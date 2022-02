Hành trình phá án: Bật nắp quan tài tìm nguyên nhân cái chết bí ẩn

Theo hồ sơ vụ án, tháng 11/2013, cơn bão số 14 (bão Hải Yến) sau khi đã tàn phá trầm trọng đất nước Philippines đã đổ bộ vào đất liền Việt Nam. Sự càn quét về một siêu bão đã gây ra rất nhiều thiệt hại về người và tài sản cho các tỉnh miền Trung trong đó có tỉnh Hà Tĩnh. Khoảng 22h ngày 9/11/2013, người dân tại khu vực cống Đức Xá (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) phát hiện 1 thi thể nam giới bị chết dưới cống nước. Danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Cảnh Bình (SN 1975) trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh), Phó Tổ trưởng Tổ quản lý cống thủy lợi Đức Xá trên đê La Giang, thuộc địa phận huyện Đức Thọ. Trước đó, anh Bình được phân công trực điều tiết nước tại cống thủy lợi Đức Xá phòng, chống bão số 14 (bão Hải Yến). Lúc đó nhiều người cho rằng do trời tối, anh Bình bị trượt chân rơi xuống cống chết đuối. Nghi vấn cái chết bất thường, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công an huyện Đức Thọ đã điều tra và tìm ra nguyên nhân cái chết của ông Bình là bị giết. Theo đó, cái chết của anh Bình không phù hợp với quy luật khách quan của người làm nghề sông nước. Để củng cố thêm căn cứ, cơ quan điều tra đã tiến hành tìm kiếm quanh khu vực phát hiện ra xác của nạn nhân. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ra một chiếc xẻng, một điện thoại Nokia đã qua sử dụng. Đây được nhận định là những vật chứng quan trọng có thể hỗ trợ quá trình điều tra. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra nạn nhân đã được an táng và nếu quyết định điều tra lại vụ án thì phải khai quật tử thi để trưng cầu giám định. Đây là một việc rất khó khăn cho cơ quan điều tra vì phong tục tín ngưỡng của người Việt thường rất hạn chế về việc xâm phạm mồ mả người đã khuất và bản thân gia đình anh Bình cũng không hề muốn thực hiện điều này. Không còn cách nào khác, những điều tra viên có kinh nghiệm buộc phải kiên trì thuyết phục để gia đình anh Bình ủng hộ và hợp tác. Ngày 26/12/2013, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khai quật tử thi và quyết định trưng cầu Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an giám định xác định nguyên nhân cái chết của anh Bình. Theo kết quả giám định, nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Bình là do ngạt nước cùng với nhiều vết thương ở phần đầu. Như vậy cái chết của nạn nhân là do sát hại chứ không đơn thuần là do chết đuối. Qua điều tra theo dõi thì thấy nổi lên một đối tượng tên là Lê Hạnh (SN 1975, ở xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). Hạnh là đối tượng có nhân thân xấu, từng có tiền án tiền sự. Bằng những nguồn tin bí mật cơ quan điều tra nắm bắt được những biểu hiện không bình thường của Hạnh từ khi lực lượng chức năng khai quật tử thi nạn nhân như lo lắng, quan tâm đặc biệt tới điều tra của cơ quan Công an. Bằng những thông tin quý giá này, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ Hạnh. Tại cơ quan Công an nghi phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 19/11/2013, trong lúc neo đậu sà lan ở cống Bùi Xá, xã Đức Xá, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, chờ mở cống để ra sông La, các anh Phạm Quốc Hưng, Dương Đức Quang, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Đình Nga và Nguyễn Cảnh Bình (công nhân trực cống Bùi Xá) rủ nhau đánh bài ăn tiền. Đến khoảng 22h cùng ngày thì giải tán, mọi người về sà lan để chuẩn bị đi qua cống. Nhưng Lê Hạnh và anh Nguyễn Cảnh Bình vẫn rủ nhau đặt cược mỗi người 500.000 đồng để đánh ván cuối cùng và Lê Hạnh đã thắng cuộc. Sau đó, do bực tức vì bị anh Bình bám theo sau để xin lại tiền thắng bạc, Lê Hạnh đã dùng tay đẩy anh Bình ngã xuống sông. Không những bỏ mặc nạn nhân đang chới với dưới nước, nhẫn tâm hơn, khi anh Bình nổi lên kêu cứu, Lê Hạnh còn lạnh lùng lấy xẻng đập mạnh xuống mặt nước chỗ anh Bình nổi lên và nói: “Tao đập cho mày chết luôn”. Kết quả anh Nguyễn Cảnh Bình bị chết đuối. Ngày 24/4/2014, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người”, tuyên phạt bị cáo Lê Hạnh 18 năm tù về tội danh trên. