T.A (SN 2005, thôn 4) cùng trú tại xã Văn Hải và ngư dân còn lại là B.S.N (SN 1977, thôn Minh Thành, xã Thuận Long).

Đến khoảng 10h sáng 19/3, một tàu đánh cá đã phát hiện, cứu vớt được ngư dân T.V.H lên bờ an toàn.

Như vậy, đến thời điểm này, vụ chìm tàu cá trên vùng biển Nghệ An vẫn còn một ngư dân chưa được tìm thấy.

