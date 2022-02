Vụ “bắt vợ” ở Hà Giang: Chiến sĩ công an giải cứu là ai?

Liên quan đến vụ "bắt vợ" gây xôn xao xảy ra tại địa bàn xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, hiện các đơn vị chức năng đang vào cuộc làm rõ.

Chiến sĩ công an giải cứu bé gái trong vụ việc trên là đại úy Lê Ngọc Tuấn, Công an viên xã Pả Vi. Còn nam thanh niên xuất hiện trong clip "bắt vợ" là Giàng Mí C., trú thôn Hấu Chua, xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc. Hiện C. đang là học sinh lớp 10.

Thời điểm cán bộ công an giải cứu bé gái.

Đại úy Tuấn kể, vào khoảng 14h ngày 7/2, đơn vị nhận được trình báo về việc "bắt vợ" ở khu vực thôn Pả Vi Hạ. Đại úy Tuấn nhanh chóng có mặt tại địa điểm trên và giải cứu bé gái.

Thượng tá Cao Văn Toản, Trưởng Công an huyện Mèo Vạc cho biết, sự việc trên xảy ra vào ngày 7/2, tại xã Pả Vi. Hiện cơ quan Công an đã tiến hành triệu tập nam thanh niên và bé gái trong vụ việc đến trụ sở Công an, để làm rõ xem nam thanh niên nêu trên có thực sự " bắt vợ " không, hay chỉ là trêu ghẹo nhau bình thường.

Thượng tá Toản cho biết thêm: "Nam thanh niên kể trên trú tại xã Giàng Chu Phìn, còn bé gái trú tại xã Pả Vi, cả 2 đều là người dân tộc H'Mông. Thời điểm xảy ra sự việc, một cán bộ Công an xã Pả Vi trên đường tuần tra đã phát hiện và đến can ngăn. Hiện chúng tôi đang tiếp tục làm rõ vụ việc".

Trước đó, vào ngày 8/2, mạng xã hội lan truyền clip với nội dung một bé gái bị "bắt vợ" theo hủ tục của người vùng cao. Theo nội dung clip, một bé gái dân tộc liên tục bị một nam thanh niên kéo, giật tại nơi đông người. Dù bé gái phản kháng nhưng những người xung quanh không can ngăn. Vụ việc chỉ dừng lại khi một cán bộ Công an tới giải cứu bé gái.