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 11/2013, cơn bão số 14 (bão Hải Yến) sau khi đã tàn phá trầm trọng đất nước Philippines đã đổ bộ vào đất liền Việt Nam. Sự càn quét về một siêu bão đã gây ra rất nhiều thiệt hại về người và tài sản cho các tỉnh miền Trung trong đó có tỉnh Hà Tĩnh. Khoảng 22h ngày 9/11/2013, người dân tại khu vực cống Đức Xá (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) phát hiện 1 thi thể nam giới bị chết dưới cống nước. Danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Cảnh Bình (SN 1975) trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh), Phó Tổ trưởng Tổ quản lý cống thủy lợi Đức Xá trên đê La Giang, thuộc địa phận huyện Đức Thọ. Trước đó, anh Bình được phân công trực điều tiết nước tại cống thủy lợi Đức Xá phòng, chống bão số 14 (bão Hải Yến). Lúc đó nhiều người cho rằng do trời tối, anh Bình bị trượt chân rơi xuống cống chết đuối. Nghi vấn cái chết bất thường, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công an huyện Đức Thọ đã điều tra và tìm ra nguyên nhân cái chết của ông Bình là bị giết. Theo đó, cái chết của anh Bình không phù hợp với quy luật khách quan của người làm nghề sông nước. Để củng cố thêm căn cứ, cơ quan điều tra đã tiến hành tìm kiếm quanh khu vực phát hiện ra xác của nạn nhân. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ra một chiếc xẻng, một điện thoại Nokia đã qua sử dụng. Đây được nhận định là những vật chứng quan trọng có thể hỗ trợ quá trình điều tra. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra nạn nhân đã được an táng và nếu quyết định điều tra lại vụ án thì phải khai quật tử thi để trưng cầu giám định. Đây là một việc rất khó khăn cho cơ quan điều tra vì phong tục tín ngưỡng của người Việt thường rất hạn chế về việc xâm phạm mồ mả người đã khuất và bản thân gia đình anh Bình cũng không hề muốn thực hiện điều này. Không còn cách nào khác, những điều tra viên có kinh nghiệm buộc phải kiên trì thuyết phục để gia đình anh Bình ủng hộ và hợp tác. Ngày 26/12/2013, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khai quật tử thi và quyết định trưng cầu Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an giám định xác định nguyên nhân cái chết của anh Bình. Theo kết quả giám định, nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Bình là do ngạt nước cùng với nhiều vết thương ở phần đầu. Như vậy cái chết của nạn nhân là do sát hại chứ không đơn thuần là do chết đuối. Qua điều tra theo dõi thì thấy nổi lên một đối tượng tên là Lê Hạnh (SN 1975, ở xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). Hạnh là đối tượng có nhân thân xấu, từng có tiền án tiền sự. Bằng những nguồn tin bí mật cơ quan điều tra nắm bắt được những biểu hiện không bình thường của Hạnh từ khi lực lượng chức năng khai quật tử thi nạn nhân như lo lắng, quan tâm đặc biệt tới điều tra của cơ quan Công an. Bằng những thông tin quý giá này, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ Hạnh. Tại cơ quan Công an nghi phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 19/11/2013, trong lúc neo đậu sà lan ở cống Bùi Xá, xã Đức Xá, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, chờ mở cống để ra sông La, các anh Phạm Quốc Hưng, Dương Đức Quang, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Đình Nga và Nguyễn Cảnh Bình (công nhân trực cống Bùi Xá) rủ nhau đánh bài ăn tiền. Đến khoảng 22h cùng ngày thì giải tán, mọi người về sà lan để chuẩn bị đi qua cống. Nhưng Lê Hạnh và anh Nguyễn Cảnh Bình vẫn rủ nhau đặt cược mỗi người 500.000 đồng để đánh ván cuối cùng và Lê Hạnh đã thắng cuộc. Sau đó, do bực tức vì bị anh Bình bám theo sau để xin lại tiền thắng bạc, Lê Hạnh đã dùng tay đẩy anh Bình ngã xuống sông. Không những bỏ mặc nạn nhân đang chới với dưới nước, nhẫn tâm hơn, khi anh Bình nổi lên kêu cứu, Lê Hạnh còn lạnh lùng lấy xẻng đập mạnh xuống mặt nước chỗ anh Bình nổi lên và nói: “Tao đập cho mày chết luôn”. Kết quả anh Nguyễn Cảnh Bình bị chết đuối. Ngày 24/4/2014, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người”, tuyên phạt bị cáo Lê Hạnh 18 năm tù về tội danh trên. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.